ЕЛЕЦ — ЦЕНТР ОБЛАСТНОГО КОЛЬЦА



Роман ДЕМИН

С 2019 года в Липецкой области по инициативе и активном содействии губернатора региона И. Г. Артамонова реализовано свыше тысячи проектов по преобразованию разного рода объектов и территорий, 24 из них — в Ельце.

Туризм в приоритете

Одних только категорий сфер приложения сил более десятка: ремонт дорог и учреждений образования, культуры и спорта, проекты, связанные с модернизацией ЖКХ и благоустройством, а также с информатизацией, энергетикой, туризмом (эта сфера в силу обстоятельств становится одной из приоритетнейших), введением новых объектов…

Газета «Красное знамя» продолжает публикацию цикла материалов о выполнении И. Г. Артамоновым обещаний по преобразованию нашего города, часть из которых была дана в рамках объявленной Игорем Георгиевичем в 2021 году программы глобального обновления «Елец 2.0». Ход ее выполнения губернатор контролировал лично.

Уж чего-чего, а объектов, связанных с туризмом, в нашем муниципалитете сыщутся сотни, если не тысячи. Древний город с его богатой многовековой историей влечет к себе гостей, готовых провести здесь не день и не два…

Единственный город региона

Привлекательность Ельца для путешественников вполне очевидна, и наверняка именно поэтому он стал единственным муниципалитетом в нашем регионе, который включили в проект «Усадебное кольцо», реализуемый по инициативе губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова.

Кроме древнего города, в «Усадебное кольцо» вошли 9 живописнейших мест. В их числе — 5 усадеб: мельница купцов Талдыкиных (на реке Воргол), имение дворян Хвостовых в Шаталовке (на реке Быстрой Сосне), дворян Стаховичей (село Пальна-Михайловка), все это Елецкий район, а также Скорняково-Архангельское (на реке Дон) и дворян Кожиных (село Репец) — Задонский район.

Также в проект включены парки: «Кудыкина гора» (Задонский район), «Аргамач» (Елецкий район), задонский заповедник «Галичья гора» и, как уже говорилось выше, город Елец.

По мнению Игоря Георгиевича, «Усадебное кольцо» это своего рода туристический конструктор, маршруты по которому смогут выбирать сами туристы, моделируя путешествие под себя.

Отлично вписывается в проект

И хотя программа запущена только в этом году, многое уже сделано и делается. Например, создана межведомственная группа экспертов во главе с вице-губернатором нашего региона А. В. Якутиным, оценившая общее состояние большинства объектов, задействованных в программе. Выявлены здешние проблемы и определены возможные пути их решения.

Комиссия выясняет состояние дорог и подъездов к объектам культурного наследия, изучает возможность обустройства парковок, коммуникаций и других необходимых составляющих туристической инфраструктуры, оценивает даже качество сотовой связи на маршрутах «Усадебного кольца».

Этот проект направлен на создание единой сети достопримечательностей и интересных туристических мест, чтобы заинтересовать и задержать здесь путешественников на несколько дней. Елец отлично вписывается в эту схему.

Качественные инфраструктурные улучшения объектов проекта планируются к реализации до 2030 года при непосредственной поддержке губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова.

По словам Игоря Георгиевича «Усадебное кольцо» Липецкой области, это крупный и перспективный план, вошедший в Стратегию социально-экономического развития региона.