34-летняя ельчанка признана виновной в применении насилия и оскорблении следователя

Приговором Елецкого городского суда ельчанка, 1988 г. рождения, признана виновной в применении насилия, не опасного для здоровья к представителю власти при исполнении им своих служебных обязанностей, а также его оскорблении.

Судом установлено, что 29 января 2023 в дежурную часть полиции поступило сообщение от подсудимой о краже из ее дома 150 тыс. рублей.

Для проверки сообщения по месту жительства подсудимой прибыла следственно-оперативная группа

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего денежные средства нашлись.

При этом подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала выражаться нецензурной бранью в адрес несовершеннолетней дочери.

В ответ на законное требование следователя полиции прекратить такое поведение, подсудимая схватила ее за плечо, причинив физическую боль, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Действия подсудимой квалифицицированы по ч. 1 ст. 318 РФ, ст. 319 УК РФ.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком – 1 год.