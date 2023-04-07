Елецкий Великокняжеский

Сто лет назад (1923 г.) в Ельце была закрыта церковь во имя святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского (Великокняжеский храм).

Ее строительство велось на средства одного из богатейших елецких купцов первой гильдии А. Н. Заусайлова и оказалось завершено в небывало короткий срок — за 1 год и 3 месяца. Торжественное открытие и освящение состоялись 11 февраля 1911 г.

В тот же день незадолго до церемонии на станцию Елец прибыл поезд великого князя Михаила Александровича Романова, приходившегося родным братом императору Николаю II. В сопровождении орловского губернатора на тройке лихих коней великий князь направился на Успенскую улицу (сейчас ул. Советская). Весь путь был украшен национальными флагами и арками с цветами и зеленью. Елец, как пишет очевидец, встретил высокого гостя криками «ура!» несметных масс народа.

Подарочная иконка, изготовленная к 100-летию Великокняжеского храма.



Великий князь подъехал к новой церкви под звуки оркестра Нежинского полка.

Внутреннее убранство храма поражало своей необычностью. В свете электрических ламп чудными оттенками золота переливались стены и большой купол, а также цветные витражи в окнах Божией обители. Дубовые панели опоясывали стены. Необычным был и иконостас, выполненный из художественной керамики. Но более всего поражали ажурные царские врата, сделанные из чистого серебра.

Когда освящение храма закончилось, состоялся крестный ход к Вознесенскому собору и обратно. Вслед за пастырями церкви, как сообщали газеты того времени, шел с непокрытой головой великий князь Михаил Александрович Романов.

Церковь действительно смотрелась очень красиво. На ней имелись два больших вызолоченных купола. Главный из них венчал большой крест из хрусталя. Внутри него по ночам горела электрическая лампа, создававшая очень зрелищный эффект.

Нижний этаж здания занимала пещерная церковь. Ее иконостас и иконы, размещенные по стенам, а также старинные люстры и подсвечники были приобретены елецким купцом Заусайловым в Москве в одной из тамошних древних церквей.

Рядом с Великокняжеской церковью возвели дом для приюта стариков, потерявших трудоспособность. Его фасад скопирован с палат бояр Романовых, находящихся в Костроме, в бывшем Ипатьевском монастыре.

Добавлю, что к юбилейному событию — 100-летию освящения Великокняжеской церкви (в 2011 г.) — по благословению и по заказу преосвященнейшего епископа Липецкой и Елецкой епархии Никона была изготовлена в Москве подарочная иконка с образами православных святых благоверных князей Александра Невского и Михаила Тверского. На другой стороне этой реликвии находится такая надпись: «Великокняжеский храм, г. Елец, 1911 — 2011».

Как уже писалось выше, храм был закрыт в 1923 г. одним из первых в Ельце. И только благодаря стараниям председателя горисполкома Юрия Петровича Сосова его вновь передали Русской православной церкви 21 февраля 1990 года.

В этом году исполняется 410 лет (1613 — 2023 г.) со дня основания царствующего дома Романовых. Великий князь Михаил Александрович Романов трижды посещал наш древний Елец (вот бы установить ему у нас памятник!). В честь первого приезда в наш город местная Дума переименовала центральную улицу Орловскую в улицу Великокняжескую. Увы, судьба великого князя, как и его родственников Романовых, сложилась трагически. В послереволюционные годы он жил в Перми. В 1918 году его арестовали, а затем 12 июня расстреляли. В этом году исполнится 105 лет со дня его трагической гибели.

Анатолий НЕЧАЕВ,

ул. Радиотехническая