Льготные займы под 1% теперь доступны социальным предпринимателям Липецкой области

Важные изменения для предпринимателей региона сегодня приняли на заседании Правления липецкого областного Фонда поддержки МСП. Оно прошло под председательством начальника регионального управления экономического развития Кирилла Дождикова. Обсуждались вопросы снижения процентной ставки для социальных предпринимателей, а также расширение доступа к получению финансовой помощи.

По решению членов Правления социальные предприниматели смогут оформить льготный заём под 1%. Такая ставка будет действовать на протяжении года. Кроме того, для бизнесменов, которые ведут свою деятельность не более двух лет, а также реализуют приоритетные проекты, теперь доступна финансовая поддержка под половину от ключевой ставки Центробанка. Все эти условия распространяются на шесть программ – микрозаймы «Инвестиционный», «Оборотный», «Экспресс», «Франшиза», «Альтернатива», «Экспортер». Со списком приоритетных проектов можно ознакомиться по ссылке.

Еще одно нововведение – улучшение условий получения льготного финансирования. Так, при оформлении займа до 1 млн рублей предпринимателю больше не требуется предоставлять в залог имущество. Теперь достаточно только поручительства физического лица. «Мы регулярно совершенствуем и оптимизируем работу Фонда, которая направлена на поддержку бизнеса Липецкой области. Уверен, что принятые решения расширят количество получателей финансовой помощи и тогда еще больше предпринимателей смогут оформить льготные займы», — отметил директор липецкого областного Фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов.

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ведёт деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главная задача – помогать субъектам МСП и самозанятым гражданам. Структура оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и содействует им при получении кредита в коммерческих банках. Линейка продуктов разнообразна – от займов для самозанятых до крупных инвестпроектов. Узнать подробную информацию можно по телефону 56-20-20 или на сайте.