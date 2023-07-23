Секретные операции летчика Боровкова

Роман ДЕМИН

Героя Советского Союза, полковника запаса В. Д. Боровкова долгие годы проживавшего в Ельце, знали и уважали в нашем городе многие. Именно ему в 1967 году доверили зажечь Вечный огонь у памятника погибшим воинам на площади Революции. А вот высшее в СССР звание Героя, он получл уже после Великой Отечественной войны. За что? А за настоящий подвиг совершенный 75 лет назад — в 1948 году. Как?! Читайте далее..

Аэродром на Северном полюсе

Как известно, отношения СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской каолиции после окончания Второй мировой резко похолодали. В то время США имели в своем арсенале атомную бомбу и военные базы на территории Европы и Азии, в непосредственной близости от границ Страны Советов. И хотя вскоре аналогичное оружие появилось и у СССР, достать до территории своего главного предполагаемого противника Советский Союз не мог. У нашей страны не было еще баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, способных доставить ядерный заряд через океан.

Однако вскоре советские военные нашли оригинальный выход для достижения баланса в ядерном противостоянии. План предполагал создание авиабаз в районе Северного полюса. Оттуда, с «макушки» планеты, советские самолеты вполне могли бы достать Соединенные Штаты. Таким образом, у СССР появлялся существенный козырь для сдерживания агрессивных амбиций вчерашнего партнера.

Секретный «Север — 2»

Для того чтобы выяснить, как поведет себя техника в экстремальных климатических условиях, и вообще, возможен ли столь грандиозный проект в глубоком Заполярье, была организована секретная высокоширотная экспедиция «Север-2».

Весной 1948 года гвардии капитан В. Д. Боровков был в числе ее участников. Он на новом самолете Ла-11 выполнил дальний перелет в условиях Арктики. Впервые в истории авиации Виктор Дмитриевич летал надо льдами Северного Ледовитого океана на одноместном истребителе, удаляясь от берега на расстояние свыше 12 тысяч километров. Кроме того, отважный летчик дважды выполнял посадки на ледовый аэродром, расположенный почти у полюса. При этом его самолет не имел посадочных лыж. Посадки производились на шасси, на крайне ограниченной заснеженной площадке, в непростых арктических метеоусловиях.

Путевка в небо из аэроклуба

Виктор Дмитриевич родом не из Ельца. Он уроженец Шуи (Ивановской области) родился там 28 марта 1916 года. После окончания семилетки и школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ — нечто вроде современного профучилища) юноша трудился слесарем на ткацко-прядильной фабрике. При этом учился на рабфаке Ивановского энергетического института и по тогдашней моде посещал занятия в аэроклубе.

В 1936-м В. Д. Боровкова призвали в армию. Учитывая тягу к небу, паренька направили на учебу в Тамбовское авиаучилище гражданского воздушного флота. После его окончания Виктор Дмитриевич даже успел поработать пилотом гражданских авиалиний в Ташкенте. Но, дыхание начинающейся Второй мировой становилось все явственнее. Видимо поэтому, уже в 1940 году Боровков окончил еще и Конотопскую военную авиашколу.

«Алсиб»

В первые годы Великой Отечественной войны В. Д. Боровков как инструктор готовил летчиков для истребительной авиации. Писал рапорты, рвался на фронт, но опытного наставника не отпускали. А с 1943 года ему дают задание перегонять американские самолеты, поставляемые в Страну Советов по ленд-лизу, по легендарной воздушной трассе «Алсиб» из Аляски в Сибирь и далее к фронту. Дело это было секретным и вовсе непростым. А учитывая отсутствие современного навигационного оборудования и невероятные нагрузки, ложившиеся на плечи летчиков-перегонщиков, каждый такой рейс был смертельно опасным. Уже в наши дни к 70-летию «Алсиба» об этом был снят фильм «Алсиб. Секретная трасса».

Однако звание Героя Советского Союза наш земляк получил не за тот самоотверженный труд, а как уже говорилось выше за секретный «Север — 2».

Сбил американца

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года за отвагу и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, а также за освоение новой военной техники гвардии капитану Виктору Дмитриевичу Боровкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1950 — 1951 летчик годах принимал участие в боевых действиях в Корее, где командовал авиаэскадрильей. Здесь в одном из воздушных боев четверку наших МиГ-15, вылетевших на разведку с китайского аэродрома Аньшань, атаковали 20 (!) американских реактивных истребителей F-80 (Шутинг-стар). Это случилось 11 ноября 1950 года. Воздушная схватка оказалась короткой, в ней были сбиты два F-80, один из которых, на счету майора В. Д. Боровкова, сумевшего снять американца с хвоста своего ведомого.

Награды и память

Позже наш земляк продолжил службу летчика-истребителя в военной авиации. В 1958 году (65 лет назад!) по состоянию здоровья Виктор Дмитриевич уволился в запас, затем переехал в Елец и работал здесь в системе Гражданской обороны, а потом военруков одной из школ. Скончался В. Д. Боровков 4 августа 1995 года.

Кроме звезды Героя и ордена Ленина, В. Д. Боровков был награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды и различными медалями, в том числе «За боевые заслуги».

Виктор Дмитриевич — почетный гражданин своего родного города Шуя. Его имя увековечено на тамошней стеле в числе шуян- Героев Советского Союза, установленной на воинском мемориале на Троицком кладбище. Кроме того в областном центре Иваново есть мемориальный комплекс Героев-ивановцев, где также есть фамилия нашего земляка.