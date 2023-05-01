Один из самых первых весенних грибов, которые употребляют в пищу — сморчок (конический).

Его шляпка имеет ячеисто-сетчатую поверхность, правильную коническую форму, а цвет этого «головного убора» может быть от оливково-бурого до бледного и рыже-коричневого. Ножка у сморчка, ломкая и полая внутри.

Собираю эти грибы второй год и считаю их одними из самых вкусных, скорее всего потому, что они, после долгой зимы, появляются в первых рядах.

Как и опенок, сморчок относятся к III-й (не самой крутой) категории пищевой ценности. При этом, конический сморчок, считается лекарственным! И пусть в нем всего 20 килокалорий на 100 граммов веса, зато в его плодовом теле содержатся многие необходимые человеческому организму микроэлементы.

Микологи подсчитали, что 100 граммов этих грибов содержат: 2,9 г. белка, 2 г. углевода и 0,4 г. жира. В основном гриб состоит из воды — 92 г. Кроме того, он содержит пищевые волокна — 0,7 г., а из ценных минералов в нем есть калий, магний, кальций, фосфор, натрий, железо и витамины C, B1, B2, PP, D.

Именно поэтому сморчки используют для создания лекарственных препаратов и БАДов. В них имеется полисахарид FD4, оказывающий благоприятное воздействие на хрусталик глаза, не дающий ему мутнеть, и тем самым, улучшающий зрение.

Фармацевты создали на основе сморчка немало лекарств, способствующих очищению крови и лимфы. А еще, считается, что эти грибы эффективны при болезнях крови и иммунной системы.

При употреблении правильно приготовленных сморчков, они не могут нанести вред организму. Однако все разновидности сморчка рекомендуется отварить, а отвар не использовать в пищу.

Чтобы приготовить сморчки правильно, прежде всего, нужно их очистить от природного мусора и тщательно промыть.

Затем на час замочить в воде, после этого отварить в течение 30 минут. В конце промыть горячей водой и продукт готов к применению (жарка, это супер!) или употреблению.

Пишу эти строки, чувствуя грибной аромат из кухни! У меня, как у собаки Павлова начинается рефлекторное слюноотделение. И не случайно, ведь сморчки, на мой взгляд, действительно, классные на вкус! Вот почему мой друг Андрей Юрьевич Попов, увидев в Интернете видео, где я собираю эти грибы, тут же позвонил, чтобы выпытать место их сбора, мол, сам он 2 дня провел в лесах, охотясь за сморчками, и все без толку!

Однако, нужно помнить, что никакие грибы нельзя употреблять детям до 12 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с тяжелыми хроническими, желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

К тому же говорят, буд-то неопытные грибники могут перепутать сморчки с ядовитыми строчками, которые, как мне кажется, лишь очень отдаленно похожи на моих любимых представителей грибного царства. Посмотрите фото в Интернете и убедитесь в этом сами.

У ядовитого строчка шляпка неправильной формы, покрыта многочисленными беспорядочными складками, да и ножка у него не полая (как у сморчка) и совсем короткая, порой даже не видная из-под шляпки. В общем, он неказист (а по моему, так и уродлив), чего не скажешь о бравом сморчке!

И все же, собирая грибы нужно всегда быть предельно внимательным и осторожным. При малейшем сомнении, лучше не рисковать, не класть подозрительный экземпляр в свою корзину.

Удачной тихой охоты, друзья!!!