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Малый бизнес

«Генерация бизнес-идеи»

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В елецком городском центре «Мой бизнес» (руководитель М. А.г Проняева) прошел тренинг АО «Корпорация МСП» — «Генерация бизнес-идеи», подготовленный в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»



Занатие организовали специалисты Центра поддержки предпринимательства Липецкой области при участии представителей программы «Я в деле» Липецкой области» для будущих и начинающих молодых предпринимателей и студентов СУЗов и ВУЗов.

Участники тренинга вместе с тренером АО «Корпорация МСП», специалистом Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргаритой Болдыревой .учились определять критерии выбора успешной бизнес-идеи, формировать инструменты ее оценки и возможность реализации, а также ознакомились с основами бизнес-планирования и мерами поддержки для начинающих предпринимателей в Липецкой области.

Занятия помогли участникам тренинга узнать, как выбрать наиболее приемлемую и жизнеспособную бизнес-идею при помощи предложенных тренером возможностей, таких как SCAMPER, методы случайных объектов и категорий, мозговой штурм.

— Обучение прошло интерактивно и легко. Ребята — будущие предприниматели, четко формулировали желание стать бизнесменами, проявляли активность. Вместе с ними мы сформулировали темы и тезисы, которые помогут подготовиться к написанию бизнес-планов, — рассказала Маргарита Болдырева.

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