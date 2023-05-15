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Общество

«УСТУПИ ДОРОГУ ПОЕЗДАМ!»

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Так называется профилактическая акция, в которой приняли участие елецкие транспортные полицейские. Ее цель — поспособствовать сокращению количества травм на железной дороге.

 Инспектор группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Максим Дорохин вместе с работниками железнодорожного вокзала на станции Елец и специалистом по охране труда эксплуатационного вагонного депо Казинка Татьяной Костеньковой  в ходе профилактического мероприятия «Уступи дорогу поездам!» провели профилактический рейд на ж/д вокзале и в железнодорожных парках станции Елец.      

Пассажирам поезда №113/114 сообщением Санкт-Петербург — Адлер, а также жителям и гостям города вручались красочные буклеты и памятки о правилах поведения на объектах транспорта. Со всеми провели профилактические беседы о недопустимости перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, а также об ответственности за данное правонарушение. 

Кроме того, на елецком ж/д вокзале обновили информационный стенд и разместили информацию о недопустимости пренебрежения правилами безопасности на железной дороге.

Основная причина травм на транспортной инфраструктуре — это грубое нарушение правил пересечения железнодорожных путей — переход железной дороги в неустановленных для этого местах, по так называемым «народным тропам», слушание музыки в наушниках и отвлечение на гаджеты, а также детское любопытство и невнимательность к предупреждающим знакам.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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