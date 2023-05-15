Профилактика преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте информирует:

Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то же время порождает возможность осуществления противоправных деяний, связанных с использованием информационных технологий.

В последнее время число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, возрастает. Новые технологии все чаще выступают средством совершения самого широкого круга преступлений. Наиболее распространены хищения денежных средств, мошенничества, кражи с банковского счета и иные преступления. Не исключаются также факты коррупции, вымогательств, вовлечения несовершеннолетних в различные категории преступлений и многое другое… В связи с этим, чтобы избежать негативных последствий для себя и своих близких, в особенности несовершеннолетних, необходимо быть предельно бдительными и помнить основные правила безопасного поведения и общения посредством информационно-телекоммуникационных технологий.

Мошенники знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:

Беспокойство за близких и знакомых.

Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.

Желание выиграть крупный приз.

Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей

Чтобы не стать жертвой преступников, использующих ИТТ, помните эти простые правила:

• Не общайтесь с посторонними людьми по телефону и не сообщайте номера своих банковских карт, коды доступа, смс — сообщения которые поступают к вам на телефон.

• Перед тем как перевести денежные средства на номер сотового телефона лица, которое сообщает Вам, что он Ваш родственник и попал в трудную ситуацию – свяжитесь с родственниками по достоверно известным Вам телефонам и уточните информацию

• Если Вам сообщили, что Ваша карта заблокирована обращайтесь в отделение банка, не выполняйте указания человека, представившегося оператором.

• По возможности не используйте телефон, на котором подключено приложение «Мобильный банк», так как Ваш телефон может быть заражен вирусом, который в дальнейшем без Вашего ведома переведет денежные средства с банковской карты на чужой счет.

Регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» и странных операций

Насторожитесь, если от вас требуют немедленных действий или представляется чрезвычайная ситуация. Это тоже может быть мошенничеством. Преступники вызывают у вас ощущение тревоги, чтобы заставить вас действовать быстро и неосмотрительно

Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка

Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте напоминают: если вы стали жертвой или свидетелем преступления или административного правонарушения на железнодорожном транспорте – незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 8 (4742) 24-92-89 — Линейное отделение полиции на ст. Липецк, 8 (47467) 6-10-58 — Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте. Все сообщения принимаются круглосуточно.

Заявитель имеет право обжаловать действия сотрудников органов внутренних дел, связанные с принятием и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и иных происшествиях и принятия по ним решений: врио начальника Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте подполковник полиции Петрухин Олег Николаевич (тел: 7-57-77); в Липецкой транспортной прокуратуре, тел. 8 (4742) 34-05-29; в городе Ельце тел. 8 (47467) 7-52-36.