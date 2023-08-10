Изменение постановление 176

176

03.08.2023

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 22.06.2023 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа город Елец в 2023 году»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Елец от 23.12.2022 № 31 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, комитета экономического развития администрации городского округа город Елец об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 22.06.2023 № 146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа город Елец в 2023 году» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением администрации города Ельца от 18.04.2014 № 619 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец (с изменениями)» заменить словами «постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2013 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни (с изменениями)»;

2) пункт 3 раздела 1 «Общее положения» приложения «Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа город Елец в 2023 году» к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни», утвержденной постановлением администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2013 (с изменениями).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Лебедева Татьяна Петровна 8 (47467) 4 60 01