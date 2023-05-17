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С привлечением средств федерального бюджета

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Для жителей дома №5 по улице 50 лет Октября в поселке Елецком погода в доме напрямую зависела от осадков на улице. В дождь квартиры на втором этаже заливало. За почти полувековую историю многоэтажки шиферное покрытие износилось и требовало капитального ремонта. В этом году в рамках региональной программы здесь обновят не только крышу, но и фасад. Подрядная организация уже приступила к работам, завершить их планируется в начале сентября.

Новый фасад в скором времени будет радовать глаз и жителей дома №16 по улице Орджоникидзе в Ельце. Здесь уже покрасили один из торцов здания. Капремонт фасада выполняется не только для того, чтобы сделать дом более эстетичным, но и чтобы сократить теплопотери. А в доме №9 по улице Рязано-Уральская в Ельце запланирован комплексный капитальный ремонт. Здесь приведут в порядок фасад и фундамент. Сейчас в стадии ремонта находится крыша. Инженерные сети теплоснабжения и электроснабжения уже обновлены.

И.о. генерального директора ФКР Липецкой области Роман Сапрыкин после выездной проверки объектов капитального ремонта отметил, что работы идут хорошими темпами. Подрядные организации не только укладываются в сроки, но и идут опережением. «Мы со своей стороны продолжим контролировать ход капитального ремонта, чтобы он был выполнен своевременно и качественно. Для этого регулярно на объекты выезжают инженеры-кураторы Фонда и представители сторонних организаций строительного контроля», – прокомментировал Роман Сапрыкин.

Всего капитальный ремонт в этом году запланирован в 15 домах Ельца и двух МКД Елецкого района на общую сумму более 100 млн рублей. Условия проживания улучшат 1200 жителей. За 2014-2022 годы в Ельце и районе отремонтировано 347 МКД на общую сумму около 900 млн рублей. «Создание комфортных условий является одной из приоритетных задач власти. С привлечением средств федерального бюджета в регионе проводится ремонт жилого фонда, строятся новые дома и соцучреждения, приводится в порядок территория городов и сел», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фонд капитального ремонта Липецкой области напоминает, что собственники могут участвовать в контроле хода капитального ремонта. Свои вопросы они могут адресовать представителям ФКР, подрядной организации, строительного контроля, контакты которых указаны на паспорте объекта. Кроме того, обращение в адрес ФКР можно направить через соответствующий сервис на сайте www.kapremont48.ru, по электронной почте info@kapremont48.ru или через официальные группы Фонда в социальных сетях.

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