Жизненная история Зинаиды и Анатолия

В минувший вторник исполнилось бы 90 лет со дня рождения яркого и талантливого художника, выпускника Орловского (располагавшегося в Ельце) художественного училища А. А. Климова.

Детство, отрочество, юность

Толя Климов родился 2 мая 1933 года на станции Волово Тульской (ныне Липецкой) области. Детские годы в семье отца-железнодорожника были такими же, как и у многих его сверстников (детей военной поры) — счастливыми и очень непростыми одновременно. Взаимоотношения у родителей мальчика не сложились, они развелись. А в годы Великой Отечественной войны в эвакуации в Казахстане в семью пришла большая беда: умерли его мама (ей был всего 21 год), сестренка и бабушка. Сироту приютила и не позволила умереть с голоду семья Плотниковых. До конца жизни Климов был им благодарен, но вместе с тем вспоминал, как подростком почти ежедневно уходил в степь и пристально вглядывался в сторону железнодорожного полотна, откуда он ожидал отца. Его страстное желание, к счастью, сбылось (!), и Толя вернулся со своим родителем в Тульскую область.

По окончании школы вместе с одноклассниками паренек поступил в Орловское художественное училище, располагавшееся в то время в Ельце.

Любовь к искусству вчерашним школьникам прививал талантливый педагог, фронтовик Дмитрий Павлович Барковский. Он носил бороду, которая скрывала шрам от ранения в лицо, а ученики между собой называли его Пушкиным. О студенческих годах Климов вспоминал с теплом и благодарностью к своим учителям, получившим образование в лучших художественных вузах Москвы, Ленинграда и Харькова. В их числе — В. С. Сорокин, Д. Н. Золотов, А. М. Кору, Б. А. Геллер.

Зинаида Липченко и Анатолий Климов были счастливы вместе.



Как художнику невесту искали

Так сложилось, что на протяжении почти 20 лет мы с героем этой статьи встречались и долгие часы беседовали об искусстве, творчестве, жизненных перипетиях. В первое же посещение его квартиры мое внимание привлекли два женских портрета, изображавших обаятельную красавицу. Чувствовалось, что работы написаны с душой, с внутренним теплом по отношению к модели. В последующем Анатолий Александрович рассказал историю своей любви к Зинаиде Владимировне Липченко, которую он с нежностью называл «моя Липочка».

Еще в период обучения в елецком художественном училище Анатолий жил в частном доме на улице Степана Разина. Квартиру тут снимали вместе с коллегой, известным в последующем липецким художником В. И. Королевым. В соседней комнате проживали студентки курсов кружевоплетения. Меж тем хозяйка дома очень хвалила свою соседку по улице Зину, мол, и умна и пригожа, в общем, хоть куда! А на вопрос Толи «Как с ней встретиться?» посоветовала подождать ее возвращения с работы у крыльца невесты, добавив при этом, что Зина выглядит настолько обворожительно, что сразу поймешь — вот она! Однако первый такой опыт не имел успеха, а потом повседневные заботы отвлекли соискателя личного счастья от повторения попытки.



Случайная встреча

Ранней весной 1956 года по пути в магазин за продуктами прямо у городского парка Анатолий встретил женщину с тремя детьми, одного из которых та несла на руках. При этом юношу поразил внешний вид незнакомки: ее роскошные волнистые волосы, аккуратная, не без претензии на моду одежда, красивое лицо и статная фигура.

Пройдя мимо несколько шагов, он обернулся и увидел, что незнакомка тоже оглянулась в его сторону. И тогда молодой человек набрался смелости и познакомился с красавицей.

Потом она признавалась, что Анатолий показался ей очень похожим на лектора общества «Знание» из Липецка (девушка работала в елецком филиале этой организации). Позже выяснилось, что она не многодетная мать, два ребенка оказались детьми ее сестры. Все это он узнал о ней впоследствии, а пока они договорились о первом свидании.

Собираясь на него, Анатолий обратился к проживавшим с ним в доме кружевницам с просьбой погладить ему брюки, уж очень хотелось выглядеть понаряднее. Выполняя это пожелание, девушки решили подшутить над влюбленным Ромэо и перевели стрелки настенных ходиков на полчаса назад.

Стараясь быть пунктуальным, будущий жених вышел из дома к назначенному сроку. К своему удивлению, он получил нарекание от невесты. По словам Зины (а это была именно она!) Толя заставил себя ждать целых полчаса! И она уже было решила, что он ее обманул. Вскоре причина опоздания выяснилась и мир между молодыми людьми восстановился.



Семья

без регистрации

В последующие встречи первое приятное впечатление о Зиночке укрепилось и переросло в большую любовь на всю жизнь. В 1956 году З. В. Липченко, как лектору общества «Знание», выделили одну из комнат в 3-комнатной квартире в районе летного городка (Новые дома). К тому времени обоюдное решение молодых людей было одно: создать семью.

Об этом они и объявили родственникам и друзьям на праздновании дня Октябрьской революции 7 ноября. Отношение у родных к выбору Зинаиды было разным. Кто-то считал, что претендент на ее руку и сердце не имел устойчивого достатка, а перспектива его карьеры как художника рисовалась в сплошном тумане. И вообще, интеллигентный очкарик не выглядел неотразимым героем, да и нужными связями в Ельце не обладал. В общем, по мнению некоторых, студент «недостойная пара красивой и успешной Зиночке». А тут еще разница в возрасте (она была старше жениха), что в ту пору зачастую осуждалось общественным мнением, служило темой для досужих пересудов. Но, несмотря ни на что, супруги были влюблены и счастливы вместе!



Квартира

и женитьба

В 1966 году жилищная комиссия Ельца рассматривала вопрос о выделении семье Липченко — Климова квартиры на площади Победы. В этот день Липочка вернулась домой вся в слезах, так как один из заседавших в довольно обидной форме высказался о том, что ее брак не зарегистрирован в ЗАГСе, а значит, оснований для выдачи ордера нет. К счастью, на заседании присутствовал тогдашний первый секретарь елецкого ГК КПСС Г. П. Дьяков, оппонировавший следующей фразой: «Хотелось, чтобы зарегистрированные в браке жили так же дружно и в такой же любви, как и те, кому мы хотим отказать в получении жилья». Анатолий в очередной раз предложил Зинаиде стать его женой, а на следующий день они посетили городской ЗАГС, где заключили официальный семейный союз.



Постоянные спутники

Зинаида Владимировна любила свою работу и выполняла ее успешно. Она избиралась делегатом всесоюзного и республиканского съездов общества «Знание» в 1972 и 1977 годах в Кремле. Награждена семью государственными и ведомственными знаками. Президиумом Верховного Совета РСФСР в 1977 году З. В. Липченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». Мир, добро, взаимное уважение и любовь в их семье оставались постоянными спутниками, вплоть до ухода Зинаиды Владимировны из жизни 5 января 2003 года.

Надо отметить, что заботой и вниманием мужа Липочка была окружена всегда. После окончания училища мастерской у Анатолия не было, а жена с трудом переносила запахи масляных красок и скипидара. Ради ее благополучия художник начал работать акварелью, став впоследствии одним из признанных мастеров этого жанра. Его рисунки карандашом и фотогалерея прекрасных портретов жены, сделанных на протяжении десятилетий совместной жизни, также подтверждают его постоянную привязанность к предмету своего обожания.

Уже после ухода Зинаиды Владимировны из жизни Анатолий Александрович оформил альбом ее лучших фотографий, это был своеобразный реквием его любви. А еще он посвящал супруге прекрасные стихи, которые шлифовал годами. Они вошли в два сборника «Акварели» и «Я придумал тебя», посвященных его единственной. Такова история любви двух тянувшихся друг к другу душ — поэта-акварелиста и интеллигентного сотрудника общества «Знание».



Состоялся

как художник

Анатолий Климов, несомненно, состоялся как талантливый мастер. В 1968 году он стал членом Союза художников СССР, принимал активное участие во многих городских, областных и зональных выставках. Наиболее значимым его успехом как акварелиста (чем он заслуженно гордился) было участие во всесоюзных и республиканских выставках акварели в Москве и Ленинграде. Посетители вернисажей имели счастье насладиться его профессионально тонкими, теплыми, лиричными произведениями. А. А. Климов неоднократно награждался грамотами Союза художников СССР и России. Его работы в Ельце представлены в муниципальных музеях, частных картинных галереях им. И. Г. Мишина и мецената Е. П. Крикунова, а также в коллекциях любителей прекрасного в России и за рубежом. Многочисленные студенты колледжа искусств имени Т. Н. Хренникова, в том числе ставшие членами Союза художников России, благодарны своему педагогу.

К предстоящему юбилейному событию были подготовлены документы на присвоение А. А. Климову звания «Заслуженный художник Липецкой области». Но не случилось… Анатолий Александрович ушел из жизни 25 января 2023 года.

Ельчане, жители области благодарны супругам А. А. Климову и З. В. Липченко за их значимый вклад в образовательную и культурную среду региона. А. С. Экзюпери написал: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения». Спасибо Анатолию Климову за роскошь, которую он дарил нам, своим друзьям, товарищам, коллегам и студентам.

Виктор КУЗУБОВ,

основатель частной картинной галереи им. И. Г. Мишина