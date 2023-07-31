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В России и мире

Елец был включен в число 115 городов Российской Федерации

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Роман ДЕМИН
31 июля 1970 года постановлением Госкомитета по делам строительства и архитектуры Совета Министров РСФСР и коллегии Министерства Культуры РСФСР Елец был включен в число 115 городов Российской Федерации, имеющих ценные в историческом, художественном и градостроительном отношении ансамбли и комплексы городской застройки, природные ландшафты, образцы древней планировки, а также культурный слой, представляющий интерес для изучения.

В начале 90-х годов этот список уникальных городов расширили до 132, а затем и до 164. А 30 лет назад, в 1993 году (11 января) принято Постановление Президиума Верховного Совета РФ «О государственной поддержке программы «Взрождение», строительства, реконструкции и реставрации исторических малых и средних городов России».

Вот цитаты из этого документа: «Существовавший ранее подход к этим городам как к источнику рабочей силы или площадке для размещения новых предприятий при минимальных инвестициях привели к снижению уровня жизни в подавляющем большинстве таких городов.
Уровень развития городской среды отвечает в какой-то мере современным требованиям лишь в 23 городах (2,6 %), в остальных отмечается крайне недостаточный уровень коммунального обеспечения (в 60 % городов только каждый второй жилой дом имеет водопровод и канализацию), средняя обеспеченность жильем ниже нормативной и средней по Федерации. Около трети этих городов не имеют выхода на автодороги республиканского значения, 160 городов расположены на расстоянии более 20 км от железной дороги, 63 города не имеют автодорог с твердым покрытием.
Большинство городов расположены вдали от областных центров, а 75% исторических малых и средних городов расположены от них на расстоянии свыше 80 км, в том числе 10 % — свыше 500 км. Города теряют население. Для 65 % из них среднегодовые темпы прироста населения не превышают 2 %, а каждый десятый город с 1970 года не имеет прироста…

Наиболее яркими примерами городов, в которых имеются ценные памятники архитектуры, истории и привлекательные природные ландшафты, не используемые в должной мере, являются: Елец, Галич, Торопец, Козельск, Старая Русса, Рославль, Углич, Боровск, Юрьев-Польский, Стародуб, Каргополь, Тотьма, Кириллов, Таруса, Великий Устюг, Касимов, Сальск и многие другие…

Для достижения практических результатов и отработки модели реализации программы «Возрождение» согласиться с предложениями по начальному ее этапу в городах Ельце Липецкой области, Торопце Тверской области, Сальске Ростовской области, Красноармейске Московской области, Козельске Калужской области и Старой Руссе Новгородской области.
3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации за счет средств федерального бюджета осуществить в 1993 году разработку предложений по второму этапу программы «Возрождение» для исторических малых и средних городов России в соответствии с указанной концепцией, а также обеспечить целевое финансирование начального этапа программы «Возрождение» в городах Ельце, Торопце, Сальске, Красноармейске, Козельске, Старой Руссе в объемах и в сроки согласно приложениям 1 и 2″.

Увы, принятая на 1993-1996 годы амбициозная программа (она, например, предусматривала строительство в Ельце аэропорта!) оказалась несостоятельной из-за слишком скудного финансирования.

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