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Праздник!

День воздушно-десантных войск в Ельце

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Вчера елецкие десантники отметили свой профессиональный праздник. Митинг, посвященный 93-летию образования воздушно-десантных войск, состоялся в Комсомольском сквере.
В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Ельца, горсовета депутатов, ветераны боевых действий. Они поздравили десантников, пожелали им мира, спокойствия и благополучия.
Елецкое отделение Союза десантников России на протяжении многих лет ведет активную работу по патриотическому воспитанию ельчан: участвует в крупномасштабных городских акциях, митингах, парадах Победы, организует встречи ветеранов-десантников со школьниками, студентами, учащейся молодежью, воспитывая в них дух патриотизма.
Председатель отделения А. Ю. Макаров провел церемонию награждения благодарственными письмами и медалями десантников и других ельчан, внесших большой вклад в реализацию уставных целей и задач организации, работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и популяризацию воздушно-десантных войск. В их числе — гендиректор АО «Энергия» В. В. Сериков, бывший глава Ельца С. А. Панов, Е. И. Авдеев, С. В. Комаров, В. В. Ватькин и другие.
Минутой молчания собравшиеся почтили память десантников, отдавших свои жизни, защищая Родину. Завершился митинг возложением цветов и венков к бюсту Героя Советского Союза, легендарного военачальника, создателя и командующего воздушно-десантными войсками генерала армии В. Ф. Маргелова.
Соб. инф.
Елецкие десантники возле бюста генерала В. Ф. Маргелова в Комсомольском сквере.
Фото из архива елецкого отделения Союза десантников России.

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