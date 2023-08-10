Отчет об исполнении бюджета
Об исполнении бюджета
городского округа город Елец
за 1 полугодие 2023 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе городского округа город Елец, принятым решением Совета депутатов городского округа город Елец от 03.08.2020 № 220, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Уставом городского округа город Елец
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 1 505 590 489,96 рублей, по расходам в сумме 1 593 718 020,98 рублей, согласно следующих приложений:
1) Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам за 1 полугодие 2023 года (приложение № 1 к настоящему распоряжению);
2) Исполнение бюджета городского округа город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение № 2 к настоящему распоряжению);
3) Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа город Елец за 1 полугодие 2023 года (приложение № 3 к настоящему распоряжению).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Тюрина Юлия Константиновна
8 (47467) 4 21 92
Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Исполнение бюджета городского округа город Елец по доходам
за 1 полугодие 2023 года
руб.
|Код бюджетной классификации
|Наименование
|Сумма на 2023 год
|Исполнено за 1 полугодие 2023 года
|% исполнения
|1 00 00000 00 0000 000
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|1 233 639 238,14
|604 062 372,24
|49,0
|1 01 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|935 580 908,26
|486 078 105,58
|52,0
|1 01 02000 01 0000 110
|Налог на доходы физических лиц
|935 580 908,26
|486 078 105,58
|52,0
|1 03 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|40 458 329,88
|22 047 461,19
|54,5
|1 03 02000 01 0000 110
|Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|40 458 329,88
|22 047 461,19
|54,5
|1 05 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|54 350 000,00
|25 794 313,07
|47,5
|1 05 01000 00 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|36 750 000,00
|19 748 435,67
|53,7
|1 05 02000 02 0000 110
|Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|—
|-601 865,65
|—
|1 05 03000 01 0000 110
|Единый сельскохозяйственный налог
|200 000,00
|1 185 435,08
|592,7
|1 05 04010 02 0000 110
|Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
|17 400 000,00
|5 462 307,97
|31,4
|1 06 00000 00 0000 000
|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|159 908 000,00
|42 987 067,74
|26,9
|1 06 01020 04 0000 110
|Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|48 000 000,00
|1 411 132,85
|2,9
|1 06 06000 00 0000 110
|Земельный налог
|111 908 000,00
|41 575 934,89
|37,2
|1 08 00000 00 0000 000
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|12 550 000,00
|6 535 438,14
|52,1
|1 09 0000000 0000 000
|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|—
|-873,34
|—
|1 11 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|15 730 000,00
|8 724 361,31
|55,5
|1 11 05012 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|9 000 000,00
|3 922 127,80
|43,6
|1 11 05024 04 0000 120
|Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|320 000,00
|616 570,91
|192,7
|1 11 05034 04 0000 120
|Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|410 000,00
|105 916,40
|25,8
|1 11 05074 04 0000 120
|Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
|6 000 000,00
|3 967 458,90
|66,1
|111 0530000 0000 120
|Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
|—
|17 094,51
|—
|111 09044 04 0000 120
|Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|—
|95 192,79
|—
|1 12 00000 00 0000 000
|ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|5 562 000,00
|5 191 539,37
|93,3
|1 12 01000 01 0000 120
|Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|5 562 000,00
|5 191 539,37
|93,3
|1 13 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
|—
|730 118,68
|—
|1 13 01994 04 0000 130
|Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|—
|33 840,00
|—
|1 13 02994 04 0000 130
|Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
|—
|696 278,68
|—
|1 14 00000 00 0000 000
|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|5 500 000,00
|1 578 403,01
|28,7
|1 14 02043 04 0000 410
|Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
|4 000 000,00
|676 075,01
|16,9
|1 14 06012 04 0000 430
|Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
|1 500 000,00
|902 328,00
|60,2
|1 16 00000 00 0000 000
|ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|4 000 000,00
|2 439 540,25
|61,0
|1 17 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|—
|1 956 897,24
|—
|2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|2 566 141 629,25
|901 528 117,72
|35,1
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|2 476 141 629,25
|902 301 722,43
|36,4
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|115 843 222,00
|40 471 400,00
|34,9
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|872 496 731,24
|247 357 399,65
|28,4
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|1 112 928 484,14
|592 238 582,25
|53,2
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|374 873 191,87
|22 234 340,53
|5,9
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|90 000 000,00
|—
|—
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|90 000 000,00
|—
|—
|2 19 00000 00 0000 000
|ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|—
|-773 604,71
|—
|2 19 60010 04 0000 150
|Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
|—
|-773 604,71
|—
|ВСЕГО
|3 799 780 867,39
|1 505 590 489,96
|39,6
Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Исполнение бюджета городского округа
город Елец по расходам за 1 полугодие 2023 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Сумма на 2023 год
|Исполнено за 1 полугодие 2023 года
|% исполнения
|ВСЕГО
|4 148 769 679,03
|1 593 718 020,98
|38,41
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|237 164 028,25
|98 618 874,73
|41,58
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 465 931,28
|1 115 669,80
|45,24
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|8 295 973,51
|2 871 935,46
|34,62
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|67 980 298,06
|28 148 726,20
|41,41
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|16 680 678,06
|6 822 628,56
|40,90
|Резервные фонды
|01
|11
|5 007 756,00
|0,00
|0,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|136 733 391,34
|59 659 914,71
|43,63
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|17 914 840,05
|7 618 975,56
|42,53
|Органы юстиции
|03
|04
|3 393 645,00
|1 492 753,30
|43,99
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|14 521 195,05
|6 126 222,26
|42,19
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|689 531 705,64
|168 432 967,19
|24,43
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 403 887,00
|401 991,84
|28,63
|Транспорт
|04
|08
|16 000 000,00
|4 888 222,61
|30,55
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|438 231 650,15
|162 579 028,15
|37,10
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|233 896 168,49
|563 724,59
|0,24
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|504 516 506,90
|156 570 097,31
|31,03
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|162 943 845,61
|55 970 055,33
|34,35
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|99 800 000,00
|735 000,00
|0,74
|Благоустройство
|05
|03
|230 123 346,41
|95 215 520,36
|41,38
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|11 649 314,88
|4 649 521,62
|39,91
|ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|06
|164 406 346,00
|80 982 579,96
|49,26
|Другие вопросы в области охраны окружающей среды
|06
|05
|164 406 346,00
|80 982 579,96
|49,26
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 420 310 327,07
|728 370 415,48
|51,28
|Дошкольное образование
|07
|01
|573 126 009,30
|269 239 891,13
|46,98
|Общее образование
|07
|02
|653 372 885,29
|363 223 632,77
|55,59
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|133 281 299,30
|65 658 570,96
|49,26
|Молодежная политика
|07
|07
|1 600 000,00
|542 986,77
|33,94
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|58 930 133,18
|29 705 333,85
|50,41
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|257 362 365,39
|104 638 053,96
|40,66
|Культура
|08
|01
|253 617 016,63
|103 193 699,76
|40,69
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 745 348,76
|1 444 354,20
|38,56
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|127 947 906,33
|70 809 980,60
|55,34
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|8 444 000,00
|3 982 906,74
|47,17
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|64 832 059,33
|41 740 146,60
|64,38
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|49 023 414,00
|22 956 438,34
|46,83
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 648 433,00
|2 130 488,92
|37,72
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|706 817 238,40
|168 471 566,84
|23,84
|Физическая культура
|11
|01
|63 147 140,43
|30 795 561,89
|48,77
|Массовый спорт
|11
|02
|568 625 765,41
|102 897 237,17
|18,10
|Спорт высших достижений
|11
|03
|69 127 710,57
|32 509 800,00
|47,03
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|5 916 621,99
|2 268 967,78
|38,35
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|22 698 415,00
|9 161 912,37
|40,36
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|14 382 000,00
|6 474 593,37
|45,02
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|8 316 415,00
|2 687 319,00
|32,31
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
|13
|100 000,00
|42 596,98
|42,60
|Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
|13
|01
|100 000,00
|42 596,98
|42,60
Приложение № 3
к распоряжению администрации
городского округа город Елец
от __25.07.2023___ № _1234-р_
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского округа город Елец
за 1 полугодие 2023 года
руб.
|1. Проектирование, строительство (реконструкция) автодорог местного значения и искусственных сооружений на них
|11 500 000,00
|2. Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения
|106 797 665,60
|3. Содержание автодорог местного значения
|43 284 715,67
|4. Прочие расходы
|996 646,88
|Итого
|162 579 028,15