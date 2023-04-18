Внутри «Акулы»

Наш земляк О. В. Церковнюк 11 лет прослужил на самой мощной атомной подводной лодке в мире — проекте 941 «Акула». Аналогов этой АПЛ нет и поныне.

Лучшие на лучшей

Олег Церковнюк родился в украинских Черновцах, по площади и населению этот город приблизительно в 2 раза больше Ельца. После призыва юноша два года служил в ленинградском учебном Краснознаменном отряде подводного плавания им. С. М. Кирова (там готовили в том числе и младший командный состав для подлодок ВМФ СССР), где познакомился с ельчанином Сергеем Якуниным. С тех пор крепкой дружбе Олега Владимировича с Сергеем Николаевичем больше 40 лет. После окончания учебы мичманов распределили на одну подлодку, где они и дослужили до пенсии: парни отлично зарекомендовали себя в учебе, иначе бы просто не попали на АПЛ «Акула».

В Палдиски (Эстония), в учебном центре ВМФ, в 1982 году сформировался экипаж подлодки 941-го проекта «Акула» (самый большой подводный корабль в мире, внесен в книгу рекордов Гиннесса). Для сравнения: в обычной субмарине 9 отсеков, а в «Акуле» их 19. Длина АПЛ — 172,8 м (при том, что длина стандартного футбольного поля 100 м), ширина — почти 24 м, подводное водоизмещение — 48 тыс. тонн.

Корабль-гигант высотой с девятиэтажный дом, выдержав все испытания, которые проводили при спуске на воду, перешел к основному месту базирования. Экипаж «Акулы» — свыше 160 человек, из них матросов-срочников всего 20 человек, занятых в основном на камбузе.

Курсант Олег Церковнюк.

Ельчане С. Н. Якунин (слева) и О. В. Церковнюк (справа) с руководителем Липецкого регионального отделения общероссийского движения поддержки флота кавторангом Л. А. Гусевым.



Три месяца молчания

У «Акулы» было много боевых дежурств, дважды АПЛ доходила до Северного полюса. Такой выход в море длится 3 месяца, в течение которых подлодка постоянно находится в подводном положении, без подъема на поверхность. При получении определенного сигнала она должна выпустить ядерные ракеты. Самый длительный поход, в котором участвовал О. В. Церковнюк, — 103 дня.

На «Акуле» Олег Владимирович прослужил 11 лет. В обязанности его подразделения связи входил прием-передача информации «с земли» и обратно. В боевом походе подлодка не должна издавать никаких радиосигналов, иначе ее засечет противник. В течение трех месяцев такого выхода «Акула» работала только на прием (в обычном режиме субмарина в определенное время должна подниматься на поверхность для сеанса связи).

— Питание было замечательное: красная икра, шоколад, ежедневно 50 г сухого вина, — вспоминает О. В. Церковнюк. — Картошка — консервированная в собственном соку, уже почищенная. Проспиртованные хлеб и батоны в герметичной упаковке, в духовке спирт выпаривался. Очень вкусно! Провизии вообще загружали с избытком, на полгода.



Всякое бывало

Разного рода ЧП на «Акуле» происходили, но о большинстве из них Олег Владимирович в силу ему известных причин предпочел не распространяться («Были такие походы, о которых и сегодня еще не пришло время рассказывать»). К примеру, мичман во время нештатной ситуации на АПЛ ослеп: как пояснил О. В. Церковнюк, «взорвалась одна штука». Вины пострадавшего не было: завод-изготовитель поставил бракованное оборудование. Это ЧП случилось, когда корабль стоял у пирса. Приемка «Акулы» в свое время проводилась строго, представители предприятия-изготовителя АПЛ выходили вместе с экипажем в плавание, чтобы испытать работу субмарины.



Развал 90-х

и переезд

В 1993 году О. В. Церковнюк вышел на пенсию. Он и уволился из-за всеобщего развала, который коснулся в том числе и материально-технического обеспечения ВМФ: не было запчастей и других комплектующих, пошли задержки зарплаты… Дошло до того, что на всю дивизию по специальности Олега Владимировича остались всего два человека — он сам да коллега из другого экипажа. А ходить в море с чужим экипажем — это совсем не то, что со своими товарищами, с которыми практически сроднился.

Спустя 4 года ТК-12, на котором служил О. В. Церковнюк, исключили из состава ВМФ. В итоге из 6 АПЛ проекта «Акула» 3 порезали на металлолом, в том числе и ТК-12. Официальных причин тому тоже три: условия выполнения договора об ограничении стратегических вооружения ОСВ-2, отсутствие средств на поддержание лодок в боеспособном состоянии и прекращение производства ракет Р-39, основного вооружения «Акул». Достраивать седьмой корабль ТК-210 не стали. Еще 3 «Акулы» на данный момент выведены из состава флота и находятся в Северодвинске.

…Друг Церковнюка С. Н. Якунин уволился годом раньше и пригласил Олега Владимировича переехать в Елец. Здесь же, в нашем городе, 30-летний пенсионер ВМФ и будущую жену встретил. Год Олег Владимирович проработал зам. начальника отдела сбыта московского издательства «Андреевский флаг».

— С какими людьми удалось пообщаться! — вспоминает О. В. Церковнюк. — У Лужкова в кабинете «Боржоми» пил, со Станиславом Говорухиным покурили, с адмиралом флота Владимиром Чернавиным (в 1985 — 1992 гг. — главком ВМФ — зам. министра обороны СССР, Герой Советского Союза — ред.), который мне свою книжку подписал, а я ее потом потерял, шампанского пригубили (очевидно, речь идет о книге В. Н. Чернавина «Флот в судьбе России», вышедшей в издательстве «Андреевский флаг» в 1993 году — ред.)…

В Ельце О. В. Церковнюк некторое время работал директором ООО, сейчас трудится в охране местного подразделения «Россетей».



Общественная работа

Олег Владимирович — официальный представитель общероссийского движения поддержки флота и врио руководителя елецкой ячейки этой организации, основанной в 1991 году. Движение объединяет моряков и пропагандирует флотскую службу среди молодежи. У елецких мореманов есть свои группы в «ВКонтакте» и в «Вотсапе», они называются одинаково — «ЕлецВМФ».

В «Одноклассниках» Олег Владимирович когда-то создал группу «ТК-12», чтобы собрать сослуживцев из своего экипажа. Постепенно стали добавляться ветераны и из второго (сменного) экипажа, того, что во время похода АПЛ находится на суше, а после захода «Акулы» на рейд заступает на службу на субмарину. Сейчас в «ТК-12» уже около 6 тысяч участников. Каждый выкладывает на странице группы, что пожелает, но с общепринятым условием: никакой политики. Церковнюк создал фонд помощи морякам — членам экипажа АПЛ «Акула», раз в год собираются средства, которые потом перечисляются на оплату лечения, похорон сослуживцев (жизнь есть жизнь). С момента основания фонда (он существует уже лет восемь) собрано и израсходовано свыше 200 тысяч рублей.

В планах елецких моряков (и газета «Красное знамя» об этом уже сообщала) — поставить памятник землякам, служившим на флоте. Администрация города саму идею одобряет, место для установки постамента изыскивается (по предварительным данным, он будет в сквере «афганцев», где намерены сделать Аллею славы — ред.). Дело за финансированием. Пока моряки между собой собрали немногим более 20 тысяч рублей. Те, кто желает и может помочь в этом плане, могут связаться с администраторами групп «ЕлецВМФ» в вышеупомянутых соцсетях.