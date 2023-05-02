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В регионе сократилось количество поддельных банкнот крупных номиналов

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В банковском секторе Липецкой области в I квартале 2023 года выявлено 18 денежных знаков, имеющих признаки подделки. За три месяца этого года обнаружено 15 банкнот номиналом 5 тыс. рублей — это на 5 шт. меньше, чем в I квартале 2022 года.  

В январе-марте 2023 года в Липецкой области также выявлены 2 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось в четыре раза. Кроме того, выведена из обращения одна фальшивка номиналом 500 рублей.

«Проверять купюры нужно до того, как они окажутся в вашем кошельке. Полный список признаков подлинности всех банкнот можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Если вы все-таки обнаружили у себя подозрительную банкноту, не пытайтесь ей расплатиться. Отнесите сомнительную купюру в любой банк на бесплатную экспертизу», — подчеркивает ведущий эксперт по исследованию денежных знаков липецкого отделения Банка России Мария Горяинова.

Сделать проверку наличных полезной привычкой важно уже со школьной скамьи. Обладатели первых карманных денег с легкостью запомнят расположение признаков подлинности банкнот после прохождения бесплатной онлайн-игры «Космический детектив: загадка семи банкнот». Она доступна на просветительском сайте «Финансовая культура».

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