Порядок начинается с ответственности

Андрей ПАШИНСКИЙ

Исполняющая обязанности начальника управления коммунального хозяйства Галина Александровна Бугай вместе с журналистами провела рейд по мусорным площадкам Ельца, чтобы оценить их состояние.

Яркий пример неправильного использования бункера для крупногабаритного мусора, заполненного бытовыми отходами.

Г. А. Бугай во время рейда по мусорным площадкам.

Ремонт

и обновление

В прошлом году 96 зон для сбора бытовых отходов в различных частях города были обновлены и реконструированы. Созданы бетонные основания для контейнеров ТБО, смонтированы ограждения из профлиста, навесы, а также установлены новые евроконтейнеры, в том числе 8-кубовые бункеры для крупногабаритного мусора. Работы проведены в соответствии с планом управления коммунального хозяйства.

Реконструкция пошла на пользу, так как до нее крупногабаритный мусор зачастую складировался жителями возле контейнерных площадок. Большинство ельчан высоко оценили обновление, стали более осознанно относиться к утилизации отходов. Бытовой мусор, как и полагается, выбрасывают в контейнеры, крупногабаритный и строительный — в предназначенный для них бункер. Самые сознательные горожане отдельно утилизируют пластиковые отходы.

Но, к сожалению, такую приятную картину можно наблюдать далеко не везде.



Немало безразличия и безответственности

На некоторых площадках мусор по-прежнему свален рядом с контейнерами, а иногда и за пределами ограждения. Чаще всего это сухие ветки, которые действительно трудно утилизировать. Постепенно к ним добавляется всякая всячина — коробки, старая мебель, строительные отходы. А кто-то, глядя на это безобразие, думает: «Ага, значит, и сюда можно выбрасывать мусор!» и оставляет свой пакет с бытовыми отходами.

Особенно это заметно на обновленных площадках, где стоят полупустые контейнеры. Казалось бы, что сложного пройти лишних пару метров и бросить пакет в ящик для сбора ТБО. Но нет, нерадивые граждане кидают целлофановые мешки с отходами на землю, те рвутся, а ветер разносит содержимое по округе…

И это при том, что сотрудники ООО «ТЭКО-Сервис», занимающейся утилизацией отходов, не обязаны убирать за пределами контейнерных площадок.

Накопители вывозятся регулярно. Безусловно, в каких-то районах города с этим случаются перебои, но коммунальные службы стараются оперативно исправлять такие ситуации.



Есть и удручающие картины

Несмотря на старания администрации Ельца, далеко не все горожане ответственно относятся к эксплуатации обновленных мусорных площадок. На некоторых из них уже случались пожары: возможно, из-за непотушенного окурка, а может, и из-за чьей-то глупой шалости. Ситуация нешуточная: бытовой мусор, старая мебель, сухие ветки горят быстро, огонь с легкостью может перекинуться на стоящие рядом постройки. Подобные случаи уже бывали.

На обновленных площадках, как уже писалось выше, установлено несколько контейнеров для разделения мусора: бытового, крупногабаритного и пластикового. Однако в силу безразличия или же непонимания многие граждане не утруждают себя и сваливают все отходы в бункеры для крупногабаритного мусора. Из-за этого те быстро переполняются, и сор начинают скапливаться рядом.



Как решить проблему?

Проблема неправильно утилизированного мусора в Ельце не нова и носит систематический характер. Решить ее можно несколькими способами, например, некоторые ельчане стараются поддерживать чистоту и порядок сами. Они организуют субботники, проводят собрания, на которых поднимают эту тему и стараются донести до остальных важность правильного и ответственного подхода к утилизации отходов.

Иногда коммунальщикам приходится прибегать к радикальным мерам. Так, в поселке Строитель территорию за одной из мусорных площадок пришлось отделить ограничительной лентой, чтобы люди перестали сваливать там мусор. Теперь здесь высажены молодые деревья.

Более жесткий способ — применение штрафов. За организацию несанкционированных свалок в Ельце в текущем году наказание рублем составляет: для частных лиц — до 2000 руб., должностных лиц — до 5000 руб., а для организаций — до 100000 руб. Еще выше штрафы — при утилизации отходов вблизи водоемов, в лесных массивах, вдоль дорог.



Наш город —

наш дом

В завершение рейда Г. А. Бугай призвала ельчан участвовать в субботниках, которые начнутся уже сегодня, 6 апреля, и продлятся до глубокой осени — 23 ноября.

— Традиционно в Ельце с апреля по конец ноября проводятся общегородские субботники. Всех желающих и неравнодушных ельчан приглашаю принять в них участие. Ведь наш город — это наш дом, а значит, нужно поддерживать в нем чистоту и порядок. А еще мы должны относиться бережно к имуществу, которое администрация Ельца приобретает для удобства граждан. Давайте уважать друг друга и любить город, в котором мы живем, — сказала Галина Александровна.