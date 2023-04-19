Жители Липецкой области выбирают общественные территории для благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства уже стартовало и продлится по 31 мая. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России. В этом году на обсуждение вынесено более 5 тысяч объектов. Липецкая область для рейтингового голосования представила 50 общественных пространств в восьми городах – Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске. Отдать свой голос можно только за один объект.

«Важно обеспечить максимально широкое информирование о голосовании. Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», – сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной Президентом, – в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысяч общественных пространств и 32,8 тысяч дворов, – заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование – в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки».

Сделать свой выбор на единой платформе может каждый липчанин старше 14 лет. Для этого необходимо проголосовать на странице https://48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах. Основные задачи добровольцев – рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров началась 15 марта, их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.

«За время проведения онлайн-голосования платформа зарекомендовала себя как эффективный инструмент участия граждан в вопросах благоустройства. Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание граждан участвовать в формировании и развитии городской среды», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В прошлом году в общероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства Липецкая область представила 54 общественных пространства. Наибольшее количество голосов набрали 33 территории – за них проголосовало более 120,5 тысячи человек. Объекты будут благоустроены в этом году.

«Общероссийская платформа создана для того, чтобы упростить участие граждан в жизни их города. Именно жители должны решать, какие территории будут благоустроены в первую очередь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.