Горнолыжник… без ног

В Ельце сразу на двух площадках — в Доме культуры железнодорожников и ЕГУ им. И. А. Бунина — состоялся кинопоказ биографической спортивно-художественной драмы «Со дна вершины». Ельчане встретились с режиссером картины Тамарой Гурамовной Цоцория и прототипом главного героя киноленты паралимпийским чемпионом Алексеем Владиславовичем Мошкиным.

Уникальный спортсмен и человек А. В. Мошкин на лыжах.

Диагноз

не приговор

Алексей Владиславович родился в 1974 году в Междуреченске. Горнолыжная школа небольшого городка Кемеровской области славится своими достижениями, ее и сегодня с удовольствием посещает местная ребятня. В шесть лет мальчик начал заниматься горными лыжами, в тринадцатилетнем возрасте, сдав нормативы, получил звание кандидата в мастера спорта. А вскоре выиграл и чемпионат России среди юниоров! Казалось, что впереди только гладкая дорога к новым достижениям и головокружительные победы… Но судьба решила устроить Алексею экзамен на прочность.

Подросток вместе с друзьями решил как-то прокатиться на товарном поезде, цепляясь за поручни последнего вагона. Дело было в январе, детали ж. д. состава обледенели, и рука мальчика соскользнула. Он упал прямо под колеса движущегося поезда.

Алексею повезло выжить, однако обе ноги до колена парнишке пришлось ампутировать. Он не спрашивал врачей, будет ли ходить, только волновался, сможет ли встать на лыжи. Все медики наотрез отказывали: «Ни о каких лыжах и спорте речи идти не может, научиться бы ходить на костылях!». Но тренер и отец убедили будущего чемпиона в том, что доктора не знают, насколько сильна воля Алексея, что еще не все потеряно.



Вершина Олимпа

На протяжении двух следующих лет парень ежедневно тренировался на протезах, и сумел снова подтвердить звание КМС. Упорно занимаясь, Алексей Мошкин в 1992 году вошел в состав параолимпийской сборной России по горным лыжам. Через два года на паралимпиаде в Норвегии он завоевал «золото» и «бронзу», стал серебряным призером чемпионата мира для людей с ограниченными возможностями в Австрии. На зимней паралимпиаде в Японии (1998 г.) Мошкин также выиграл золотую медаль, после чего ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.

Алексей Владиславович пообщался с елецкими школьниками и студентами, среди которых были и ребята-инвалиды. Его история, рассказанная из первых уст, не может не вдохновлять. Несмотря на отсутствие обеих ног, сложнейшее восстановление после тяжелой травмы, мужчина не оставил мечту, стал 26-кратным паралимпийским чемпионом России. Спортсмен продолжает удивлять своей железной силой воли.



Мир, доступный для всех

В день кинопоказа в рамках подготовки к третьим международным инклюзивным творческим играм студенты ЕГУ приняли участие в мастер-классах и семинарах, организованных социокультурным проектом «Люди IN».

Директор объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт» Наталья Валерьевна Крель рассказала о преодолении барьеров при формировании культуры общения между людьми с разными возможностями.

Осенью Липецкая область впервые в истории станет точкой притяжения для более чем тысячи творческих людей с ограничениями по здоровью.

— Для Липецкой области это отличный случай поддержать людей с инвалидностью, а также создать условия для их самореализации. Предусмотрены и мероприятия для участников СВО, — сказал губернатор Игорь Георгиевич Артамонов.