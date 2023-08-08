День воздушно-десантных войск в Ельце

Вчера елецкие десантники отметили свой профессиональный праздник. Митинг, посвященный 93-летию образования воздушно-десантных войск, состоялся в Комсомольском сквере.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Ельца, горсовета депутатов, ветераны боевых действий. Они поздравили десантников, пожелали им мира, спокойствия и благополучия.

Елецкое отделение Союза десантников России на протяжении многих лет ведет активную работу по патриотическому воспитанию ельчан: участвует в крупномасштабных городских акциях, митингах, парадах Победы, организует встречи ветеранов-десантников со школьниками, студентами, учащейся молодежью, воспитывая в них дух патриотизма.

Председатель отделения А. Ю. Макаров провел церемонию награждения благодарственными письмами и медалями десантников и других ельчан, внесших большой вклад в реализацию уставных целей и задач организации, работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и популяризацию воздушно-десантных войск. В их числе — гендиректор АО «Энергия» В. В. Сериков, бывший глава Ельца С. А. Панов, Е. И. Авдеев, С. В. Комаров, В. В. Ватькин и другие.

Минутой молчания собравшиеся почтили память десантников, отдавших свои жизни, защищая Родину. Завершился митинг возложением цветов и венков к бюсту Героя Советского Союза, легендарного военачальника, создателя и командующего воздушно-десантными войсками генерала армии В. Ф. Маргелова.

Соб. инф.

Елецкие десантники возле бюста генерала В. Ф. Маргелова в Комсомольском сквере.

Фото из архива елецкого отделения Союза десантников России.