Темпы посевной в Липецкой области из-за ухудшения погодных условий несколько замедлились. Но аграриям Добринского и Измалковского районов это не помешало начать сеять сою. На данный момент эта масличная культура размещена на 200 гектарах, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Площадь под масличные культуры в этом году увеличена до 420 тыс. гектаров. Самый большой рост наблюдается по сое, ее посеют на 140 тыс. гектаров. «Соя – перспективная масличная культура. Интерес к ней велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Также почти на 15 тыс. гектаров будут увеличены посевы подсолнечника. На сегодняшний день им засеяно 42 тыс. гектаров из более чем 200 тыс. Рапс размещен на 37 тыс. гектаров. Под него отведено свыше 55 тыс. га.

Продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых культур. Яровой пшеницей засеяно 170 тыс. гектаров. По словам экспертов, из-за недосева озимых прошлой осенью площади под ней будут увеличены. Ячмень размещен на 148 тыс. гектаров (85%), горох – на 20 тыс. (108%). Люпином и овсом засеяно 4 тыс. и 1,2 тыс. гектаров соответственно. Кукурузу на зерно сеют в четырех районах, сейчас она размещена на 1,6 тыс. га.

Сахарная свекла посеяна на 65 тыс. гектаров. Под этот сладкий корнеплод отведено около 115 тыс. гектаров. Однолетними травами засеяно почти 6 тыс. гектаров из 12 тыс. запланированных.