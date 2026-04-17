Ректор МГУ из Ельца

Роман ДЕМИН



В предстоящее воскресенье, 19 апреля, исполнится 145 лет со дня рождения нашего земляка, доктора физико-математических наук, директора и ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, возглавлявшего этот вуз с 1934 по 1943 год, Алексея Сергеевича Бутягина, родившегося в Ельце в 1881 году.

Наш земляк А. С. Бутягин.



Известная в Ельце фамилия



В свое время фамилию Бутягиных знал весь Елец. Протоиерей Павел Николаевич Бутягин (дед нашего героя) вырастил и воспитал весьма достойных сыновей. Один из них — Константин — издавал в нашем городе газету «Елецкий вестник» (1914 — 1915 годы). Двое других (Александр и Тихон) закончили Императорский московский университет, соответственно юридический и медицинский факультеты, а Сергей (отец нашего героя) после Орловской семинарии, вдруг начал работать в елецком окружном суде присяжным поверенным (по-современному — адвокатом).

В числе родственников-однофамильцев будущего ректора МГУ есть не только известные в нашем городе священнослужители, юристы и врачи, но даже поэтесса Серебряного века Варвара Александровна Бутягина-Ходатаева.

Мать Алеши — Пелагея Алексеевна, урожденная Валуйская, — происходила из известной елецкой купеческой семьи.



Звезд с неба

не хватал



Жили Бутягины на перекрестке нынешних улиц Октябрьской (ранее ул. Соборная) и Профсоюзной (бывшая ул. Введенская) в доме купца Иванова. Современный адрес: Проф­союзная, 30.

Когда Алексею исполнилось 9 лет, умер его отец. А через год, в 1891-м, мальчик, ранее обучавшийся дома, поступил в Елецкую мужскую гимназию. Здесь он звезд с неба не хватал. К примеру, в 6-м классе, оставался на второй год.

Сохранилась записка педагога-наставника Михаила Васильевича Десницкого, в которой тот кратко характеризует ученика Алексея Бутягина: «Переходил из класса в класс вплоть до 6 класса, в котором оставлен по малоуспеваемости в русском языке. Способностей хороших, но любит полениться. Есть, по-видимому, излюбленные предметы, которыми он занимается с удовольствием, именно математика и физика, но древними языками занимается настолько, насколько это нужно, чтобы перейти в следующий класс. Манкировки подозрительны, так как, судя по наружности, обладает хорошим здоровьем. Поведения хорошего, скромен, благовоспитан».



В Москве

у дяди



В 1898 году Алексей едет в Москву к своему дяде — Тихону Павловичу. Тот был выпускником медицинского факультета Московского университета и работал врачом. Он помог племяннику поступить в 6-ю московскую гимназию, где педагоги считали Алешу «скромным, прилежным, с хорошими задатками для будущего студента». В 1900 году наш земляк получил гимназический аттестат, где была лишь одна «тройка» по греческому языку. Со школы сохранились две, на мой взгляд, прямо противоположные характеристики юного Бутягина, данные его одноклассниками: «Нрава общительного, способностей средних. Любим товарищами за мягкость характера. Особенного прилежания не обнаружил». И другая: «Скромен, необщителен благодаря замкнуто-семейному воспитанию. Нервен и раздражителен».

Но, как бы там ни было, в 1900 году Алексей поступает на физико-математический факультет Императорского московского университета. А 31 июня 1906 года А. С. Бутягину торжественно вручили диплом первой степени (сегодня бы сказали «красный»), как одному из лучших учеников вуза. Мало того, его оставили при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре чистой математики.



Самостоятельная жизнь



С 1906 года А. С. Бутягин начинает педагогическую работу в московских высших и средних учебных заведениях. Преподает математику в 3-й мужской гимназии, реальном училище, на электротехнических и высших женских курсах столицы.

Когда грянула революция, Алексей Сергеевич, по всей видимости, ее принял, так как с 1917 по 1920 годы работал в Московском Совете. Затем с 1920 по 1924 год стал ректором института связи им. В. Н. Подбельского, влившегося затем в МВТУ (а ныне МГТУ) им. Н. Э. Баумана. И наш земляк 5 лет работал ректором этого престижнейшего вуза. Позже трудился в Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева.

С 1934-го его назначают директором московского университета. В этой должности А. С. Бутягин пробыл до 1939 года, когда в МГУ вновь вернули должность ректора. Им-то и стал Алексей Сергеевич.

Историки образования утверждают, что на этих постах он как организатор сделал все, чтобы превратить МГУ в лучший вуз страны. При нем значительно выросло качество оснащения университета, а также учебно-научной и методической базы, повысился уровень знаний и квалификации как абитуриентов, так и выпускаемых специалистов.



Непростое

время



Нельзя забывать и о том, что ректорство А. С. Бутягина пришлось на очень непростые (мягко скажем) времена. В стране вовсю гремели процессы над «врагами народа». Их активно искали везде. В том числе и в научной, преподавательской и студенческой среде. И горе тем, кто при этом проявлял «преступную близорукость». Наверняка над Алексеем Сергеевичем по этому поводу не раз сгущались тучи. Вот, например, один из образчиков письма 1937 года: «Однако дирекцией МГУ во главе с А. С. Бутягиным не извлечено никаких уроков из фактов вредительской деятельности врагов народа в стенах МГУ… Дирекция и работники МГУ проявили политическую беспечность и притупление бдительности, не сумев разглядеть настоящее лицо врага».

И все же Алексей Сергеевич чудом избежал жерновов репрессий. Мало того, не без его влияния и участия еще в 1935 году отменили ограничения, связанные с социальным происхождением абитуриентов при поступлении в вузы. Именно Бутягин стоял у истоков проведения университетских олимпиад (1935 г.). По его предложению успеваемость студентов стала контролироваться экзаменами, чего ранее попросту не было. Причем отметки о пройденных испытаниях по различным дисциплинам преподаватели стали выставлять в зачетные книжки студентов (тоже новшество), выдававшиеся вместе со студенческим билетом. С участием А. С. Бутягина введена четырехбалльная система экзаменационных оценок — «отлично», «хорошо», «посредственно», «неудовлетворительно» (1938 г).



Бутягинские новшества



В числе бутягиских новшеств — введение госэкзаменов для выпускников. Они держали их перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Отличникам выдавались дипломы I степени (так называемые «красные»), всем остальным, успешно окончившим вуз, — II степени.

С именем Бутягина связывают и введение трехгодичной отработки для выпускников вуза по нарядам профильных наркоматов.

С легкой руки Алексея Сергеевича в апреле 1939 года в МГУ состоялась первая ежегодная общеуниверситетская студенческая научная конференция. Сегодня она превратилась в известный на весь мир международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».

При А. С. Бутягине принят Устав МГУ (1939 г.), а годом позже торжественно отпраздновали 185-летие московского университета. Его коллектив во главе с ректором наградили орденом Ленина: «За выдающиеся заслуги в области развития науки, культуры и подготовки высококвалифицированных специалистов». С того же времени МГУ носит имя М. В. Ломоносова.



В лихую

годину



С началом Великой Отечественной войны в университете сразу же организовали занятия в кружках связистов, радистов, даже истребителей танков. Кроме того, тут были курсы медицинских сестер и военных переводчиков. В первые же дни войны из вуза на фронт ушли около двух тысяч добровольцев, а студенты и преподаватели регулярно участвовали в строительстве оборонительных рубежей в Подмосковье.

С 15 октября 1941 года началась эвакуация московских предприятий, правительственных и учебных учреждений. Совет народных комиссаров СССР принял решение отправить МГУ в столицу Туркменской ССР г. Ашхабад.

По воспоминаниям очевидцев тех событий, накануне, в ночь с 13 на 14 октября, на собрании администрации вуза решался вопрос, кто из ректората возглавит первую группу эвакуантов из 120 профессоров. Ученых нужно было сопроводить в Ашхабад, разместить там, а затем встречать остальных работников и ценное оборудование из Москвы. Собравшиеся выдвинули на роль сопровождающих две кандидатуры — директора института географии, профессора Б. П. Орлова и А. С. Бутягина. По словам Бориса Павловича Орлова, он отказался быть старшим первой группы ученых, поскольку организация встреч эшелонов, да еще в военное время — дело весьма хлопотное. В итоге (буквально через 2 часа) на вокзал пришлось отправиться нашему земляку.



Едва

не судили



Впоследствии оказалось, что отъезд Алексея Сергеевича не был согласован с наркомом просвещения РСФСР В. П. Потемкиным. Поэтому А. С. Бутягина сняли прямо с поезда, вернули в Москву и отстранили от обязанностей ректора. Говорят, хотели даже судить за «паникерство и самовольный отъезд из столицы». Однако на самом деле Алексей Сергеевич оставался на свободе и даже продолжал являться в Наркомат просвещения с различными обращениями. Более того, в самом начале 1943 года А. С. Бутягина вновь назначили ректором МГУ им. М. В. Ломоносова. И именно Алексею Сергеевичу поручили ревакуацию университета из Свердловска (к тому времени большая часть вуза оказалась там) обратно в столицу. Ельчанин сделал это блестяще, всего за две недели, доказав тем самым, что обладает незаурядными организаторскими способностями.

Кстати сказать, в том же 1943 году А. С. Бутягин в который раз лично обратился к наркому просвещения страны с просьбой ходатайствовать перед соответствующими организациями об улучшении материальной базы МГУ. Последовавшее затем постановление СНК СССР № 635 «О мероприятиях по укреплению Московского ордена Ленина государственного университета имени М. В. Ломоносова» вышло уже при следующем ректоре И. С. Галкине. Но начал-то это дело наш земляк!



Историк высшего образования



Очередным этапом судьбы Алексея Сергеевича стал день 3 декабря 1943 года, когда его вновь освободили от должности ректора МГУ в связи с переходом на другую работу.

А. С. Бутягин начал трудиться в коллегии Министерства высшего образования СССР. Там он работал до выхода на заслуженный отдых в 1953 году — сначала начальником отдела учебников, а затем руководителем методического управления. С 1951 по 1954 год Алексей Сергеевич оставался еще и главным редактором журнала «Вестник высшей школы».

Уже будучи на пенсии, наш земляк снова вернулся в МГУ, где с 1954 года работал на кафедре истории СССР на должности профессора без педагогической нагрузки для написания монографии «История университетского образования в СССР».

А. С. Бутягин избирался членом Государственного ученого совета и членом Высшей аттестационной комиссии при Наркомпросе РСФСР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1940 г.) и «Знак Почета» уже в послевоенное время.

Умер Алексей Сергеевич 26 сентября 1958 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. На могиле простая надпись: «Бутягин Алексей Сергеевич, член КПСС с 1917 года».

Вклад этого человека в развитие образования нашей страны и, в частности, в МГУ общепризнан, ведь благодаря ему университет испытал значительный подъем в научной и учебной работе.