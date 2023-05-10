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Медицина

МАСТЕРСТВО ВРАЧЕЙ ЛОКБ ПОМОГЛО ВОССТАНОВИТЬ РУКИ МАЛЕНЬКОМУ ПАЦИЕНТУ !

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В главную клинику региона за помощью обратилась мама мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев. Она заметила, что он постоянно грыз концевые фаланги двух пальцев (безымянного и мизинца). Ранее был прооперирован по поводу перелома плеча с наложением металлоконструкции.


Маленький житель соседнего региона (Тамбовская область), там ему не нашли специалистов, которые смогли бы выполнить диагностику повреждения периферического нерва. Получив информацию в интернете, родители обратилась в липецкую областную больницу. Здесь выполнили необходимые исследования, врачом нейрофизиологом ЖУРБИНОЙ Натальей Викторовной и врачом ультрасонологом ЛИТВИНЕНКО Светланой Александровной. Благодаря мастерству докторов и наличия в их арсенале современной аппаратуры обнаружили повреждение локтевого нерва. Необычного пациента вовремя прооперировли Через полгода функция нерва полностью восстановилась.
Заметим , что высокласснве специалисты функциональной диагностики благодаря кропотливому труду, настойчивости в достижении поставленной цели, опыту и умению способны поставить самый «ювелирный» диагноз!

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