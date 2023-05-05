План дорожных работ в Липецкой области составлен на пять лет вперёд

К нормативному состоянию 85% опорной сети автомобильных дорог в Липецкой области должны быть приведены к 2028 году. Такую задачу поставил регионам Президент Российской Федерации, одобрив пятилетний план дорожной деятельности на 2023-2027 годы.

Опорная сеть – это дороги, на которые приходится основная транспортная нагрузка. В Липецкой области в нее входят все участки федеральных трасс, а также 28 региональных дорог, таких как Липецк – Данков, Липецк – Доброе – Чаплыгин, Хлевное – Тербуны и так далее. Общая их протяженность составляет 1190,5 километра. Региональные дороги ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

О необходимости привести в порядок и «увязать» в единую систему опорные сети регионов говорили на научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Эффективные подходы к реализации дорожной деятельности на территории субъектов Российской Федерации» в Казани. В ней приняли участие руководители Минтранса, Росавтодора, РОСДОРНИИ, а также дорожных ведомств всех субъектов страны. Липецкую область представляли начальник управления дорог и транспорта Иван Мычелкин и директор Дорожного агентства Антон Кононович.

«По состоянию на сегодняшний день в нормативном состоянии у нас находится более 68% опорной сети региона. К концу года мы планируем увеличить этот показатель до 72,4%. В целом Липецкая область укладывается в заявленные темпы», – говорит Иван Мычелкин.

В этом году в Липецкой области будет отремонтировано, как минимум, 260 километров региональных дорог, из них 89 километров – на опорной сети. Капитальный ремонт завершится на 10-километровом участке автодороги Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков и пятикилометровом отрезке автодороги Усмань – Девица – Крутченская Байгора.

На федеральных трассах Р-119 и А-133, которые находятся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков, выполнят устройство защитных слоев и тонкослойных покрытий на протяжении более 17 километров. Продолжатся масштабные работы по капитальному ремонту 10 километров федеральной трассы Орел – Тамбов в Задонском районе. По данным ФКУ, из 200 километров федеральных трасс, проходящих по территории Липецкой области (без учета М4), в нормативном состоянии находится более 90%.

В пятилетний план работы также входит приведение в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений. В этом году в области планируется ввести в строй 700 погонных метров обновленных мостовых переправ. Кроме того, продолжится строительство линий наружного освещения: восемь объектов будет в работе в этом году, 12 – в 2024-м.

«Пятилетний план позволит лучше планировать финансы, кадровую политику, работу с подрядчиками, объемы производства строительных материалов, закупку техники», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.