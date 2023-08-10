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Отчет об исполнении бюджета

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Об исполнении бюджета

городского округа город Елец

за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 1 505 590 489,96  рублей, по расходам в сумме 1 593 718 020,98 рублей, согласно следующих приложений:

1) Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 1 к настоящему распоряжению);

2) Исполнение бюджета городского округа город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2 к настоящему распоряжению);

3) Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года  (приложение № 3 к настоящему распоряжению).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

Глава городского округа город Елец                                           Е.В. Боровских

Тюрина Юлия Константиновна

8 (47467) 4 21 92

Приложение № 1

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам

за 1 полугодие 2023 года

руб.

Код бюджетной классификацииНаименованиеСумма  на 2023 годИсполнено за 1 полугодие 2023 года% исполнения
1 00 00000 00 0000 000НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ1 233 639 238,14604 062 372,2449,0
1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ935 580 908,26486 078 105,5852,0
1 01 02000 01 0000 110Налог на доходы физических лиц935 580 908,26486 078 105,5852,0
1 03 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ40 458 329,8822 047 461,1954,5
1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации40 458 329,8822 047 461,1954,5
1 05 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД54 350 000,0025 794 313,0747,5
1 05 01000 00 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения36 750 000,0019 748 435,6753,7
1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности— -601 865,65— 
1 05 03000 01 0000 110Единый сельскохозяйственный налог200 000,001 185 435,08592,7
1 05 04010 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов17 400 000,005 462 307,9731,4
1 06 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО159 908 000,0042 987 067,7426,9
1 06 01020 04 0000 110Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов48 000 000,001 411 132,852,9
1 06 06000 00 0000 110Земельный налог111 908 000,0041 575 934,8937,2
1 08 00000 00 0000 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА12 550 000,006 535 438,1452,1
1 09 0000000 0000 000  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ— -873,34— 
1 11 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ15 730 000,008 724 361,3155,5
1 11 05012 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков9 000 000,003 922 127,8043,6
1 11 05024 04 0000 120Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)320 000,00616 570,91192,7
1 11 05034 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)410 000,00105 916,4025,8
1 11 05074 04 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)6 000 000,003 967 458,9066,1
111 0530000 0000 120  Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности— 17 094,51— 
111 09044 04 0000 120Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)— 95 192,79— 
1 12 00000 00 0000 000ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ5 562 000,005 191 539,3793,3
1 12 01000 01 0000 120Плата за негативное воздействие на окружающую среду5 562 000,005 191 539,3793,3
1 13 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА— 730 118,68
1 13 01994 04 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов— 33 840,00— 
1 13 02994 04 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов— 696 278,68— 
1 14 00000 00 0000 000ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ5 500 000,001 578 403,0128,7
1 14 02043 04 0000 410Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу4 000 000,00676 075,0116,9
1 14 06012 04 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов1 500 000,00902 328,0060,2
1 16 00000 00 0000 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА4 000 000,002 439 540,2561,0
1 17 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ— 1 956 897,24— 
2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 566 141 629,25901 528 117,7235,1
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 476 141 629,25902 301 722,4336,4
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации115 843 222,0040 471 400,0034,9
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)872 496 731,24247 357 399,6528,4
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации1 112 928 484,14592 238 582,2553,2
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты374 873 191,8722 234 340,535,9
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ90 000 000,00— — 
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов90 000 000,00 — — 
2 19 00000 00 0000 000ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ— -773 604,71— 
2 19 60010 04 0000 150Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов— -773 604,71— 
ВСЕГО 3 799 780 867,391 505 590 489,9639,6

Приложение № 2

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Исполнение бюджета городского округа

город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

руб.

НаименованиеРазделПодразделСумма на 2023 годИсполнено за 1 полугодие 2023 года% исполнения
ВСЕГО  4 148 769 679,031 593 718 020,9838,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01 237 164 028,2598 618 874,7341,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01022 465 931,281 115 669,8045,24
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01038 295 973,512 871 935,4634,62
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010467 980 298,0628 148 726,2041,41
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора010616 680 678,066 822 628,5640,90
Резервные фонды01115 007 756,000,000,00
Другие общегосударственные вопросы0113136 733 391,3459 659 914,7143,63
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03 17 914 840,057 618 975,5642,53
Органы юстиции03043 393 645,001 492 753,3043,99
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность031014 521 195,056 126 222,2642,19
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04 689 531 705,64168 432 967,1924,43
Общеэкономические вопросы04011 403 887,00401 991,8428,63
Транспорт040816 000 000,004 888 222,6130,55
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409438 231 650,15162 579 028,1537,10
Другие вопросы в области национальной экономики0412233 896 168,49563 724,590,24
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 504 516 506,90156 570 097,3131,03
Жилищное хозяйство0501162 943 845,6155 970 055,3334,35
Коммунальное хозяйство050299 800 000,00735 000,000,74
Благоустройство0503230 123 346,4195 215 520,3641,38
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050511 649 314,884 649 521,6239,91
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ06 164 406 346,0080 982 579,9649,26
Другие вопросы в области охраны окружающей среды0605164 406 346,0080 982 579,9649,26
ОБРАЗОВАНИЕ07 1 420 310 327,07728 370 415,4851,28
Дошкольное образование0701573 126 009,30269 239 891,1346,98
Общее образование0702653 372 885,29363 223 632,7755,59
Дополнительное образование детей0703133 281 299,3065 658 570,9649,26
Молодежная политика07071 600 000,00542 986,7733,94
Другие вопросы в области образования070958 930 133,1829 705 333,8550,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08 257 362 365,39104 638 053,9640,66
Культура0801253 617 016,63103 193 699,7640,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии08043 745 348,761 444 354,2038,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10 127 947 906,3370 809 980,6055,34
Пенсионное обеспечение10018 444 000,003 982 906,7447,17
Социальное обеспечение населения100364 832 059,3341 740 146,6064,38
Охрана семьи и детства100449 023 414,0022 956 438,3446,83
Другие вопросы в области социальной политики10065 648 433,002 130 488,9237,72
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11 706 817 238,40168 471 566,8423,84
Физическая культура110163 147 140,4330 795 561,8948,77
Массовый спорт1102568 625 765,41102 897 237,1718,10
Спорт высших достижений110369 127 710,5732 509 800,0047,03
Другие вопросы в области физической культуры и спорта11055 916 621,992 268 967,7838,35
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12 22 698 415,009 161 912,3740,36
Телевидение и радиовещание120114 382 000,006 474 593,3745,02
Периодическая печать и издательства12028 316 415,002 687 319,0032,31
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА13 100 000,0042 596,9842,60
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга1301100 000,0042 596,9842,60

Приложение № 3

к распоряжению администрации

городского округа город Елец

от __25.07.2023___ № _1234-р_

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа город Елец

за 1 полугодие 2023 года

руб.

1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них11 500 000,00
2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения106 797 665,60
3. Содержание автодорог местного значения43 284 715,67
4. Прочие расходы996 646,88
Итого162 579 028,15
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