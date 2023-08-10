Об исполнении бюджета

городского округа город Елец

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 1 505 590 489,96 рублей, по расходам в сумме 1 593 718 020,98 рублей, согласно следующих приложений:

1) Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 1 к настоящему распоряжению);

2) Исполнение бюджета городского округа город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2 к настоящему распоряжению);

3) Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года (приложение № 3 к настоящему распоряжению).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Тюрина Юлия Константиновна

8 (47467) 4 21 92

Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам

за 1 полугодие 2023 года

руб.

Код бюджетной классификации Наименование Сумма на 2023 год Исполнено за 1 полугодие 2023 года % исполнения 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 233 639 238,14 604 062 372,24 49,0 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 935 580 908,26 486 078 105,58 52,0 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 935 580 908,26 486 078 105,58 52,0 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 40 458 329,88 22 047 461,19 54,5 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 40 458 329,88 22 047 461,19 54,5 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54 350 000,00 25 794 313,07 47,5 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 36 750 000,00 19 748 435,67 53,7 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — -601 865,65 — 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200 000,00 1 185 435,08 592,7 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 17 400 000,00 5 462 307,97 31,4 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 159 908 000,00 42 987 067,74 26,9 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 48 000 000,00 1 411 132,85 2,9 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 111 908 000,00 41 575 934,89 37,2 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 550 000,00 6 535 438,14 52,1 1 09 0000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ — -873,34 — 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15 730 000,00 8 724 361,31 55,5 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 9 000 000,00 3 922 127,80 43,6 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 320 000,00 616 570,91 192,7 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 410 000,00 105 916,40 25,8 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 6 000 000,00 3 967 458,90 66,1 111 0530000 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности — 17 094,51 — 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) — 95 192,79 — 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 562 000,00 5 191 539,37 93,3 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 562 000,00 5 191 539,37 93,3 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА — 730 118,68 — 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов — 33 840,00 — 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов — 696 278,68 — 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 500 000,00 1 578 403,01 28,7 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 4 000 000,00 676 075,01 16,9 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 500 000,00 902 328,00 60,2 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 000 000,00 2 439 540,25 61,0 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ — 1 956 897,24 — 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 566 141 629,25 901 528 117,72 35,1 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 476 141 629,25 902 301 722,43 36,4 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 115 843 222,00 40 471 400,00 34,9 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 872 496 731,24 247 357 399,65 28,4 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 112 928 484,14 592 238 582,25 53,2 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 374 873 191,87 22 234 340,53 5,9 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90 000 000,00 — — 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90 000 000,00 — — 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ — -773 604,71 — 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов — -773 604,71 — ВСЕГО 3 799 780 867,39 1 505 590 489,96 39,6

Приложение № 2

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Исполнение бюджета городского округа

город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

руб.

Наименование Раздел Подраздел Сумма на 2023 год Исполнено за 1 полугодие 2023 года % исполнения ВСЕГО 4 148 769 679,03 1 593 718 020,98 38,41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 237 164 028,25 98 618 874,73 41,58 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 465 931,28 1 115 669,80 45,24 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 8 295 973,51 2 871 935,46 34,62 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 67 980 298,06 28 148 726,20 41,41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 680 678,06 6 822 628,56 40,90 Резервные фонды 01 11 5 007 756,00 0,00 0,00 Другие общегосударственные вопросы 01 13 136 733 391,34 59 659 914,71 43,63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 17 914 840,05 7 618 975,56 42,53 Органы юстиции 03 04 3 393 645,00 1 492 753,30 43,99 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 14 521 195,05 6 126 222,26 42,19 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 689 531 705,64 168 432 967,19 24,43 Общеэкономические вопросы 04 01 1 403 887,00 401 991,84 28,63 Транспорт 04 08 16 000 000,00 4 888 222,61 30,55 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 438 231 650,15 162 579 028,15 37,10 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 233 896 168,49 563 724,59 0,24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 504 516 506,90 156 570 097,31 31,03 Жилищное хозяйство 05 01 162 943 845,61 55 970 055,33 34,35 Коммунальное хозяйство 05 02 99 800 000,00 735 000,00 0,74 Благоустройство 05 03 230 123 346,41 95 215 520,36 41,38 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 11 649 314,88 4 649 521,62 39,91 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 164 406 346,00 80 982 579,96 49,26 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 164 406 346,00 80 982 579,96 49,26 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 420 310 327,07 728 370 415,48 51,28 Дошкольное образование 07 01 573 126 009,30 269 239 891,13 46,98 Общее образование 07 02 653 372 885,29 363 223 632,77 55,59 Дополнительное образование детей 07 03 133 281 299,30 65 658 570,96 49,26 Молодежная политика 07 07 1 600 000,00 542 986,77 33,94 Другие вопросы в области образования 07 09 58 930 133,18 29 705 333,85 50,41 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 257 362 365,39 104 638 053,96 40,66 Культура 08 01 253 617 016,63 103 193 699,76 40,69 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 745 348,76 1 444 354,20 38,56 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 127 947 906,33 70 809 980,60 55,34 Пенсионное обеспечение 10 01 8 444 000,00 3 982 906,74 47,17 Социальное обеспечение населения 10 03 64 832 059,33 41 740 146,60 64,38 Охрана семьи и детства 10 04 49 023 414,00 22 956 438,34 46,83 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 648 433,00 2 130 488,92 37,72 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 706 817 238,40 168 471 566,84 23,84 Физическая культура 11 01 63 147 140,43 30 795 561,89 48,77 Массовый спорт 11 02 568 625 765,41 102 897 237,17 18,10 Спорт высших достижений 11 03 69 127 710,57 32 509 800,00 47,03 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 916 621,99 2 268 967,78 38,35 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 22 698 415,00 9 161 912,37 40,36 Телевидение и радиовещание 12 01 14 382 000,00 6 474 593,37 45,02 Периодическая печать и издательства 12 02 8 316 415,00 2 687 319,00 32,31 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 100 000,00 42 596,98 42,60 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 100 000,00 42 596,98 42,60

Приложение № 3

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа город Елец

за 1 полугодие 2023 года

руб.