Постановление от 03.08.2023

03.08.2023 179

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца» (с изменениями от 21.02.2014 № 234, от 18.04.2014 №617, от 15.09.2014 №1593, от 22.12.2014 №2318, от 25.12.2014 №2400, от 15.06.2015 №890, от 06.11.2015 №1714, от 28.12.2015 № 2176, от 25.04.2016 № 692, от 04.10.2016 № 2133, от 28.12.2016 № 2922, от 05.05.2017 №799, от 25.05.2017 №899, от 10.07.2017 № 1188, от 05.10.2017 № 1762, от 28.12.2017 № 2328, от 29.12.2017 № 2329, от 05.07.2018 №1082, от 18.12.2018 №2111, от 26.12.2018 №2192, от 25.04.2019 №653, от 26.12.2019 № 2186, от 03.08.2020 №886, от 29.12.2020 №1854, от 06.12.2021 № 1861, от 28.12.2021 № 2003, от 23.03.2022 № 432, от 08.06.2022 № 1128, от 28.06.2022 №1291, от 27.10.2022 №1553, от 26.12.2022 № 1612, от 10.03.2023 № 59, от 19.05.2023 № 111)

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» к постановлению администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Ельца» (с изменениями от 21.02.2014 № 234, от 18.04.2014 № 617, от 15.09.2014 № 1593, от 22.12.2014 № 2318, от 25.12.2014 № 2400, от 15.06.2015 № 890, от 06.11.2015 №1714, от 28.12.2015 №2176, от 25.04.2016 №692, от 04.10.2016 № 2133, от 28.12.2016 №2922, от 05.05.2017 №799, от 25.05.2017 №899, от 10.07.2017 № 1188, от 05.10.2017 №1762, от 28.12.2017 №2328, от 29.12.2017 № 2329, от 05.07.2018 №1082, от 18.12.2018 №2111, от 26.12.2018 №2192, от 25.04.2019 №653, от 26.12.2019 №2186, от 03.08.2020 №886, от 29.12.2020 №1854, от 06.12.2021 №1861, от 28.12.2021 №2003, от 23.03.2022 №432, от 08.06.2022 №1128, от 28.06.2022 №1291, от 27.10.2022 №1553, от 26.12.2022 № 1612, от 10.03.2023 № 59, от 19.05.2023 № 111) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»

Наименование муниципальной программы Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни (далее — Программа) Ответственный исполнитель Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (далее — Управление дорог, транспорта и благоустройства) Соисполнители Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец (далее — комитет имущественных отношений); Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее — Управление коммунального хозяйства); Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (далее — управление протокола); Комитет архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее — комитет архитектуры и градостроительства); Управление образования администрации городского округа город Елец (далее — управление образования) Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2014 – 2026 годы (без выделения этапов) Подпрограммы 1. «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» 2. «Развитие транспортного обслуживания населения» 3. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 4. «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» 5. «Чистая вода» 6. «Содержание территории городского округа город Елец» 7. «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями» 8. «Территориальное планирование городского округа город Елец» 9. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 10. «Коммунальное хозяйство» Цель муниципальной программы Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения Индикаторы цели 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 2. Потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов 3. Общая площадь отремонтированных многоквартирных домов, тыс. кв. м 4. Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения, % 5. Доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения, % 6. Увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, чел. 7. Доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, % 8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц 9. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, % 10. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, % 11. Снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году 12. Перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством, единиц Задачи муниципальной программы 1. Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения. 2. Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 3. Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец. 4. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец. 5. Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец. 6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 7. Обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения. Показатели задач Показатель 1 задачи 1: — площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета; Показатель 2 задачи 1: — количество рейсов внутригородского сообщения не состоявшихся по техническим причинам; Показатель 1 задачи 2: — количество отремонтированных многоквартирных домов; Показатель 2 задачи 2: — общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012; Показатель 3 задачи 2: — общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017; Показатель 4 задачи 2: — количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения; Показатель 1 задачи 3: — протяженность освещенных улиц; Показатель 2 задачи 3: — объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок; Показатель 1 задачи 4: — число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015; Показатель 1 задачи 5: — объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности Показатель 1 задачи 6: — количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения Показатель 1 задачи 7: — сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, ед. на 1 км тепловых сетей Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы Объем финансирования Программы составляет 3 436 449,60678 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год — 267 595,410 тыс. руб.; 2015 год — 270 448,85640 тыс. руб.; 2016 год — 280 731,45320 тыс. руб.; 2017 год — 287 414,26508 тыс. руб.; 2018 год — 210 343,783 тыс. руб.; 2019 год — 231 301,90667 тыс. руб.; 2020 год — 238 979,27563 тыс. руб.; 2021 год — 292 762,49186 тыс. руб.; 2022 год — 394 191,59586 тыс. руб.; 2023 год — 408 523,95040 тыс. руб.; 2024 год — 172 543,50000 тыс. руб.; 2025 год — 190 806,55934 тыс. руб.; 2026 год — 190 806,55934 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Результатом реализации Программы является достижение к 2026 году следующих значений индикаторов цели: — снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%; — снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов за период 2014 — 2017 годов; — общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м; — снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,1% до 0,02%; — снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения с 0,75% до 0,3%; — увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек за период 2014 — 2015 годов; — доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 76,7%; — количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1604 единицы; — увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%; — удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%; — снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на 1,7%; — проведение оптимизации внутригородской маршрутной сети; — перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством

1.2. В Текстовой части:

1) раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:

— повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке путем строительства канализационных сетей и КНС;

— улучшение жилищных условий граждан путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда;

— организация транспортного обслуживания населения и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

— поддержание надлежащего санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Елец;

— поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также создание специальных условий ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан;

— обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец;

— предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

— обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий данной Программы.

Применение программного метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Кроме того, это позволит привлекать средства федерального и областного бюджетов на выполнение мероприятий Программы и системно решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целью Программы является создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

— развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения;

— улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

— поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец;

— обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец;

— обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец;

— предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

— обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы комфортные и благоприятные условия для проживания населения, улучшен эстетический облик городского округа город Елец, создана благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Результатом решения поставленных задач станет достижение следующих значений индикаторов:

— снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до 48,1%;

— снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам с 9,1% до 3,7% от общего количества рейсов.

Методика расчета индикатора:

Рпот. техн.пр. = Ртех.пр. / Рпл x 100, где:

Рпот. техн.пр. — потери в рейсах на внутригородских маршрутах по техническим причинам;

Рпл — плановое количество рейсов на внутригородских маршрутах;

Ртех.пр. — количество рейсов на внутригородских маршрутах, не состоявшихся по техническим причинам;

— общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 560,7 тыс. кв. м;

— снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения с 0,12% до 0,02%.

Методика расчета индикатора:

Рдоля в непр. и авар. = Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где:

Рдоля в непр. и авар. — доля населения, проживающего в непригодном для

проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;

Робщ — общая численность населения в городском округе город Елец;

Рнепр. и авар. — численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012;

— снижение доли населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения с 0,75% до 0,3%.

Методика расчета индикатора:

Рдоля в непр. и авар. = Рнепр. и авар. / Робщ x 100, где:

Рдоля в непр. и авар. — доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;

Робщ — общая численность населения в городском округе город Елец;

Рнепр. и авар. — численность населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017;

— увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения, на 410 человек;

— доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц составит 76,7%.

Методика расчета индикатора:

Рдоля освещ.ул. = Росвещ.ул. / Робщ. x 100, где:

Рдоля освещ.ул. — доля освещенных улиц;

Робщ. — общая протяженность улиц;

Росвещ.ул. — протяженность освещенных улиц;

— количество ликвидированных несанкционированных свалок составит 1467 единиц;

— увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015, с 1,1% до 3,9%.

Методика расчета индикатора:

Рдоля нас. получ. = Рнас. получ. / Рнас. нужд. x 100, где:

Рдоля нас. получ. — доля населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

Рнас. нужд. — численность населения (семей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

Рнас. получ. — численность населения (семей), получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы (нарастающим итогом), в общей численности населения из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015;

— удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности, составит 15%.

Методика расчета индикатора:

Руд. вес разраб.док. = Р разраб. док. / Рнеобх. док. x 100, где:

Руд. вес разраб.док. — удельный вес разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

Р разраб. док. — количество разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

Рнеобх. док. — количество проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности;

— снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения составит 1,7%.

Методика расчета индикатора:

Рсниж. кол. наруш. = (Р кол. наруш. отч. пер. — Р кол. наруш. предыд. пер.) / Р кол. наруш. предыд. пер.) x 100, где:

Рсниж. кол. наруш. — снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения;

Р кол. наруш. отч. пер. — количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за отчетный период;

Р кол. наруш. предыд. пер. — количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения за предыдущий период.

— перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством, составят 0 единиц за 2023 год.

Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения будет оцениваться достигнутыми значениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.

Показателями выполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечению безопасности дорожного движения определены:

— площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета;

— количество рейсов внутригородского сообщения, не состоявшихся по техническим причинам.

Показателями выполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены:

— количество отремонтированных многоквартирных домов;

— общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012;

— общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017;

— количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения.

Показателями выполнения задачи по поддержанию в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец определены:

— протяженность освещенных улиц;

— объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.

Показателем выполнения задачи по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, определены:

— число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015.

Показателем выполнения задачи по обеспечению документацией территориального планирования городского округа город Елец определены:

— объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности.

Показателем выполнения задачи по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения определены:

— количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения.

Показателем выполнения задачи по обеспечению потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения является сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, ед. на 1 км тепловой сети.

Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на основании данных статистического наблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунального комплекса, ЕМУП «Автоколонна №1499», МУП города Ельца «Елец-сервис», комитета имущественных отношений, комитета архитектуры и градостроительства, отдела ГИБДД ОМВД России по городу Ельцу.

Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки.»;

2) раздел 3 «Перечень подпрограмм, а также сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство» направлена на обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения.

В итоге реализации Подпрограммы 10 перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям тепловой энергии, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством, составят 0 единиц.»;

3) в разделе 4 «Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы»:

— в абзаце первом цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— в абзаце втором цифры «10» заменить цифрами «11»;

4) раздел 5 «Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Программы, в том числе девяти входящих в ее состав Подпрограмм, планируется осуществлять за счет средств городского бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 — 2026 годы составит 3 436 449,60678 тыс. руб. (из них 812 448,11533 тыс. руб. — средства Дорожного фонда городского округа город Елец).

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 — 2026 годы в разрезе подпрограмм:

— подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» – 633 466,09473 тыс. руб. (из них 633 466,09473 тыс. руб. — средства Дорожного фонда городского округа город Елец);

— подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения» – 359 575,59122 тыс. руб.;

— подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» – 86 856,66000 тыс. руб.;

— подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» — 235 752,72338 тыс. руб.;

— подпрограмма 5 «Чистая вода» – 72 920,55605 тыс. руб.;

— подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец» – 1 939 855,04087 тыс. руб. (из них 178 982,02060 тыс. руб. — средства Дорожного фонда городского округа город Елец);

— подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец» – 17 782,94053 тыс. руб.;

— подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» – 240 тыс. руб.;

— подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство» — 90 000,00 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении 11 к настоящей Программе.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательством порядке.»;

4) в разделе 6 «Краткое описание финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством»:

— в абзаце третьем цифры «3 411 923,40385» заменить цифрами «4 037 994,86451»;

— в абзаце четвертом цифры «1 061 753,87697» заменить цифрами «1 116 626,66353»;

— в абзаце пятом цифры «2 350 072,59458» заменить цифрами «2 921 271, 26868»;

— в абзаце шестом цифру «11» заменить цифрой «12».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 633 466,09473 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 13 064,6 тыс. руб.; 2015 год – 17 861,7 тыс. руб.; 2016 год – 17 675,236 тыс. руб.; 2017 год – 23 650,390 тыс. руб.; 2018 год – 21 561,66999 тыс. руб.; 2019 год – 31 956,37719 тыс. руб.; 2020 год – 38 025,24331 тыс. руб.; 2021 год – 126 675,87995 тыс. руб.; 2022 год – 142 306,64944 тыс. руб.; 2023 год – 67 149,64885 тыс. руб.; 2024 год – 42 668,70000 тыс. руб.»; 2025 год – 45 435,00000 тыс. руб.»; 2026 год – 45 435,00000 тыс. руб.».

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 составляет 3 383 603,01192 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 633 466,09473 тыс. руб. (из них 633 466,09473 – средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 2 086 041,61719 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 664 095,30 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.».

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 359 575,59122 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 49 084,8 тыс. руб.; 2015 год – 47 902,2тыс. руб.; 2016 год – 46 477,245 тыс. руб.; 2017 год – 56 198,540 тыс. руб.; 2018 год – 11 333,206 тыс. руб.; 2019 год – 34 931,77711 тыс. руб.; 2020 год – 17242,65710 тыс. руб.; 2021 год – 10 816,84855 тыс. руб.; 2022 год – 21 558,31746 тыс. руб.; 2023 год – 16 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 16 000,0 тыс. руб.; 2025 год – 16 000,0 тыс. руб.; 2026 год – 16 000,0 тыс. руб.»;

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) В Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 составляет 499 921,64714 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 359 575,59122 тыс. руб., 140 346,05592 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.».

1.5. В приложении 3 «Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 86 856,66000 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год — 6 577,3 тыс. руб.; 2015 год — 12 079,8 тыс. руб.; 2016 год — 4 800,0 тыс. руб.; 2017 год — 6 423,0 тыс. руб.; 2018 год — 5 220,0 тыс. руб.; 2019 год — 4 995,0 тыс. руб.; 2020 год — 5 705,0 тыс. руб.; 2021 год — 5 137,66100 тыс. руб.; 2022 год — 7 918,89900 тыс. руб.; 2023 год — 7 000,0 тыс. руб.; 2024 год — 7 000,0 тыс. руб.; 2025 год — 7 000,0 тыс. руб.; 2026 год — 7 000,0 тыс. руб.;

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 составляет 96 745,29314 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 86 856,66000 тыс. руб., 9 888,63314 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.».

1.6. В приложении 4 «Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 235 752,72338 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 42 459,210 тыс. руб.; 2015 год – 18 625,15640 тыс. руб.; 2016 год – 7 024,15520 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 19 222,0 тыс. руб.; 2021 год – 4 660,11356 тыс. руб.; 2022 год – 63 899,98822 тыс. руб.; 2023 год – 79 862,10000 тыс. руб.; 2024 год – 0 тыс. руб.; 2025 год – 0 тыс. руб.; 2026 год – 0 тыс. руб.».

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 составляет 685 187,57119 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 235 752,72338 тыс. руб., 77 113,39523 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 372 321,45258 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.».

1.7. В приложения 5 «Подпрограмма 5 «Чистая вода» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 72 920,55605 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год — 13 823,8 тыс. руб.; 2015 год — 12 083 тыс. руб.; 2016 год — 15 570,03715 тыс. руб.; 2017 год — 14 919,7 тыс. руб.; 2018 год — 10 882,70022 тыс. руб.; 2019 год — 0 тыс. руб.; 2020 год — 0 тыс. руб.; 2021 год — 0 тыс. руб.; 2022 год — 0 тыс. руб.; 2023 год — 0 тыс. руб.; 2024 год — 0 тыс. руб.; 2025 год — 2 820,65934 тыс. руб.; 2026 год — 2 820,65934 тыс. руб.».

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026».

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы 5» цифры «2025» заменить цифрами «2026;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 5, составляет 129 960,55605 тыс. руб.».

1.8. В приложении 6 «Подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1 939 855,04087 тыс. руб. В том числе по годам: 2014 год – 142 585,7 тыс. руб.; 2015 год – 161 897,0 тыс. руб.; 2016 год – 187 085,57985 тыс. руб.; 2017 год – 184 382,42167 тыс. руб.; 2018 год – 160 399,18906 тыс. руб.; 2019 год – 158 477,80135 тыс. руб.; 2020 год – 157 893,79022 тыс. руб.; 2021 год – 145 359,74880 тыс. руб.; 2022 год – 158 205,00837 тыс. руб.; 2023 год – 140 082,20155 тыс. руб.; 2024 год – 106 044,80000 тыс. руб.; 2025 год – 118 720,90000 тыс. руб.; 2026 год- 118 720,90000 тыс. руб.»;

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки этапы реализации Подпрограммы 6» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 6 составляет 2 410 500,21531 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 1 939 855,04087 тыс. руб. (из них 178 982,02060 тыс. руб. – средства Дорожного фонда городского округа город Елец), 34 067,28781 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 436 480,95433 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 96,93230 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.».

1.9. В приложении 7 «Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 7, составляет 151 554,61101 тыс. руб., в том числе 36 253,99000 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 115 300,62101 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.».

1.10. В приложении 8 «Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 17 782,94053 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год — 2099,2 тыс. руб.; 2017 год — 1840,21341 тыс. руб.; 2018 год — 947,01773 тыс. руб.; 2019 год — 910,95102 тыс. руб.; 2020 год — 860,585 тыс. руб.; 2021 год — 82,24000 тыс. руб.; 2022 год — 242,73337 тыс. руб.; 2023 год — 8 400,0 тыс. руб.; 2024 год — 800,0 тыс. руб.; 2025 год — 800,0 тыс. руб.; 2026 год — 800,0 тыс. руб.».

— в строке «Ожидаемые результат реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 8 составляет 26 731,56553 тыс. руб., в том числе 17 782,94053 тыс. руб. за счет средств городского бюджета и 8 948,62500 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.».

1.11. В приложении 9 «Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»:

1) в Паспорте:

— в строке «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— строку «Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 240 тыс. руб. 2019 — 30 тыс. руб.; 2020 — 30 тыс. руб.; 2021 — 30 тыс. руб.; 2022 — 30 тыс. руб.; 2023 — 30 тыс. руб.; 2024 — 30 тыс. руб.; 2025 — 30 тыс. руб.; 2026 — 30 тыс. руб.».

2) в Текстовой части:

— в разделе 3 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 9» цифры «2025» заменить цифрами «2026»;

— абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 9, за счет средств городского бюджета по прогнозной оценке составит 240 тыс. руб.».

1.12. Приложение 10 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение 11 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.14. Дополнить приложением 12 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н. М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Бричеев Андрей Юрьевич

8 (47467) 20250