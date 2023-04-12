Второй этап благоустройства начался в Молодёжном парке Липецка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В прошлом году за дальнейшее преображение этого общественного пространства на единой онлайн-платформе проголосовали около 18 тысяч липчан.

Сейчас подрядчик занимается тротуарами, их прокладывают на месте тропинок, которые протоптали горожане. Добавятся и велодорожки. Кроме того, установят 119 современных фонарей. Во время первого этапа благоустройства в Молодёжном парке появилась пешеходная аллея, которая соединила улицу Кривенкова с ТРЦ «Ривьера».

Впереди у жителей региона новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Он пройдёт с 15 апреля по 31 мая. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, преобразятся в 2024 году.

«Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Для нас очень важно мнение населения. По просьбам жителей преображаются старые общественные пространства и создаются новые. Надеюсь, люди будут бережно относиться к тем объектам, которые для них создаются».