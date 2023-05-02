Бронхит как частое осложнение ОРВИ

Острый бронхит является одним из самых частых осложнений после перенесенного вирусного заболевания, и находится в первой пятерке причин обращаемости пациентов за медицинской помощью.

В большинстве случаев причиной бронхита являются вирусы гриппа, парагиппа, адено- и риновирусы. Изначально, при ОРВИ эти вирусы локализуются в верхних дыхательных путях, но при неправильном лечении, нарушении постельного режима и на фоне пониженного иммунитета инфекция может опуститься в бронхи и вызвать их воспаление.

Таки образом, бронхит – это заболевание дыхательной системы, при котором в воспалительный процесс вовлекаются бронхи.

При присоединении бактериальной инфекции причиной бронхита могут быть пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка и другие.

Крайне редко, как правило, на фоне длительного приема антибактериальных препаратов либо при различных иммунодефицитных состояниях, может развиться грибковый бронхит.

Симптомы острого бронхита:

Осложнение общего состояния на 5-7 день после начала заболевания ОРВИ с повышением температуры тела, как правило, до 38 °, слабостью и вялостью.

Присоединение надсадного, приступообразного кашля, сначала сухого, затем с мокротой. Мокрота может быть различного цвета и консистенции в зависимости от того, какая инфекция спровоцировала заболевание.

Важно не путать мокроту, выделяемую из бронхов, с выделениями, образующихся в верхних дыхательных путях при насморке, которые нередко спускаются по задней стенке глотки и отхаркиваются через рот, а также с отделяемым при патологии ротоглотки и гортани.

При бронхите количество мокроты, как правило, невелико.

Приступообразный кашель, возникающий чаще в ночное время и вызывающий болезненные ощущения в мышцах брюшного пресса и грудной клетки





Хрипы при дыхании. При воспалении бронхов значительно уменьшается их просвет, в результате чего дыхание становится жёстким и могут появиться хрипы.

Достоверно подтвердить наличие хрипов в нижних дыхательных путях может только врач.

Диагностировать острый бронхит может только врач, на основании клинической картины заболевания и лабораторных анализов. Лечение бронхита зависит от провоцирующего фактора, типа течения и формы заболевания.

Прием антибиотиков при лечении острого бронхита целесообразно только в том случае, если доказано, что причиной болезни стало присоединение бактериальной инфекции. Но в подавляющем большинстве случаев острый бронхит провоцируют вирусы, а значит прием антибактериальных препаратов не только не эффективен, но и опасен.

Острый бронхит в неосложненной форме при правильном лечении и соблюдении всех рекомендаций врача длится около двух недель и заканчивается полным выздоровлением.

Профилактика бронхита

вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции снижает вероятность заболевания гриппом в осенне-зимний период и, следовательно, снижает вероятность возникновения бронхита;

своевременное лечение простудных заболеваний;

своевременное лечение простудных заболеваний; сбалансированное питание;

закаливание;

оптимальная физическая активность;

отказ от вредных привычек, в том числе, от курения;

соблюдение режима труда и отдыха;

своевременное лечение хронических легочных инфекций.

Будьте внимательны к своему здоровью! Помните, что лучше предотвратить бронхит, чем потом заниматься его лечением.