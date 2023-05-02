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Бронхит как частое осложнение ОРВИ

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Острый бронхит является одним из самых частых осложнений после перенесенного вирусного заболевания, и находится в первой пятерке причин обращаемости пациентов за медицинской помощью.

В большинстве случаев причиной бронхита являются вирусы гриппа, парагиппа, адено- и риновирусы.  Изначально, при ОРВИ эти вирусы локализуются в верхних дыхательных путях,  но при неправильном лечении, нарушении постельного режима и на фоне пониженного иммунитета инфекция может опуститься в бронхи и вызвать их воспаление.

Таки образом, бронхит – это заболевание дыхательной системы, при котором в воспалительный процесс вовлекаются бронхи.

При присоединении бактериальной инфекции причиной бронхита могут быть пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка и другие.

Крайне редко, как правило, на фоне длительного приема антибактериальных препаратов либо при различных иммунодефицитных состояниях, может развиться грибковый бронхит.

Симптомы острого бронхита:

  • Осложнение общего состояния на 5-7 день после начала заболевания ОРВИ с повышением температуры тела, как правило, до 38 °, слабостью и вялостью.
  • Присоединение надсадного, приступообразного кашля, сначала сухого, затем с мокротой. Мокрота может быть различного цвета и консистенции в зависимости от того, какая инфекция спровоцировала заболевание.
  • Важно не путать мокроту, выделяемую из бронхов, с выделениями, образующихся в верхних дыхательных путях при насморке, которые нередко спускаются по задней стенке глотки и отхаркиваются через рот, а также с отделяемым при патологии ротоглотки и гортани.
  • При бронхите количество мокроты, как правило, невелико.
  • Приступообразный кашель,  возникающий чаще в ночное время и вызывающий болезненные ощущения в мышцах брюшного пресса и грудной клетки

  • Хрипы при дыхании. При воспалении бронхов значительно уменьшается их просвет, в результате чего дыхание становится жёстким и могут появиться хрипы. 

Достоверно подтвердить наличие хрипов в нижних дыхательных путях может только врач.

Диагностировать острый бронхит может только врач, на основании клинической картины заболевания и лабораторных анализов. Лечение бронхита зависит от провоцирующего фактора, типа течения и формы заболевания.

Прием антибиотиков при лечении острого бронхита целесообразно только в том случае, если доказано, что причиной болезни стало присоединение бактериальной инфекции. Но в подавляющем большинстве случаев острый бронхит провоцируют вирусы, а значит прием антибактериальных препаратов не только не эффективен, но и опасен.

Острый бронхит в неосложненной форме при правильном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача длится около двух недель и заканчивается полным выздоровлением.

Профилактика бронхита

  • вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции снижает вероятность заболевания гриппом в осенне-зимний период и, следовательно, снижает вероятность возникновения бронхита;
    своевременное лечение простудных заболеваний;
  • сбалансированное питание;
  • закаливание;
  • оптимальная физическая активность;
  • отказ от вредных привычек, в том числе, от курения;
  • соблюдение режима труда и отдыха;
  • своевременное лечение хронических легочных инфекций.

Будьте внимательны к своему здоровью! Помните, что лучше предотвратить бронхит, чем потом заниматься его лечением.

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