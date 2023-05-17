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Это очень важный для страны проект

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Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря, посвященная пятилетию платформы  «Россия – страна возможностей», сегодня заедет в Елец. Участники автоэкспедиции расскажут ельчанам о проектах, конкурсах и олимпиадах платформы.

«Это очень важный для страны проект. Каждый может найти возможности для своего развития на этой платформе: встретить единомышленников, завести полезные знакомства, пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Маршрут автомобильной экспедиции стартовал из первой точки платформы – Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области – и завершится в Луганской Народной Республике, где действует второе представительство платформы. Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. Участники экспедиции заедут в значимые и памятные места регионов, посетят культурно-исторические объекты, проведут встречи с жителями, финалистами и участниками проектов платформы.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях команда АНО «Россия – страна возможностей» совершит гуманитарную миссию. Участники экспедиции привезут русскую классику, гордость русской литературы – творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева – множество книг для библиотек и культурных центров новых субъектов нашей страны, которые испытывают дефицит в книгах на русском языке, так как в прошлые годы большинство русскоязычных изданий было недоступно или запрещено. Присоединиться к этой литературной акции можно будет и в процессе экспедиции. В регионах будет проходить сбор книг, которые будут переданы в новые субъекты для учреждений культуры.

Для одного из населенных пунктов в Запорожской области закуплено новое электропианино. Уже несколько лет в местном Доме культуры не было ни одного инструмента. Теперь там вновь зазвучит музыка, будут собираться на музыкальные вечера местные жители.

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