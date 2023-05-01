новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

На природе...

Один из самых первых весенних грибов, которые употребляют в пищу — сморчок (конический).

0 4

Его шляпка имеет ячеисто-сетчатую поверхность, правильную коническую форму, а цвет этого «головного убора» может быть от оливково-бурого до бледного и рыже-коричневого. Ножка у сморчка, ломкая и полая внутри.

Собираю эти грибы второй год и считаю их одними из самых вкусных, скорее всего потому, что они, после долгой зимы, появляются в первых рядах.
Как и опенок, сморчок относятся к III-й (не самой крутой) категории пищевой ценности. При этом, конический сморчок, считается лекарственным! И пусть в нем всего 20 килокалорий на 100 граммов веса, зато в его плодовом теле содержатся многие необходимые человеческому организму микроэлементы.

Микологи подсчитали, что 100 граммов этих грибов содержат: 2,9 г. белка, 2 г. углевода и 0,4 г. жира. В основном гриб состоит из воды — 92 г. Кроме того, он содержит пищевые волокна — 0,7 г., а из ценных минералов в нем есть калий, магний, кальций, фосфор, натрий, железо и витамины C, B1, B2, PP, D.

Именно поэтому сморчки используют для создания лекарственных препаратов и БАДов. В них имеется полисахарид FD4, оказывающий благоприятное воздействие на хрусталик глаза, не дающий ему мутнеть, и тем самым, улучшающий зрение.

Фармацевты создали на основе сморчка немало лекарств, способствующих очищению крови и лимфы. А еще, считается, что эти грибы эффективны при болезнях крови и иммунной системы.

При употреблении правильно приготовленных сморчков, они не могут нанести вред организму. Однако все разновидности сморчка рекомендуется отварить, а отвар не использовать в пищу.

Чтобы приготовить сморчки правильно, прежде всего, нужно их очистить от природного мусора и тщательно промыть.
Затем на час замочить в воде, после этого отварить в течение 30 минут. В конце промыть горячей водой и продукт готов к применению (жарка, это супер!) или употреблению.

Пишу эти строки, чувствуя грибной аромат из кухни! У меня, как у собаки Павлова начинается рефлекторное слюноотделение. И не случайно, ведь сморчки, на мой взгляд, действительно, классные на вкус! Вот почему мой друг Андрей Юрьевич Попов, увидев в Интернете видео, где я собираю эти грибы, тут же позвонил, чтобы выпытать место их сбора, мол, сам он 2 дня провел в лесах, охотясь за сморчками, и все без толку!

Однако, нужно помнить, что никакие грибы нельзя употреблять детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с тяжелыми хроническими, желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К тому же говорят, буд-то неопытные грибники могут перепутать сморчки с ядовитыми строчками, которые, как мне кажется, лишь очень отдаленно похожи на моих любимых представителей грибного царства. Посмотрите фото в Интернете и убедитесь в этом сами.

У ядовитого строчка шляпка неправильной формы, покрыта многочисленными беспорядочными складками, да и ножка у него не полая (как у сморчка) и совсем короткая, порой даже не видная из-под шляпки. В общем, он неказист (а по моему, так и уродлив), чего не скажешь о бравом сморчке!

И все же, собирая грибы нужно всегда быть предельно внимательным и осторожным. При малейшем сомнении, лучше не рисковать, не класть подозрительный экземпляр в свою корзину.
Удачной тихой охоты, друзья!!!

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Последние цветы осени

Сбежавшая недотрога

Стрижи

Эта эффектная бабочка называется ложная пестрянка…

Окно в природу

1 из 5
Новости ВРФ