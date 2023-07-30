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Праздник!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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Сегодня страна празднует день Военно-Морского Флота Российской Федерации.
Этот памятный день отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Он установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации»

В Ельце прямо сейчас те кто служил в ВМФ собрались на Площади Победы. Ровно в 11 часов колонна по традиции пройдет путь до Красной площади, а затем ельчане возложат цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь». С праздником их поздравят представители местной власти и общественности.

Редакция «Красного знамени» сердечно поздравляет всех кто служил в ВМФ и желает морякам, а также их родным и близким здоровья, благополучия, мира, добра и любви!

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