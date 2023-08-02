Возведение 79 жилых домов идет в разных районах Липецкой области. В их числе как многоэтажки, так и таунхаусы. Только в Липецке сейчас строят 45 объектов. На площадках двух из них побывал заместитель губернатора региона Роман Петрухин.

Так, жилой комплекс «На Депутатской» должны ввести в эксплуатацию в этом году, однако темпы работ необходимо увеличить. «Возведение качественного жилья в срок – одна из главных задач, которая стоит перед региональными застройщиками. В отношении тех, кто не справится со своими обязательствами, будем принимать соответствующие решения», – подчеркнул Роман Петрухин. Застройщик заверил вице-губернатора, что увеличит количество рабочих на объекте и нагонит график производства работ.

Иная ситуация на стройплощадке жилого комплекса «Геометрия». Здесь опережают строки строительства, несмотря на то, что по документам объект должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. По словам застройщика, первый корпус ЖК планируют сдать до конца этого года.

Роман Петрухин поручил профильным ведомствам контролировать сроки и результаты выполняемых на объектах работ. «Липчане должны получать качественное жилье в установленный законом срок», – отметил вице-губернатор.