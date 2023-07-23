Роман ДЕМИН

23 июля 1941 года все предприятия Ельца перешли на круглосуточный режим работы и начали выпуск продукции для армии.

На городских фабриках и заводах налаживали производство ручных гранат, мин и других боеприпасов. А елецкие железнодорожники, по собственной инициативе, в кратчайшие сроки построили в локомотивном депо бронепоезд.

В городе полным ходом велась запись в полк народного ополчения. К 26 июля в нем насчитывалось уже боле четырех тысяч бойцов. Кроме того были сформированы истребительный батальон (его организовали местные чекисты) и истребительный батальон на железнодорожном узле.

В июле и августе 1941 года из Ельца на Западный фронт отправились 220-я и 287-я стрелковые дивизии, сформированные в нашем городе.

На территории муниципалитета развернули 10 госпиталей, а вокруг Ельца шло строительство укреплений. Фронт приближался, город готовился к обороне.