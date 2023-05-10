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Первая полоса

Увидели реальный след на военных дорогах побед

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В музее воинской славы состоялся второй благотворительный фестиваль исторической реконструкции «Дорогами побед…» в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем». Ельчане получили уникальную возможность прикоснуться к истории войн XX века, через которые прошел русский народ, познакомиться со снаряжением, оружием и бытом воинов этой удивительной эпохи.

Член военно-патриотического клуба «Ельчане» Дмитрий Иванов демонстрирует посетителям фестиваля российский пистолет-пулемет «Витязь».


Век глобальных войн
и технологий

Прошлый век остается временем самых масштабных войн. Поэтому начиналась экспозиция со знакомства посетителей с историей Первой мировой. Реконструкторы показывали и предлагали многочисленным зрителям примерить солдатские шинели, подержать винтовки, а также демонстрировали мастер-классы по фехтованию шашками.
В следующем зале организаторы представляли Вторую мировую и Великую Отечественную войны. Экспозиция демонстрировала советское, немецкое, американское и британское оружие, форму солдат разных армий, фотографии наших фронтовиков-героев, страницы их дневников, а также находки поисковых отрядов.
Реконструкторы показывали, как устроены различные виды и системы стрелкового оружия, рассказывали об их особенностях и истории.
Отдельный интерес вызвал раздел, посвященный радистам. Здесь можно было поговорить по полевому телефону, а также отстучать морзянкой сообщение по телеграфу. Все эти экспонаты сохранились со времен Второй мировой войны благодаря бережному отношению реконструкторов из Воронежа.


Находки и макеты

Гостям выставки также представили различные предметы — части оружия, осколки снарядов, солдатские каски, — найденные в ходе поисковых работ (эхо войны даже в мирное время). Некоторые артефакты разрешалось подержать в руках — прикоснуться к этой страшной, но в то же время интересной и притягательной части нашей истории.
Завершала выставку экспозиция местного отделения ДОСААФ, посвященная современному стрелковому вооружению. Здесь каждый мог увидеть и, взяв в руки, примериться как к советским, так и к самым новым и высокотехнологичным образцам оружия, например автомату АК-12. Это новое поколение продукции знаменитого концерна «Калашников». Создатели называют новинку вершиной развития самого известного автомата в мире.
Посетители также примеряли на себя снаряжение современных спецназовцев, рассматривали полновесные макеты гранатометов и реактивных пусковых установок.


В общей копилке

В благотворительной выставке участвовали реконструкторы из клубов Ельца, Липецка, Волово, Орла, Москвы, Воронежа. Организовал фестиваль ельчанин, руководитель военно-исторического клуба «Наследие», заведующий музеем воинской славы К. А. Лавренов. Идею Константина Александ­ровича поддержала директор краеведческого музея Е. Л. Андросова.
Вход на фестиваль был платный. В общую копилку опускали кто сколько мог. Благотворительную выставку посетило более 250 ельчан. Собранные средства (33 тыс. руб.) переданы в штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» на приобретение гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Члены штаба «Своих не бросаем» В. М. Кузубов, Ю. В. Борисов и С. Н. Севостьянов поблагодарили организаторов, реконструкторов и всех принявших участие в этом мероприятии. Они отметили, что формат фестиваля, проведенного незадолго до праздника Великой Победы, оказался интересен многим ельчанам, особенно молодежи.

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