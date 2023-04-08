Порядок начинается с ответственности
Андрей ПАШИНСКИЙ
Исполняющая обязанности начальника управления коммунального хозяйства Галина Александровна Бугай вместе с журналистами провела рейд по мусорным площадкам Ельца, чтобы оценить их состояние.
Ремонт
и обновление
В прошлом году 96 зон для сбора бытовых отходов в различных частях города были обновлены и реконструированы. Созданы бетонные основания для контейнеров ТБО, смонтированы ограждения из профлиста, навесы, а также установлены новые евроконтейнеры, в том числе 8-кубовые бункеры для крупногабаритного мусора. Работы проведены в соответствии с планом управления коммунального хозяйства.
Реконструкция пошла на пользу, так как до нее крупногабаритный мусор зачастую складировался жителями возле контейнерных площадок. Большинство ельчан высоко оценили обновление, стали более осознанно относиться к утилизации отходов. Бытовой мусор, как и полагается, выбрасывают в контейнеры, крупногабаритный и строительный — в предназначенный для них бункер. Самые сознательные горожане отдельно утилизируют пластиковые отходы.
Но, к сожалению, такую приятную картину можно наблюдать далеко не везде.
Немало безразличия и безответственности
На некоторых площадках мусор по-прежнему свален рядом с контейнерами, а иногда и за пределами ограждения. Чаще всего это сухие ветки, которые действительно трудно утилизировать. Постепенно к ним добавляется всякая всячина — коробки, старая мебель, строительные отходы. А кто-то, глядя на это безобразие, думает: «Ага, значит, и сюда можно выбрасывать мусор!» и оставляет свой пакет с бытовыми отходами.
Особенно это заметно на обновленных площадках, где стоят полупустые контейнеры. Казалось бы, что сложного пройти лишних пару метров и бросить пакет в ящик для сбора ТБО. Но нет, нерадивые граждане кидают целлофановые мешки с отходами на землю, те рвутся, а ветер разносит содержимое по округе…
И это при том, что сотрудники ООО «ТЭКО-Сервис», занимающейся утилизацией отходов, не обязаны убирать за пределами контейнерных площадок.
Накопители вывозятся регулярно. Безусловно, в каких-то районах города с этим случаются перебои, но коммунальные службы стараются оперативно исправлять такие ситуации.
Есть и удручающие картины
Несмотря на старания администрации Ельца, далеко не все горожане ответственно относятся к эксплуатации обновленных мусорных площадок. На некоторых из них уже случались пожары: возможно, из-за непотушенного окурка, а может, и из-за чьей-то глупой шалости. Ситуация нешуточная: бытовой мусор, старая мебель, сухие ветки горят быстро, огонь с легкостью может перекинуться на стоящие рядом постройки. Подобные случаи уже бывали.
На обновленных площадках, как уже писалось выше, установлено несколько контейнеров для разделения мусора: бытового, крупногабаритного и пластикового. Однако в силу безразличия или же непонимания многие граждане не утруждают себя и сваливают все отходы в бункеры для крупногабаритного мусора. Из-за этого те быстро переполняются, и сор начинают скапливаться рядом.
Как решить проблему?
Проблема неправильно утилизированного мусора в Ельце не нова и носит систематический характер. Решить ее можно несколькими способами, например, некоторые ельчане стараются поддерживать чистоту и порядок сами. Они организуют субботники, проводят собрания, на которых поднимают эту тему и стараются донести до остальных важность правильного и ответственного подхода к утилизации отходов.
Иногда коммунальщикам приходится прибегать к радикальным мерам. Так, в поселке Строитель территорию за одной из мусорных площадок пришлось отделить ограничительной лентой, чтобы люди перестали сваливать там мусор. Теперь здесь высажены молодые деревья.
Более жесткий способ — применение штрафов. За организацию несанкционированных свалок в Ельце в текущем году наказание рублем составляет: для частных лиц — до 2000 руб., должностных лиц — до 5000 руб., а для организаций — до 100000 руб. Еще выше штрафы — при утилизации отходов вблизи водоемов, в лесных массивах, вдоль дорог.
Наш город —
наш дом
В завершение рейда Г. А. Бугай призвала ельчан участвовать в субботниках, которые начнутся уже сегодня, 6 апреля, и продлятся до глубокой осени — 23 ноября.
— Традиционно в Ельце с апреля по конец ноября проводятся общегородские субботники. Всех желающих и неравнодушных ельчан приглашаю принять в них участие. Ведь наш город — это наш дом, а значит, нужно поддерживать в нем чистоту и порядок. А еще мы должны относиться бережно к имуществу, которое администрация Ельца приобретает для удобства граждан. Давайте уважать друг друга и любить город, в котором мы живем, — сказала Галина Александровна.