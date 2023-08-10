новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальный отдел

Постановление 173

0 0

31.07.2023                                                                                       173

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 18.10.2013 № 1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического

потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014 №1213, от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 №2561, от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818, от 25.12.2017 №2282, от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от 24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743,от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356, от 28.12.2021 №1989, от 09.03.2022 №395, от 07.07.2022 №1380, от 21.10.2022 №1547,от 09.12.2022 №1592, от 26.12.2022 №1609, от 20.02.2023 №52) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 №31  «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 №1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), в целях актуализации ресурсного обеспечения муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец», учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город  Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 18.10.2013 №1598 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» (с изменениями от 14.07.2014  №1213,  от 19.11.2014 №2030, от 30.03.2015 №467, от 24.12.2015 №2145, от 28.11.2016 №2561,  от 26.12.2016 №2901, от 15.05.2017 №818,  от 25.12.2017  №2282, от 22.03.2018 №406, от 01.06.2018 №841, от 24.10.2018 №1749, от 25.12.2018 №2173, от 05.03.2019 №340, от 30.10.2019 №1778, от  24.12.2019 №2178, от 25.02.2020 №223, от 29.06.2020 №743, от 26.11.2020 №1570, от 17.12.2020 №1714, от 11.03.2021 №298, от 08.09.2021 №1356, от 28.12.2021 №1989, от 09.03.2022 №395, от 07.07.2022 №1380, от 21.10.2022 №1547, от 09.12.2022 №1592, от 26.12.2022 №1609, от 20.02.2023 №52) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в следующей редакции:

 «

Объемы финансирования за счёт средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программыОбъемы финансирования составят всего 29 740,28 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 1 822,00 тыс. руб.; 2015 год – 2 150,00  тыс. руб.; 2016 год – 2 179,20 тыс. руб.; 2017 год – 3 497,00 тыс. руб.; 2018 год – 2 424,60 тыс. руб.; 2019 год – 3 482,50 тыс. руб.; 2020 год – 1 147,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 532,50 тыс. руб.; 2022 год – 683,69 тыс. руб.; 2023 год – 6 921,16 тыс. руб.; 2024 год – 1 950,00 тыс. руб.; 2025 год – 1 950,00 тыс. руб.

                                                                                                                               ».

1.2. В разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения Программы за счёт средств городского бюджета по годам реализации Программы» Текстовой части Программы:

1) в абзаце первом цифры «29 387,81» заменить цифрами «29 740,28»;

2) в абзаце втором цифры «17 317,39» заменить цифрами «17 251,39»;

3) в абзаце третьем цифры «12 070,42» заменить цифрами «12 488,89».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта  изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммыОбъемы финансирования Подпрограммы 1 составят всего 17 251,39  тыс. руб., из них: 2014 год – 1 091,00 тыс. руб.; 2015 год – 1 246,00  тыс. руб.; 2016 год – 1 321,46 тыс. руб.; 2017 год – 2 863,00 тыс. руб.; 2018 год – 1 604,60 тыс. руб.; 2019 год – 2 848,50 тыс. руб.; 2020 год – 656,63 тыс. руб.; 2021 год – 1 386,50 тыс. руб.; 2022 год –549,70 тыс. руб.; 2023 год – 1184,00 тыс. руб.; 2024 год – 1 250,00  тыс. руб.; 2025 год —  1 250,00  тыс. руб.

                                                                                                                                 »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 43 499,09 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 17 251,39 тыс. руб., 18 365,70 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 7 882,00 тыс. руб. из средств федерального бюджета.».

1.4. В приложении 2 «Подпрограмма 2 «Развитие туризма» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

«        

Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммыОбъемы финансирования Подпрограммы 2 составят всего 12 488,89 тыс. руб., из них: 2014 год – 731,00 тыс. руб.; 2015 год – 904,00  тыс. руб.; 2016 год – 857,74 тыс. руб.; 2017 год – 634,00 тыс. руб.; 2018 год – 820,00 тыс. руб.; 2019 год – 634,00 тыс. руб.; 2020 год – 491,00 тыс. руб.; 2021 год – 146,00 тыс. руб.; 2022 год – 133,99 тыс. руб.; 2023 год – 5 737,16 тыс. руб.; 2024 год – 700,00 тыс. руб.; 2025 год –700,00 тыс. руб.

                                                                                                                                 »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2» Текстовой части изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 229 909,63 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 12 488,89 тыс. руб., 10 871,04 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 206 549,70 тыс. руб. из средств федерального бюджета.».

1.5. Приложение 3 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» к муниципальной программе  «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец  О.А.Черных.

Глава городского округа город Елец                                                       Е.В.Боровских

Гладких Ольга Алексеевна,

5-99-78

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 31.07.2023 №173

«Приложение 3 к муниципальной программе  «Создание условий  для повышения  экономического потенциала городского округа город Елец»   

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала

городского округа город Елец»

№ п/пНаименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятийОтветственный исполнитель, соисполнительЕдиница измеренияЗначения индикаторов, показателей и объемов финансирования
2013 год (оценка)2014 год2015 год2016 год  2017 год2018  год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год  2025 год
1234567891011121314151617
1Цель Программы: Повышение экономического потенциала городского округа город Елец, стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов    
2Индикатор 1 цели: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец, на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства)Комитет экономического развития администрации городского округа город Елецна 10 тыс. человек населения360362364367319320321285276271273276279
3Индикатор 2  цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан)Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец%24  24,8  25252622,222,7303131,3
 Индикатор 2  цели: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, включая индивидуальных предпринимателейКомитет экономического развития администрации городского округа город Елец%28,528,829
4Индикатор 3 цели: объем инвестиций в основной капитал по городскому округу город ЕлецКомитет экономического развития администрации городского округа город Елец  млн. руб.  7200  8640  9500  10000  9000  10000  10000  5972,2  9580  9627,9  7723,38  9724,4  9773,0
5Задача 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
6Показатель 1 задачи 1 Программы:  количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства        Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец    ед.    366    400    410    415    465    469    479    400    500    350    350    350    350
7Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Подпрограмма 1)
8Задача 1 Подпрограммы 1: Создание условий для привлечения граждан к осуществлению предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям
9Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям        Комитет экономического развития администрации городского округа город Елец  %  29  30  31  32  33  33  34  34  37  37,4  37,7  38  38
10  Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1: информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам  поддержкиКомитет экономического развития администрации городского округа город Елецтыс. руб.  —  165              162    107,18                  113,60            123    77,39  6,17  140,61  149,70  184  250  250
11Задача 2 Подпрограммы 1: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям
12Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержкуКомитет экономического развития администрации городского округа город Елец    ед.    31    28    25    25    29    20    23    56    11    5    9    9    9
13Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям  Комитет экономического развития администрации городского округа город Елецтыс. руб.  —      926          1084          1214,28         2749,40        1481,60        2771,11  650,46   245,89  400  1000  1000  1000
14  Итого по Подпрограмме 1 тыс. руб.      1091    1246  1321,46  2863  1604,6  2848,50  656,63  1386,5  549,70  1184  1250  1250
  15Задача 2 Программы: Формирование комплексного информационного поля о городском округе город Елец, как о перспективном туристском направлении    
16Показатель 1 задачи 2 Программы: внутренний  и въездной туристский потокУправление культуры администрации городского округа город Елец,      тыс. человек    24    40    45    50    50    50    50    48    55    55    55    55    55
17Подпрограмма 2 «Развитие туризма» (далее – Подпрограмма 2)    
18Задача 1 Подпрограммы 2: Продвижение туристского продукта городского округа город Елец на мировом и внутреннем туристских рынках    
19Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристских продуктов городского округа город ЕлецУправление культуры администрации городского округа город Елец    ед.      3    4    6    5    5    5    6    11    12    13    13    14    14
20Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: Количество просмотров интернет-ресурсов туристкой направленности: https://vk.com/visitelets; https://visitelets.ru/Управление культуры администрации городского округа город Елецтыс. человек         101213,515
21Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: количество реализованных проектов туристского кода центра городаУправление культуры администрации городского округа город Елецед.1
22Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристской направленностиУправление культуры администрации городского округа город Елецтыс. руб.  —  657  834  581,54  449,85  670  536,43  461  116  —  500  500  500
23Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 2: подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы городаУправление культуры администрации городского округа город Елецтыс. руб.  —  74  70  276,2  184,15  150  97,57  30  30   133,99  200  200      200
24Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 2: региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елецтыс. руб.5037,16
25Итого по Подпрограмме 2     тыс. руб.    731  904  857,74  634  820  634  491  146  133,99  5737,16  700  700
26Программа «Создание условий для повышения экономического  потенциала городского округа город Елец»      Всеготыс. руб.      1822    2150  2179,2  3497    2424,60    3482,50  1147,63  1532,5  683,69  6921,16    1950    1950
Комитет экономического развития администрации городского округа город Елецтыс. руб.  —  1091  1246  1321,46  2863  1604,60  2848,50  656,63  1386,5  549,70  1184  1250  1250
 Управление культуры администрации городского округа город Елецтыс. руб.    —  731      904    857,74    634      820      634      491    146    133,99    700    700      700    
 Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елецтыс. руб.5037,16

». 

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец от 31.07.2023 № 173

«Приложение 5 к муниципальной программе «Создание условий  для повышения  экономического  потенциала   городского округа город Елец»                                                                                                                            

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

№ п/пНаименование подпрограммИсточники ресурсного обеспеченияРасходы (тыс. руб.)
2014 год2015 год2016  год2017 год2018 год2019  год2020  год2021 год2022 год2023 год2024 год2025
1235678910111213141516
1Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»Всего7 9046 6766 118,208 1174974,408013,401147,631532,5683,69224341,919501950
федеральный бюджет4 6832 374825206549,70
областной бюджет1 3992 1523 1144 6202549,804530,9010871,04
местный бюджет1 8222 1502 179,203 4972424,603482,501147,631532,5 683,696921,1619501950
средства внебюджетных источников
2Подпрограмма 1 «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»Всего7 1735 7725 260,467 4834154,407379,40656,631386,50549,70118412501250
федеральный бюджет4 6832 374825
областной бюджет1 3992 1523 1144 6202549,804530,90
местный бюджет1 0911 2461 321,462 8631604,602848,50656,631386,50549,70118412501250
3Подпрограмма 2 «Развитие туризма»Всего731904857,74634820634491146133,99223157,9700700
федеральный бюджет206 549,7
областной бюджет10 871,04 
местный бюджет731904857,74634820634491146133,995737,16700700

».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа…

Приложение 3

Приложение 2 к постановлению администрации…

Изменение постановление 176

Отчет об исполнении бюджета

1 из 90
Новости ВРФ