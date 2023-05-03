Форум «Хранители храмов России», в котором приняли участие и представители Липецкой области, впервые прошел в Москве. Его посетили представители органов власти, духовенства, благотворительных фондов, общественных организаций и СМИ. Форум был организован Благотворительным фондом «Сохранение культурного наследия «Белый ирис» при поддержке Фонда президентских грантов и проходил в Общественной палате РФ.

Участники обсудили актуальные проблемы в области сохранения старинных сельских храмов, влияние сельского храмового зодчества на сохранение локальной идентичности территорий и их культурно-экономическое развитие, возможности финансирования восстановительных и реставрационных работ, а также вовлечение молодого поколения в этот процесс. Липецкую область представляли заместитель начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Анжелика Русакова, благочинный Хлевенского района протоиерей Владимир Силантьев, хранитель храма Богоявления в селе Донская Негачевка Хлевенского района Светлана Склярская.

По итогам работы форума будут сформированы и направлены в Правительство РФ конкретные предложения по поддержке сохранения объектов культурного наследия – старинных сельских храмов. «Это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сберечь для будущих поколений, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – В селах региона есть церкви, которые нуждаются в восстановлении, в их числе и шедевры русской архитектуры. Этой работой мы активно занимаемся, ведь православные храмы по праву являются духовными центрами. Культура Липецкой области – неотъемлемая часть необычайно богатой истории нашего народа. Безусловно, сохранение всех архитектурных и духовных памятников имеет колоссальное значение не только для нашей области, но и для всей отечественной культуры».