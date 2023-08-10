Постановление 177

03.08.2023 177

О внесении изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 09.06.2017 № 987 «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 города Ельца «Радуга» (с изменениями от 05.09.2018 № 1475, от 18.12.2018 № 2107, от 16.08.2019 № 1331, от 21.08.2020 № 991, от 05.10.2022 № 1507)

В целях улучшения финансового положения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 города Ельца «Радуга», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком регулирования цен и тарифов на товары, работы и услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 10.03.2017 № 427 (с изменением), руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Цены на дополнительные платные услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 города Ельца «Радуга» к постановлению администрации городского округа город Елец от 09.06.2017 № 987 «Об утверждении цен на дополнительные платные услуги Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 города Ельца «Радуга» (с изменениями от 05.09.2018 № 1475, от 18.12.2018 № 2107, от 16.08.2019 № 1331, от 21.08.2020 № 991, от 05.10.2022 № 1507) изменение, дополнив таблицу строкой 11 следующего содержания:

« 11. Кружок «Веселые ступеньки» 1 чел./1 занятие в группе (25 мин.) 100 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Воронова Галина Анатольевна

8 (47467) 2 01 53