Волонтеры готовы помочь жителям Липецкой области проголосовать за объекты благоустройства

Продолжается набор добровольцев для поддержки общероссийского голосования за объекты благоустройства в Липецкой области. Желание стать волонтёрами изъявили 948 человек. Все они оставили заявки на сайте dobro.ru, чтобы стать частью добровольческих штабов в восьми городах региона: Липецке, Ельце, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске и городе Грязи.

Голосование проходит до 31 мая включительно. Принять участие могут жители старше 14 лет. Выбрать можно из предложенных общественных территорий: парков, скверов, площадей, пешеходных зон. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Волонтёры информируют жителей о территориях, которые вынесены на голосование, и возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Также они помогают выбрать понравившийся объект на общефедеральной платформе. Работают добровольцы в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры, образования и досуга. Ознакомиться с местами и временем их работы можно на онлайн-карте.

Самостоятельно проголосовать за объект можно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на муниципальных сайтах. «Общероссийская платформа создана, чтобы упростить участие граждан в жизни их города. Именно жители должны решать, какие территории будут благоустроены в первую очередь», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.