И. Г. Артамонов: «Работать ради достойного будущего наших детей»

В областном центре культуры, народного творчества и кино (ОЦКНТ) состоялся очередной ежегодный отчет губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова. У Игоря Георгиевича как руководителя региона он четвертый по счету.

На знаменательное событие пригласили сотни представителей со всех муниципалитетов. В состав елецкой делегации включили и журналиста газеты «Красное знамя». Его «отчет с отчета» мы вам сегодня и представляем.





Коротко,

но емко

Выступление губернатора, перемежавшееся показом видеороликов и презентаций, а также приглашениями на сцену участников СВО и членов их семей, представителей семейных династий, одаренных детей с последующим их награждением, было коротко, но емко: большое количество статистических данных и фактов, касающихся всех знаковых сфер жизнедеятельности нашего региона, озвученных Игорем Георгиевичем, позволило присутствующим представить полную картину, того, с какими показателями и достижениями прожила Липецкая область 2022 год.



В чем наше богатство

— Наше богатство — многодетные семьи, — отметил И. Г. Артамонов. — За последние 4 года их количество в Липецкой области увеличилось на четверть.

В ОЦКНТ пригласили многодетную семью Стрельниковых из села Большой Хомутец Добровского района, воспитывающую 11 детей. Отец — настоятель Троицкого храма. Старшая дочь — студентка медакадемии, младшему ребенку 2 года. Президент нашей страны В. В. Путин присвоил звание «Мать-героиня» всего 9 россиянкам, и Ольга Стрельникова в их числе.

Кстати сказать, в Липецкой области в 2022 году родилось 8 тысяч детей.



Было непросто,

но мы справились

В прошлом году в нашем регионе возведены 283 объекта капитального строительства, этот процесс затронул все муниципалитеты Липецкой области.

Год 2022-й оказался непростым для экономического развития: в регионе 270 предприятий с иностранным участием. Но удалось не допустить катаклизмов на областном рынке труда. Более того, Липецкая область заняла 2-е место в ЦФО по количеству занятых в сферах малого и среднего предпринимательства.

Для помощи таким деловым людям областная власть приняла решение о докапитализации фонда поддержки малого бизнеса более чем на 1,2 млрд руб., 608 предприятий с 5,5 тысячами работников воспользовались этой поддержкой. В том числе и на займы у фонда строились дома в Данкове, Лебедяни, Липецке.

ОЭЗ «Липецк», в которую входит и елецкая площадка, стала зоной № 1 в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности. В непростом 2022 году там появилось 7 новых предприятий. Много это или мало? Обычно было 5, а в прошлом году удалось привлечь 7 новых инвесторов, заявленная сумма инвестиций — 50 млрд рублей.

Как отметил Игорь Георгиевич, с каждым из инвесторов пришлось долго обсуждать перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В качестве примера губернатор привел компанию ООО «Пэтэксперт» — в России она № 1 по продаже кормов для животных, а теперь еще будет их у нас производить. Кстати сказать, завод активно строится именно на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк».

На территории ОЭЗ неподалеку от Ельца работает крупнейший в стране завод по производству растительного масла группы компаний «Черкизово», на который трудоустроились многие горожане. В итоге Липецкая область увеличила экспорт этого продукта на 40%, поставляется масло в основном в азиатские страны.

В нашем регионе удалось запустить первый в стране завод по производству электромобилей, на сегодняшний день 1/4 такой российской техники делается в Краснинском районе.

Очень непростая задача — дать новую жизнь тракторному заводу, почти год областная власть работает по ее решению. На сегодняшний день внесено 200 млн руб. в уставный капитал нового предприятия, разрабатывается планирование производства (определяется номенклатура продукции, техническое обоснование), ищут источники финансирования.

Обретают второе дыхание и известные региональные производственные бренды, такие, как завод «Свободный сокол», работающий на оборонную отрасль. Предприятие становится одним из крупнейших налогоплательщиков области.

«Покупай липецкое»: нас знают и охотно приобретают

В прошлом году Липецкая область собрала 4 млн тонн зерновых. Передовые позиции регион занимает по овощам, выращенным в закрытом грунте, по яблокам, сахару и маслу.

Программа «Покупай липецкое» реализуется в регионе уже третий год. Она поддержана спикером Совета Федерации В. И. Матвиенко. Наша область — один из двух субъектов РФ, успешно создавших соответствующий агрегатор (сервис, соединяющий заказчиков и исполнителей услуг — авт.). Теперь продукцию местных фермеров можно приобрести в сети магазинов «Пятерочка», в этом процессе задействованы уже 24 поставщика. Работа по привлечению сельхозтоваров продолжается, в том числе на условиях предоставления соцконтрактов. «Гордимся нашими людьми, которые могут и умеют трудиться», — отметил И. Г. Артамонов.



Поддержка СВО: бойцы благодарны

На сегодняшний день наш регион из разных источников перечислил на нужды специальной военной операции более 2 млрд рублей, в зону действия СВО отправлены сотни тысяч тонн грузов. В Липецкой области заканчивается формирование второго именного батальона. Первый носит имя грязинского Героя России И. А. Флерова, второму присвоено имя Героя России, летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова.

Два комбата этих подразделений приехали в Липецк и вышли на сцену ОЦКНТ. В едином порыве весь зал поднялся и стоя приветствовал наших бойцов бурными, продолжительными аплодисментами. Так же встречали потом и каждое появление на сцене Дворца культуры других участников СВО и членов их семей.

Выступил один из командиров батальона, который сказал, что он впервые в Липецкой области, но горд тем, что уже ощутил себя частичкой нашего региона. Боец поблагодарил за большую поддержку его подразделения: СВО — операция, проводимая во время и с активным использованием высоких технологий, и одним умением и желанием в ней победить невозможно, поэтому оперативно поступающая из регионов помощь очень важна. Более того, она становится залогом успеха при выполнении задач, поставленных перед дивизионом.

В Липецкой области семьи участников СВО взяты под спецзащиту, уникальность опыта региона в этом направлении признана на федеральном уровне. В итоге весь ЦФО перешел на подобную работу по стандартам, разработанным у нас.

На сцену ОЦКНТ И. Г. Артамонов пригласил жену одного из бойцов СВО. Диана и Иван хотели обвенчаться, и для женщины приготовили сюрприз: мужа по губернаторскому ходатайству отпустили из подразделения в краткосрочный отпуск, и Иван приехал в Липецк. Договоренность с храмом тоже есть.

Трогательная встреча семьи на сцене под душещипательную музыку и громкие аплодисменты, объятия, слезы (не сдерживали их и многие женщины в зале) — все было, как в программе «Жди меня». Счастливая маленькая дочка радостно обняла папу и больше от себя не отпускала.

…Ремарка губернатора по поводу обеспечения безопасности населения Липецкой области: наш регион станет третьим в России после Москвы и Казани, где установят системы распознавания лиц по видеозаписи (более 10 тысяч камер в местах массового скопления людей).



Помощь Володарскому району ДНР

Строители нашего региона по просьбе Минстроя РФ активно участвуют в возрождении пятисоттысячного Мариуполя. Этот город во многом напоминает Липецк, там тоже есть металлургический завод, и населения приблизительно столько же.

О школах будущего

Рассказывая о преобразовании в 2022 году ряда общеобразовательных учреждений и объектов культуры Липецкой области, губернатор упомянул и про наши — школу искусств № 2 и лицей № 5. В обновленной школе искусств будут учить игре на одном из символов Ельца — рояльной гармони. Лицей № 5 — одно из самых успешных общеобразовательных учреждений Липецкой области. После капитального ремонта, концепцию которого обсуждали родители, педагоги и сами лицеисты, здание и его помещения преобразились до неузнаваемости.

Губернатор наградил детей, отличившихся в образовании, спорте и искусстве, благодарственными письмами правительства Липецкой области. Среди них — воспитанник СШОР «Локомотив» Илья Пиляев, учащаяся детской школы искусств № 1 Анастасия Ефремова и ученица гимназии № 11 Мария Чаплыгина.

Второе дыхание липецкого курорта

Липецкий курорт обрел своего инвестора, обязавшегося вложить в реконструкцию некогда гремевшую на весь СССР здравницу несколько миллиардов рублей. Постепенно преображается и известный детский лагерь «Прометей». По словам И. Г. Артамонова, еще многое предстоит сделать, чтобы это место активного отдыха ребятни стало одним из лучших в стране, по времени понадобится около 3-х — 5 лет. Но эта кропотливая и весьма затратная по финансам работа, в том числе и как дань уважения к памяти взрослых, отдыхавших в «Прометее», будет продолжаться.

…В самом начале своего выступления Игорь Георгиевич четко сформулировал главную мысль последующего отчета: все, что мы делаем, — ради достойного будущего наших детей, и это самая лучшая мотивация для движения вперед, развития во всех сферах жизни. «Липецкая область — в топе лидеров, потому что подрастающее поколение может получать дома хорошее образование, хочет здесь жить и работать, а потом передавать эту эстафету успеха своими детям и внукам», — отметил И. Г. Артамонов.