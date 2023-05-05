ДАНЬ ПАМЯТИ НАРОДНОМУ СУДЬЕ

На здании бывшего городского суда (теперь здесь 6 городских участков мировых судей) открыли мемориальную доску, посвященную столетию народного судьи Н. А. Полунина (1923 — 2013 гг.).





В торжественном мероприятии участвовали глава Ельца Е. В. Боровских, зам. председателя облсуда О. В. Торговченкова, председатель нашего горсуда Р. В. Гольтяева, представители судейского сообщества, а также учащиеся елецких образовательных учреждений, одетые в парадную форму для создания праздничной атмосферы.

Вместе с Р. В. Гольтяевой мемориальную доску открывал сын Николая Акимовича Полунина Георгий Николаевич.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник боев под Москвой и на Курской дуге, Н. А. Полунин ушел на фронт в 17 лет, был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней и 12 медалями. В 1944 году в боях под Кенигсбергом гвардии лейтенант медслужбы вследствие ранения потерял руку. После госпиталя вернулся в Елец. Окончил московский юридический институт, его трудовая биография — от адвоката местной юрконсультации до народного судьи Елецкого городского народного суда. На этой должности Николай Акимович трудился более четверти века, заслужив своей работой авторитет и уважение не только у коллег и начальства, но и среди простых горожан.