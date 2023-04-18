Новые границы и основания

В Липецкой области с 1 апреля изменились правила предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на управление социальной политики Липецкой области, речь идет о новых границах расчетного периода при определении дохода семьи и основаниях для приостановления предоставления субсидии.

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за календарное полугодие, предшествовавшее месяцу перед подачей заявления о предоставлении субсидии. Например, заявление на предоставление субсидии представлено в апреле. Период для определения дохода: сентябрь 2022 года — февраль 2023 года.

Приостановление субсидии возможно, только если ее получатель в течение месяца не представил в орган соцзащиты документы об изменении места своего постоянного жительства, основания проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и/или членов его семьи, размера его (их) доходов.

Теперь предоставление субсидии прекращается и в том случае, если имеется подтвержденная в судебном порядке непогашенная задолженность по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года.

Право на льготу на оплату ЖКУ имеют граждане России, если они прописаны в том жилом помещении, на оплату которого берут субсидию; имеют основания пользования жилым помещением (собственность, договор найма и т. п.); у них нет судебной задолженности по оплате ЖКУ не более чем за 3 последних года; на оплату ЖКУ тратится больше 22% от совокупного дохода семьи.

Получить субсидию на льготных условиях, если расходы на ЖКУ составляют более 10% от совокупного дохода семьи (при соблюдении остальных условий), могут: одиноко проживающие пенсионеры, одинокие матери, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, имеющие в составе получателей пенсии по потере кормильца, если их среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Оформить субсидию можно на портале госуслуг по QR-коду или через МФЦ. Для заполнения заявления понадобятся паспортные данные, СНИЛС заявителя и членов его семьи, сведения из ЕГРН (для собственников жилья), реквизиты банковского счета (если заявитель хочет получать субсидию через банк), документы, подтверждающие оплату ЖКУ (чеки, квитанции об оплате).

Сведения о доходах заявитель указывает самостоятельно, справки не нужны.