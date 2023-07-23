новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

1941-1945

Выпуск продукции для армии.

0 1

Роман ДЕМИН
23 июля 1941 года все предприятия Ельца перешли на круглосуточный режим работы и начали выпуск продукции для армии.

На городских фабриках и заводах налаживали производство ручных гранат, мин и других боеприпасов. А елецкие железнодорожники, по собственной инициативе, в кратчайшие сроки построили в локомотивном депо бронепоезд.

В городе полным ходом велась запись в полк народного ополчения. К 26 июля в нем насчитывалось уже боле четырех тысяч бойцов. Кроме того были сформированы истребительный батальон (его организовали местные чекисты) и истребительный батальон на железнодорожном узле.

В июле и августе 1941 года из Ельца на Западный фронт отправились 220-я и 287-я стрелковые дивизии, сформированные в нашем городе.
На территории муниципалитета развернули 10 госпиталей, а вокруг Ельца шло строительство укреплений. Фронт приближался, город готовился к обороне.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Этот…

«А ну, кому воды холодной!»

Бесплатное такси для фронтовиков

Бесплатное такси для фронтовиков

Кинохроника из Берлина сделанная 3 мая 1945 года.

1 из 3
Новости ВРФ