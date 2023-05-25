Сладкая жизнь кондитера

Декретный отпуск дается женщине, чтобы отдох­нуть, подготовиться к грядущим изменениям в жизни. А кто-то в это время задумывается: а не попробовать ли что-нибудь новенькое. Так ельчанка Ю. В. Пашкова, имея на руках диплом экономиста, переквалифицировалась в кондитеры. И нисколько об этом не пожалела.

Кондитер Ю. В. Пашкова и ее необычный сладкий букет.

Продукция, которая всегда пользуется спросом.

Сейчас, спустя семь лет, Юлия, мама троих детей, получила статус самозанятого и в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» оформила социальный контракт на развитие своего дела.

— Информацию увидела в Интернете, — рассказывает Юлия Вячеславовна. — В центре «Мой бизнес» помогли оформить документы (знаю, что сейчас все еще проще: можно это сделать самому через сайт госуслуг). Получила 250 тысяч рублей, хватило приобрести то, что задумывала.

В наше время кондитеру нужно немало: современный духовой шкаф, пищевой принтер, специальный миксер. А еще — постоянное самосовершенствование, и это тоже денег стоит. У профессионалов курсы в Интернете платные, но результат после обучения говорит сам за себя.

У Юлии Пашковой есть постоянные покупатели, которые в восторге от ее пирожных, тортов и пряников. Последние, кстати, особенно популярны: отличный подарок к празднику или сувенир дорогому гостю.

А в планах Юлии Вячеславовны — расширить пока небольшое производство. Сейчас «цех» — это кухня в квартире, но с ростом мастерства кондитера и количества желающих купить сладости необходимо будет помещение побольше. Таким увлеченным людям, которые не боятся хобби превратить в дело всей жизни, государство всегда готово помочь. И соцконтракт — один из способов это сделать.