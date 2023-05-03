Территория осознанного родительства работала в Липецкой области в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На интернет-портале «Родительство от А до Я» липецких мам и пап ждали практикумы, интерактивы, вебинары, лектории. Площадка «НеИдеальный родитель» объединила более 800 участников, сообщили в областном управлении образования и науки.

«Есть подлинные ценности, на которых держится весь мир, одной из них является семья, – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Укрепление института семьи – одна из главных задач власти и всего гражданского общества».

На протяжении недели специалисты Центра «СемьЯ» и приглашенные спикеры говорили с родителями о способах эффективного общения и продуктивной коммуникации с детьми. Так, взрослые узнали, кто такие коуч-родители и почему они такие счастливые, как коучинговый подход к воспитанию решает даже самые сложные семейные проблемы. Психологи-практики на примерах показали родителям, как взрослые и дети по-разному воспринимают информацию, обсудили барьеры коммуникации, рассмотрели способы и техники эффективного в семье. На интернет-портале «Родительство от А до Я» работал родительский психологический кинозал, библиотека для родителей. В рубрике «Вопрос-ответ» специалисты отвечали мамам и папам, разбираясь в каждой конкретной ситуации.