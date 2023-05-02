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Культура

Очаровательные ельчане на «Очарованном страннике»

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Учащиеся и преподаватели театрального отделения детской школы искусств им. Л. С. Соколовой приняли участие в XXIII межрегиональной творческой лаборатории «Очарованный странник» на базе детской театральной школы им. А. Калягина (г. Вятские Поляны). Команду ельчан представляли педагоги И. Ю. Дулова и М. А. Григорьева, а также 7 воспитанников театрального отделения.

Преподаватель театральных дисциплин ДШИ им. Л. С. Соколовой И. Ю. Дулова (вторая слева направо) со своими воспитанниками и народными артистами СССР и РФ А. А. Калягиным и Е. К. Глушенко.

В работе лаборатории приняли участие более 60 педагогов и учащихся из различных регионов России, в том числе преподаватели ВГИК и ГИТИС. Организатор — общественная организация «Союз детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств РФ» (председатель — директор детской театральной школы им. А. Калягина Н. Н. Суворова).
Трехдневная программа мероприятия включала в себя семинары-практикумы, а также мастер-классы. Участники творческой лаборатории обсудили вопросы о перспективах развития детских школ театрального искусства, обменялись управленческим опытом. Все педагоги и учащиеся, посетившие XXIII межрегиональную творческую лабораторию «Очарованный странник», получили сертификаты участников.
Преподаватели ВГИКа и ГИТИСа, а также специалисты Союза детских театральных школ и отделений детских школ искусств РФ высоко оценили таланты и умения ельчан. Вполне возможно, что многих из них ждут специализированные вузы, чтобы и дальше продолжать развиваться в творческом направлении.
Накануне поездки в Вятские Поляны наши ребята отличились еще и в центре поддержки одаренных детей «Стратегия» в Липецке, где проходила профильная смена по образовательным программам «Музыкальный театр» и «Художественное слово».
Итогом обучения стал контрольный показ творческих работ по предметам «Основы актерского мастерства», «Художественное слово», «Вокал» и «Танец». Все участники получили оценочные сертификаты, подтверждающие высокий уровень навыков наших земляков.

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