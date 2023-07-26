Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Извещение

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1. Общие положения

1.1. Администрация городского округа город Елец Липецкой области (далее – -8 организатор аукциона) объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в электронной форме (далее – электронный аукцион).

2. Сведения об аукционе

2.1 Основание проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации.

2.2 Земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

2.3.Арендодатель: Администрация городского округа город Елец Липецкой области. Место нахождение: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Карла Маркса, д.115. Телефон для справок: 8(47467) 5-99-81. Адрес электронной почты: e-mail: el-zem@mail.ru.

2.4.Аукцион проводится в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене (размера ежегодной арендной платы).

3. Сведения о предмете аукциона

3.1. Лот № 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, местоположение: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, город Елец, улица Данковская, дом 7, с кадастровым номером 48:19:6240154:9, площадью 1000 кв.м., сроком на 20 лет.

Разрешенное использование земельного участка: под жилую застройку.

Предельные параметры разрешенного строительства указаны в Приложении № 3.

Ограничения (обременения) земельного участка: в границах земельного участка проходит воздушная линия электропередачи (ВЛ -6 кВ). Охранная зона составляет 10 м (не зарегистрированы).

Начальная цена предмета аукциона– 32 382 руб.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка– 32 382 руб.

«Шаг аукциона» – 970 руб.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

к газопроводу: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства имеется. Срок, в течение которого можно обратиться в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему нагрузки с максимальным часовым расходом газа (мощности) газоиспользующего оборудования 5,0 куб. метров в час составляет 1 год со дня предоставления данной информации. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее — Правила подключения). Срок действия технических условий соответствует сроку осуществления мероприятий по подключению, и определяется в соответствии с Правилами подключения. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных, согласно, Постановления Управления энергетики и тарифов Липецкой области с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения;

к сетям водоснабжения и водоотведения: водоснабжение объекта возможно произвести от сети водопровода диаметром 100 мм. по ул. Данковская. Давление в городской сети водопровода данного района — 1,5 кгс/см2. Централизованная сеть водоотведения в данном районе отсутствует. Согласно Постановлений Управления энергетики и тарифов Липецкой области №31/19, №31/20 от 24.11.2021 для заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250мм (предельный уровень нагрузки): ставка тарифа (без НДС) за подключаемую нагрузку водопроводной сети – 7,83 тыс.руб/куб.метров в сут; ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (включительно) и менее – 3006,66 тыс.руб./км.; диаметром 63 мм — 5619,07 тыс.руб/км. ставка тарифа (без НДС) за подключаемую нагрузку водопроводной сети – 7,89 тыс.руб./куб.м. в сут.; ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 4710,25 тыс,руб./км, диаметром 160 мм -5770,41 тыс.руб./км. Срок подключения объекта – в течение 18 месяцев с даты заключения договора. Срок действия технических условий 3 года с момента их получения.

— к сетям теплоснабжения: система теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» в непосредственной близости к объекту отсутствует.

3.2. Лот № 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Елец, г. Елец, переулок Кирпичный, дом 20 , с кадастровым номером 48:19:0000000:6290, площадью 693 кв.м., сроком на 20 лет.

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства указаны в Приложении № 3.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.

Начальная цена предмета аукциона – 22 441 руб.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка – 22 441 руб.

«Шаг аукциона» – 670 руб.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

к газопроводу: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства имеется. Срок, в течение которого можно обратиться в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему нагрузки с максимальным часовым расходом газа (мощности) газоиспользующего оборудования 5,0 куб. метров в час составляет 1 год со дня предоставления данной информации. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентирован Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительствам РФ от 13.09.2021 № 1547. Срок действия технических условий соответствует сроку осуществления мероприятий по подключению, и определяется в соответствии с Правилами подключения;

к сетям теплоснабжения: Подключение объекта возможно от источника теплоснабжения – Елецкая ТЭЦ. Точка подключения распределительных тепловых сетей – тепловая камера ТК 2-22-6 на тепловой сети 2d 291мм.

к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение планируемого объекта по вышеуказанному адресу возможно произвести к сети водопровода диаметром 150 мм , проходящей в районе земельного участка № 20 по пер.Кирпичный, к сети канализации диаметром 200 мм, проходящей в районе земельного участка № 20 по пер.Кирпичный в г.Ельце. Давление в городской сети водопровода данного района – 2,0 кгс/см2. Согласно Постановления Управления энергетики и тарифов Липецкой области № 31/19,№31/20 от 24.11.2021 для заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250мм (предельный уровень нагрузки): ставка тарифа (без НДС) за подключаемую нагрузку водопроводной сети – 7,83 тыс.руб./куб.метров в сутки; ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм (включительно) и менее – 3006,66 тыс.руб./км., диаметром 63 мм-19,07 тыс,руб./км.; ставка тарифа (без НДС) за подключаемую нагрузку канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм-4710 тыс.руб./км, диаметром 160 ммм-5770,41 тыс.руб/км. Срок подключения объекта – в течение 18 месяцев с даты заключения договора. Срок действия технических условий 3 года с момента их получения.

3.3. Лот 3

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г.о.г. Елец, г. Елец, ул. Хмелинецкая, земельный участок 7, с кадастровым номером 48:19:6200209:20, площадью 1403 кв.м, сроком на 20 лет.

Разрешенное использование земельного участка: под жилую застройку.

Предельные параметры разрешенного строительства указаны в Приложении № 3.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.

Начальная цена предмета аукциона – 45 432 руб.

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка – 45 432руб.

«Шаг аукциона» – 1360 руб.

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

к газопроводу: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства имеется. Срок, в течение которого можно обратиться в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему нагрузки с максимальным часовым расходом газа (мощности) газоиспользующего оборудования 5,0 куб. метров в час составляет 1,0 год со дня предоставления данной информации. Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентирован Правилам подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительствам РФ от 13.09.2021 № 1547. Срок действия технических условий соответствует сроку осуществления мероприятий по подключению, и определяется в соответствии с Правилами подключения;

к сетям водоснабжения и водоотведения: возможно произвести к сети водоснабжения диаметром 63 мм по ул. 50 лет Победы, а также по ул. Хмелинецкая , при наличии письменного разрешения на подключение от владельцев, ( д.15 по ул. Хмелинецкая; д. № 7, 9 по пер. Хмелинецкий). Давление в городской сети водопровода данного района -1,5 кгс/см2. Централизованная сеть водоотведения в данном районе отсутствует.

-к сетям теплоснабжения: система теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» в непосредственной близости к объекту отсутствует.

4. Место, подачи заявок, дата, время проведения аукциона

Место подачи (приема) Заявок: на электронной торговой площадке АО « ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru.

Начало приема заявок: 27.07.2023 в 08 час. 00 мин.

Окончание приема заявок: 25.08.2023 в 16 час. 00 мин.

Рассмотрение заявок (определение участников): 29.08.2023 в 11 час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 30.08.2023 в 10 час. 00 мин. по местному времени.

Место подведения итогов аукциона: электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru.

5. Условия участия в аукционе в электронной форме

5.1. Для участия в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме(лично или через представителя) заявитель обязан:

— внести задаток в указанном в настоящем извещении порядке;

— в установленном порядке подать заявку по форме, указанной в приложении к настоящему извещению (Приложение 1).

Для прохождения процедуры регистрации участнику электронного аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

5.2. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электронной форме заявителю необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается на заявителя.

6. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке

6.1. Для получения регистрации на электронной площадке заявители представляют оператору электронной площадки:

— заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее — заявление);

— адрес электронной почты этого заявителя для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от заявителя документы и информацию, не предусмотренные настоящим пунктом.

6.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, указанных в пункте 6.1 настоящего раздела, оператор электронной площадки осуществляет регистрацию заявителя на электронной площадке или отказывает ему в регистрации с учетом оснований, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего раздела, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) заявителя, направляет ему уведомление о принятом решении.

6.3. Оператор электронной площадки отказывает заявителю в регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 6.1 настоящего раздела.

6.4. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации заявителя уведомление, предусмотренное пунктом 6.2 настоящего раздела, должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения указанного основания этот заявитель вправе вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 6.1 настоящего раздела, для получения регистрации на электронной площадке.

Отказ в регистрации заявителя на электронной площадке не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 6.3 настоящего раздела.

6.5. Регистрация заявителя на электронной площадке осуществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому заявителю уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

6.6. Заявитель, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

При этом заявители, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке, предусмотренной Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860.

6.7. Заявитель, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

6.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации заявителя на электронной площадке соответствующее уведомление заявителю. В случае если этот заявитель ранее получал регистрацию на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

7. Порядок, срок внесения задатка и его возврата

7.1. Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме Оператор электронной площадки при регистрации заявителя открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Одновременно с уведомлением об регистрации на электронной площадке, Оператор электронной площадки направляет вновь зарегистрированному заявителю реквизиты этого счета.

7.2. До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме заявитель должен обеспечить наличие денежных средств в размере задатка на участие в продаже на своем, открытом у Оператора электронной площадки, счете для проведения операций по обеспечению участия в электронных торгах. Участие в аукционе в электронной форме возможно лишь при наличии у заявителя на данном счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренного извещением. Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский платеж на реквизиты, полученные при аккредитации в системном сообщении от электронной площадки, а также указать назначение платежа-задаток для участия в аукционе.

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете заявителя в момент подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.

7.3. В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, и заявитель к участию в аукционе в электронной форме не допускается.

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете заявителей (участников) осуществляет Оператор электронной площадки в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:

— заявителям, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, — в течение 5 (пяти) календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете заявителя;

— заявителем, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае признания аукциона несостоявшимся — в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании заявителей участниками аукциона ;

— заявителям, не допущенным к участию в аукционе, — в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании заявителей участниками аукциона;

— участникам, не признанным победителями, — в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

7.4. Настоящее Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

8.1. Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется заявителем из личного кабинета посредством штатного интерфейса. Заявки подаются путем заполнения форм, представленных в Приложении № 1 к настоящему Извещению, и размещения их электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, на сайте электронной торговой площадки www.roseltorg.ru.

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты и времени начала приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов, установленных в разделе 9 настоящего извещения. Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Заявителя (его уполномоченного представителя). При приеме заявок от заявителей Оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры аренды государственного имущества соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и на электронной торговой площадке не регистрируются. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает заявителю о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. Заявитель вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. В случае отзыва заявителем заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Арендодателя, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

9. Перечень требуемых документов для участия в аукционе и требования к их оформлению

9.1. Для участия в аукционе (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе (Приложение № 1) заявители представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

— электронный образ документа, удостоверяющего личность (все листы);

— электронный образ оформленной в установленном порядке или нотариально заверенной копии доверенности на осуществление действий от имени заявителя (в случае, если от имени заявителя действует его представитель);

— опись документов.

9.2. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени заявителя.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления.

9.3. Документооборот между заявителями, участниками аукциона, Оператором электронной площадки, Арендодателем осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Арендодателя, заявитель или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Арендодателя, заявителя или участника.

9.4. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если Федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. Если в соответствии с Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов направлены от имени соответственно заявителя, либо Арендодателя, и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

10.Рассмотрение заявок: определение участников электронного аукциона

10.1. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока приема документов.

10.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

— непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

— не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

— наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

10.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени организатора аукциона, и размещается на электронной площадке не позднее чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола. Данный протокол после размещения на электронной площадке в автоматическом режиме направляется оператором электронной площадки для размещения на официальном сайте.

10.4. Заявителям, признанным участниками электронного аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет в электронной форме уведомления о принятых в отношении их решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

10.5. Особенности рассмотрение заявок и определение участников электронного аукциона указаны в Регламенте торговой площадки

11. Признание электронного аукциона несостоявшимся

11.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

11.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти календарных дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

11.4. По результатам проведения электронного аукциона не допускается заключение договора ранее чем через десять календарных дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо протокола о результатах электронного аукциона на официальном сайте администрации городского округа город Елец Липецкой области.

12. Отказ от проведения электронного аукциона

12.1. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении электронного аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Решение об отказе в проведении электронного аукциона размещается на официальном сайте администрации городского округа город Елец Липецкой области, указанных в извещении, организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор электронного аукциона в течение трех календарных дней со дня принятия решения об отказе в проведении электронного аукциона обязан известить участников электронного аукциона об отказе в проведении электронного аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

12.2. Уведомление об отказе в проведении электронного аукциона направляется участникам электронного аукциона посредством функционала электронной площадки.

13. Порядок проведения электронного аукциона

13.1. Процедура электронного аукциона проводится в дату, указанную в пункте 4 Извещения.

13.2. Порядок проведения электронного аукциона указан в Регламенте торговой электронной площадки.

13.3. В ходе проведения электронного аукциона участники электронного аукциона подают предложения о цене предмета электронного аукциона в соответствии со следующими требованиями: — предложение о цене предмета электронного аукциона увеличивает текущее максимальное предложение о цене предмета электронного аукциона на величину «шага аукциона», указанного в Извещении; — участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене предмета электронного аукциона в случае, если текущее максимальное предложение о цене предмета электронного аукциона подано таким участником электронного аукциона.

13.4. Электронный аукцион проводится на универсальной торговой платформе АО ЕЭЛТ «РОСЭЛТОРГ», размещенной на сайте // https://www.roseltorg.ru/ в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

13.5. Допускается взимание оператором электронной площадки с победителя электронного аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20 и 25 статьи 39.12 ЗК РФ заключается договор аренды земельного участка, платы за участие в электронном аукционе в порядке, размере и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13.6. Время ожидания предложения участника электронного аукциона о цене предмета электронного аукциона составляет десять минут. При поступлении предложения участника электронного аукциона о повышении цены предмета электронного аукциона время, оставшееся до истечения указанного срока, обновляется до десяти минут. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене предмета электронного аукциона не поступило, электронный аукцион завершается.

13.7. Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

13.8. Протокол проведения электронного аукциона подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператором электронной площадки и размещается им на электронной площадке в течение одного часа после окончания электронного аукциона. В протоколе проведения электронного аукциона указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная цена предмета аукциона в день проведения электронного аукциона, все максимальные предложения каждого участника о цене предмета электронного аукциона. На основании данного протокола организатор электронного аукциона в день проведения электронного аукциона обеспечивает подготовку протокола о результатах электронного аукциона, подписание данного протокола усиленной квалифицированной электронной подписью лицом, уполномоченным действовать от имени организатора аукциона, и его размещение в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола на электронной площадке. Протокол о результатах электронного аукциона после его размещения на электронной площадке в автоматическом режиме направляется оператором электронной площадки для размещения на официальном сайте администрации городского округа город Елец Липецкой области.

14. Заключение договора аренды по итогам электронного аукциона

14.1. По результатам проведения электронного аукциона договор аренды земельного участка заключается в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью сторон такого договора.

14.2. Организатор аукциона направляет победителю электронного аукциона или единственному принявшему участие в электронном аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах электронного аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем электронного аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в электронном аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета электронного аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять календарных дней со дня размещения информации о результатах электронного аукциона на официальном сайте администрации городского округа город Елец Липецкой области.

14.3. Не допускается заключение договора аренды земельного участка, не соответствующего условиям, предусмотренным Извещением о проведении электронного аукциона, а также сведениям, содержащимся в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, или в протоколе о результатах электронного аукциона.

14.4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю электронного аукциона проекта указанного договора не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор электронного аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

14.5. В случае признания Заявителя победителем электронного аукциона, задаток, внесенный Заявителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты права на заключение договора аренды. Оставшаяся сумма цены права на заключение договора аренды земельного участка (за вычетом внесенного заявителем задатка) вносится в сроки и по реквизитам, указанным в проекте договора аренды земельного участка (Приложение №2).

14.6. Сведения о победителе электронного аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом электронного аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников электронного аукциона.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Извещением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Земельным Кодексом РФ.

Приложение № 1

к Извещению о проведении аукциона

в электронной форме на право заключения

договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Елец «______» __________________2023

Заявитель _________________________________________________________________________

(физическое лицо) (полное наименование заявителя)

в лице _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование документа)

именуемое (-ая, -й) далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона, опубликованном в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя» и размещенном на сайтах:

www.torgi.gov.ru — официальный сайт РФ для размещения информации о проведении торгов,

www.elets-adm.ru– официальный сайт администрации городского округа город Елец,

настоящей заявкой подтверждает свое намерение участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью _________ кв.м. с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: _________________________________________________________________, разрешенное использование: ______________________________________________, который состоится 30.08.2023 в 10 час. 00 мин. по местному времени.

1. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене права на заключение договора аренды (размере ежегодной арендной платы за земельный участок), величине повышения начальной цены («шаге аукциона»), времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды и его условиях, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды, оплаты права на заключение договора аренды.

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком отзыва заявки.

3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия его проведения, содержащиеся в извещении.

4. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об Участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно. Заявитель претензий не имеет.

5. Заявитель согласен на участие в аукционе на указанных условиях.

6. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:

подписать протокол о результатах аукциона;

не ранее 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и официального опубликования, заключить договор аренды земельного участка на условиях предложенного проекта договора;

произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды,

оплачивать арендную плату в порядке и в сроки, установленные договором аренды земельного участка.

7. В случае признания Заявителя победителем аукциона задаток, внесенный Заявителем для участия в аукционе, засчитывается в счет внесения арендной платы.

Задаток, внесенный Заявителем для участия в аукционе и признанным Победителем аукциона, не возвращается в случае уклонения Заявителя от подписания протокола об итогах аукциона и от заключения договора аренды земельного участка.

8. Заявитель дает согласие на использование своих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложения:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на __ листах в соответствии с Приложением.

Ф.И.О., адрес, телефон Заявителя______________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя

(полномочного представителя Заявителя)_________________/_________________

М.П.

Заявка принята:

_______________2023 г. в ____ч. ____ мин. и зарегистрирована за № ________.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку:

Секретарь комиссии по проведению торгов __________________/ ___________________/

Приложение № 2

к Извещению

о проведении электронного аукциона

в электронной форме на право заключения

договора аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Елец _____________

Городской округ город Елец Липецкой области Российской Федерации в лице ______________________ действующего на основании доверенности ___________________________, далее именуемый «Арендодатель», с одной стороны, и (данные паспорта для физического лица) в лице (ФИО полностью, должность представителя),действующего на основании (доверенности), далее именуемый «Арендатор», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов общей площадью _______ кв.м. с кадастровым номером _____________________, местоположение: _____________________, разрешенное использование: ______________________________.

Границы Участка указаны в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.

Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.

1.2. Вид разрешенного использования земельного участка изменению не подлежит.

1.3. Фактическое состояние Участка соответствует условиям Договора и его целевому назначению.

1.4. Договор заключен на основании протокола о результатах торгов (реквизиты протокола о результатах торгов).

1.5. На момент заключения Договора Участок не заложен, не обременен правами третьих лиц.

1.6. Договор имеет силу передаточного акта и является единственным документом, подтверждающим передачу Участка от «Арендодателя» «Арендатору» с __________ года.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет с __________ года по ________ года.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок, определенный в соответствии с протоколом о результатах электронных торгов, составляет _____________ руб.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за IV квартал — не позднее 15 ноября текущего года, путем перечисления в банк получателя: Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г.Липецк, БИК 014206212, счет № 40102810945370000039. Получатель: Управление Федерального казначейства по Липецкой области (Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец л/с 04463D00620), ИНН 4821048183, КПП 482101001, счет № 03100643000000014600, ОКТМО 42715000, код бюджетной классификации 60211105012040000120.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является внесение арендной платы согласно п. 3.2. настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. «Арендатор» имеет право:

4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.

4.1.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с _______________________.

4.1.3. В случае отчуждения (продажи) недвижимости – исключительно объекта незавершенного строительства, передать свои права и обязанности по Договору путем заключения с лицом, приобретающим права на такое имущество (новым собственником имущества), расположенного на арендованном земельном участке, соглашения о переходе прав и обязанностей (перемене лиц в обязательстве) по Договору аренды Участка, как отдельной письменной формой так и при оформлении сделки отчуждения (продажи) недвижимости, в пределах срока его действия.

4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных Гражданским кодексом РФ.

4.1.5. В иных случаяхв одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору. В данном случае уплаченная сумма арендной платы не возвращается.

4.2. «Арендатор» обязан:

4.2.1. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором,

арендную плату.

4.2.2. Использовать полученный в аренду Участок в соответствии с целевым назначением.

4.2.3. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.

4.2.5. Построить объект в срок действия договора.

4.2.6. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.7. Обеспечить безопасность инженерных коммуникаций при проведении земляных работ и работ по благоустройству территории.

4.2.8. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуются соответствующие разрешения уполномоченных на то органов, без получения таковых.

4.2.9. Возмещать «Арендодателю», смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки, явившиеся результатом хозяйственной деятельности «Арендатора».

4.2.10. Обеспечивать «Арендодателю», органам государственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок.

4.2.11. Выполнять требования соответствующих служб в части эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять «Арендодателю» письменное уведомление об этом.

4.2.14. Не позднее чем за 1 месяц сообщить «Арендодателю» о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и в случае досрочного освобождения Участка.

4.2.15. После подписания Договора и/или изменений к нему в течение двух месяцев произвести за счет собственных средств его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.3. «Арендатор» без письменного разрешения «Арендодателя» не вправе:

передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, отдавать арендные права Участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив;

передавать Участок в субаренду, а также передавать Участок или его часть любым другим способом в пользование третьим лицам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

5.1. «Арендодатель» имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка «Арендатором».

5.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев.

5.1.3. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.

5.1.4. Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением условий Договора.

5.1.5. Потребовать расторжение Договора в судебном порядке в случае:

использования Участка не по целевому назначению.

5.1.6. Досрочно расторгнутьДоговор в одностороннем порядке в случаях:

нарушения «Арендатором» условий Договора, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3. Договора;

изъятия Участка для муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами.

реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами;

5.2. «Арендодатель» обязан:

5.2.1. Передать «Арендатору» Участок.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию «Сторон» с подписанием дополнительного соглашения о расторжении Договора «Арендодателем» и «Арендатором». В данном случае уплаченная сумма арендной платы «Арендатору» не возвращается. При намерении расторгнуть Договор «Сторона» уведомляет об этом письменно за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. В одностороннем порядке досрочно Договор расторгается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Договором и гражданским законодательством.

6.3. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением обязательств по Договору со стороны Арендатора, либо отказа от исполнения обязательств по Договору со стороны Арендатора, все понесенные затраты, связанные с освоением Участка, Арендатору со стороны Арендодателя компенсации не подлежат.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. «Арендатор» Участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

7.2. Условия Договора могут быть изменены и дополнены только при согласии Сторон в форме дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью и зарегистрированного в установленном порядке.

7.3. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим между «Сторонами» с момента его подписания, но до государственной регистрации.

7.4. За нарушение условий Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Стороны пришли к соглашению, что споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные в добровольном порядке, в соответствии с п. 7.2 Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Участка.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экз. – для «Арендодателя», 1 экз. – для «Арендатора».

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ» «АРЕНДАТОР» Городской округ город Елец Липецкой области Российской Федерации 399770, Липецкая область, город Елец, ул. Октябрьская, 127 Банк получателя: Отделение Липецк Банка России//УФК по Липецкой области г.Липецк БИК 014206212, счет № 40102810945370000039 Получатель: Управление Федерального казначейства по Липецкой области (Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец л/с 04463D00620) ИНН 4821048183 КПП 482101001 Счет № 03100643000000014600 ОКТМО 42715000 Код бюджетной классификации 60211105012040000120 _____________________ _____________________

Приложение № 3 к извещению о проведение

аукциона в электронной форме

Зоны индивидуального жилищного строительства Ж1

1.Основные виды разрешенного использования