Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец
Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец
от 03.08.2023 № 179
«Приложение 11 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы
|«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|№ п/п
|Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий
|Ответственный исполнитель, соисполнитель
|Единица измерения
|Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования
|2013 год (до начала реализации муниципальной программы)
|2014 год
|2015 год
|2016 год
|2017 год
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|2021 год
|2022 год
|2023 год
|2024 год
|2025 год
|2026 год
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|1
|Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения
|2
|Индикатор 1 : доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|57,1
|57,0
|56,9
|56,8
|52,3
|51,7
|51,1
|50,5
|49,9
|48,7
|48,1
|47,5
|46,9
|46,9
|3
|Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|9,1
|8,8
|2,5
|3,5
|3,7
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4
|Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.кв.м
|18,7
|10,5
|28,4
|50,7
|61,5
|105,9
|63,5
|28,3
|401,1
|20,4
|28,1
|39,2
|39,2
|39,2
|5
|Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения
|комитет имущественных отношений
|%
|0,12
|0,06
|0,06
|0,05
|0,05
|0,05
|0,02
|0,02
|0,02
|0,02
|0,02
|0,02
|0,02
|0,02
|6
|Индикатор 5: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения
|комитет имущественных отношений
|%
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|0,75
|0,6
|0,53
|0,2
|0,1
|0,05
|0,02
|0,02
|7
|Индикатор 6: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения
|Управление коммунального хозяйства
|человек
|115
|95
|315
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8
|Индикатор 7: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|78,2
|78,4
|78,1
|77,5
|77,1
|77,1
|77,1
|76,7
|76,7
|78,3
|78,8
|76,7
|76,7
|76,7
|9
|Индикатор 8: количество ликвидированных несанкционированных свалок
|Управление коммунального хозяйства
|единиц
|88
|80
|124
|89
|189
|173
|84
|173
|173
|205
|173
|173
|173
|173
|10
|Индикатор 9: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015
|комитет имущественных отношений
|%
|1,1
|1,6
|1,9
|2,3
|2,7
|2,8
|3,2
|3,5
|3,9
|3,9
|3,9
|3,9
|11
|Индикатор 10: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности
|комитет архитектуры и градостроительства
|%
|3
|6
|9
|12
|15
|15
|15
|15
|15
|15
|15
|12
|Индикатор 11: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году
|управление образования
|%
|0,3
|0,2
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|0,3
|13
|Индикатор 12: Перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством
|0
|14
|Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения
|15
|Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.кв.м
|25,6
|9,2
|9,3
|9,0
|18,4
|12,2
|15,9
|17,1
|17,4
|34,6
|17
|17
|17
|17
|16
|Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|ед.
|6065
|8547
|7798
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17
|Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|18
|Задача 1 Подпрограммы 1: Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения
|19
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|км
|144,4
|144,1
|144,1
|145,0
|134,1
|132,6
|131
|130,2
|128,7
|125,6
|124
|122,4
|120,9
|120,9
|20
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.кв.м
|2,3
|2,7
|2,2
|4,8
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|21
|Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.кв.м
|0,1
|0,4
|0,3
|0,8
|1,3
|5,0
|1,5
|36,7
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|22
|Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1
модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|единиц
|8
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|23
|Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|единиц
|10
|8
|6
|6
|4
|7
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|24
|Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию ( городской округ город Елец)
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|58
|60,2
|71,2
|76,5
|87,6
|88,6
|94,8
|99,8
|99,8
|25
|Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проишествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец)
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|50
|45
|39
|32
|26
|20
|14
|10
|10
|26
|Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|км
|2,33
|1,48
|27
|Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена
|Управление протокола
|шт./пм
|1 / 238,27
|28
|Мероприятие 1 подпрограммы 1 проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|8 434,0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|29
|в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца
|Управление дорог, транспорта и благоустройства хозяйству
|тыс.руб.
|8 434,0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|30
|Мероприятие 2 подпрограммы 1 обеспечение безопасности дорожного движения
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|4 630,6
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|31
|в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|4 630,6
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|32
|Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 Дорожная деятельность
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|17861,7
|17675,236
|23556,728
|21561,66999
|25583,59119
|29 883,11406
|93545,16439
|132781,89144
|61610,87334
|36236,20760
|45435,00000
|45435,00000
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1791,75655
|—
|—
|—
|—
|Управление протокола
|тыс.руб.
|93,662
|—
|5 872,786
|4 142,12925
|28 538,95901
|172,46
|—
|—
|—
|33
|в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|4500
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|34
|мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них на условиях софинансирования
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|7291,460
|—
|—
|1 478,26087
|920,00000
|—
|—
|—
|Управление протокола
|тыс.руб.
|133,334
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|35
|мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них
|Управление протокола
|тыс.руб.
|1392,84
|1494,25288
|4996,31063
|—
|—
|—
|—
|—
|36
|мероприятия в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы)
|Управление протокола
|тыс.руб.
|0,112
|2056,56437
|22556,64838
|—
|—
|—
|—
|—
|37
|мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|201
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|38
|мероприятия, направленные на обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования
|Управление протокола
|тыс.руб.
|4346,5
|591,312
|986,0
|—
|—
|—
|—
|—
|39
|мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|916,33414
|—
|4036,47334
|—
|—
|—
|40
|Региональный проект «Дорожная сеть»
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|500
|4000
|2800,000
|9352,29800
|5538,77551
|6432,49240
|—
|—
|41
|Итого по подпрограмме 1
|тыс.руб.
|13 064,6
|17 861,7
|17 675,236
|23 650,390
|21 561,66999
|31 956,37719
|38 025,24331
|126675,87995
|142306,64944
|67149,64885
|42668,70000
|45435,00000
|45435,00000
|42
|Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения»
|43
|Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения
|44
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
количество автобусов приобретенных в лизинг
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|ед.
|3
|10
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|45
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|%
|100
|100
|100
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|46
|Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
количество садоводческих маршрутов
за период 2014 — 2018 годы
|Управление коммунального хозяйсства
|ед.
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|47
|Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
количество автобусов приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|ед.
|30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|48
|Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
количество муниципальных маршрутов
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|ед.
|18
|18
|18
|18
|18
|18
|18
|49
|Мероприятие 1 подпрограммы 2 финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|19 269,9
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|50
|Мероприятие 2 подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|28 637,8
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|51
|Мероприятие 3 подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сети
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|1 177,1
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|52
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Организация транспортного обслуживания населения
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|47 902,2
|46 477,245
|56 198,5
|11 333,206
|34 931,77711
|17 242,65710
|10 816,84855
|21588,31746
|16 000,00
|16 000,00
|16 000,0
|16 000,0
|53
|Оптимизация внутригородской маршрутной сети
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7 300,0
|—
|—
|—
|—
|54
|Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятием в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5355,59640
|—
|—
|—
|—
|55
|в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|580
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|56
|в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|14922,22221
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|— — —
|57
|Итого по подпрограмме 2
|тыс.руб.
|49084,8
|47 902,2
|46 477,245
|56 198,54
|11 333,206
|34 931,77711
|17 242,65710
|10 816,84855
|21588,31746
|16 000,0
|16 000,0
|16 000,0
|16 000,0
|58
|Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
|59
|Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов
|Управление коммунального хозяйства
|ед.
|5
|2
|13
|21
|32
|47
|76
|37
|88
|19
|12
|37
|38
|38
|60
|Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012
|комитет имущественных отношений
|м2
|1367,9
|1722,98
|486,31
|88,2
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|— —
|61
|Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017
|комитет имущественных отношений
|м2
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2074,4
|795,7
|3792,3
|1985,18
|—
|—
|—
|62
|Показатель 4 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения
|Управление коммунального хозяйства
|шт.
|51
|60
|126
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|63
|Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|64
|Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена
|65
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы
|Управление коммунального хозяйства
|%
|10,5
|44,8
|45,7
|42,7
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|66
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности
|Управление коммунального хозяйства
|%
|100
|100
|100
|99,2
|100
|100
|100
|100
|100
|67
|Мероприятие 1 подпрограммы 3 проведение капитального ремонта многоквартирных домов
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|5177,3
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|68
|Мероприятие 2 подпрограммы 3 внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|1 400,0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|69
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3 обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|12079,8
|4800,0
|6423,0
|5220,0
|4995,0
|5705,0
|5137,66100
|7918,89900
|7 000,0
|7 000,0
|7 000,0
|7 000,0
|70
|Итого по подпрограмме 3
|тыс.руб.
|6 577,3
|12 079,8
|4 800,0
|6 423,0
|5 220,0
|4 995,0
|5705,0
|5137,66100
|7918,89900
|7 000,0
|7 000,0
|7 000,0
|7 000,0
|71
|Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|72
|Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
|73
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество
расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012
|комитет имущественных отношений
|ед.
|32
|52
|20
|2
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|74
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Количество
расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017
|комитет имущественных отношений
|ед.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|70
|23
|109
|77
|—
|—
|—
|75
|Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012
|комитет имущественных отношений
|чел.
|89
|140
|51
|3
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|76
|Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017
|комитет имущественных отношений
|чел.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|160
|67
|217
|193
|—
|—
|—
|77
|Мероприятие 1 подпрограммы 4 переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде
|комитет имущественных отношений
|тыс.руб.
|42459,210
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|78
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
|комитет имущественных отношений
|тыс.руб.
|18625,1564
|7024,1552
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|79
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|комитет имущественных отношений
|тыс.руб.
|19 222,000
|4660,11356
|63899,98822
|79862,10000
|—
|—
|—
|80
|Итого по подпрограмме 4
|тыс.руб.
|42459,210
|18625,1564
|7024,1552
|0
|—
|—
|19 222,000
|4660,11356
|63899,98822
|79862,10000
|—
|—
|—
|81
|Подпрограмма 5 «Чистая вода»
|82
|Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения
|83
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
количество построенных объектов водо-отведения (КНС)
|Управление протокола
|ед.
|1
|0
|1
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|84
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5
протяженность построенных сетей канализации
|Управление протокола
|км
|1,3
|0,3
|3,7
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|85
|Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5
протяженность построенных сетей водоснабжения
|Управление протокола
|км
|0
|0,4
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|86
|Мероприятие 1 подпрограммы 5 Строительство объектов водоотведения
|Управление протокола
|тыс.руб.
|1731,4
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|87
|Мероприятие 2 подпрограммы 5 строительство самотечных и напорных сетей канализации
|Управление протокола
|тыс.руб.
|9050
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|88
|Мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство сетей водоснабжения
|Управление протокола
|тыс.руб.
|3042,4
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Управление протокола
|тыс.руб
|89
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5 Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|12083
|15570,03715
|14919,7
|10882,70022
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2820,65934
|2820,65934
|90
|Региональный проект «Жилье»
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|91
|Итого по подпрограмме 5
|тыс.руб.
|13823,8
|12083
|15570,03715
|14919,7
|10882,70022
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2820,65934
|2820,65934
|92
|Задача 3 муниципальной программы: Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец
|93
|Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|км
|197,6
|198,1
|197,8
|197,8
|197,8
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|94
|Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.куб.м
|10
|10
|9
|8,1
|9,5
|9,4
|2,2
|4,6
|5
|13
|5
|5
|5
|5
|95
|Подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец»
|96
|Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение содержания территории городского округа город Елец
|97
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения.
|Управление протокола
|км
|0
|0,5
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|6,08
|—
|—
|—
|—
|98
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 количество спиленных сухих деревьев
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|шт.
|460
|500
|500
|500
|500
|500
|224
|191
|247,4
|207
|220
|350
|450
|450
|99
|Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок
|Управление коммунального хозяйства
|%
|95,7
|95,2
|97,6
|96,7
|98,9
|98,9
|97,7
|98,9
|98,9
|98,9
|98,9
|100
|100
|100
|100
|Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|период
|январь — ноябрь
|январь — ноябрь
|январь — ноябрь
|январь — ноябрь
|январь — ноябрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|январь — декабрь
|101
|Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории
|Управление протокола
|ед.
|1
|2
|3
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|102
|Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха
|Управление протокола
|%
|100
|100
|100
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|103
|Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец
|Управление коммунального хозяйства
|участник
|29
|32
|33
|34
|35
|36
|12
|15
|15
|15
|15
|15
|104
|Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец
|Управление коммунального хозяйства
|ед.
|0
|15
|11
|11
|13
|—
|—
|—
|—
|8
|—
|—
|—
|—
|105
|Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
|Управление коммунального хозяйства
|ед.
|16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|106
|Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
|Управление коммунального хозяйства
|ед.
|1
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|107
|Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6 количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
|Управление протокола
|ед.
|1
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|108
|Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6 количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления
|Управление коммунального хозяйства
|ед.
|1
|—
|—
|—
|—
|1
|—
|—
|—
|—
|109
|Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 6 доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг
|Управление коммунального хозяйства
|%
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|110
|Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3)
|Управление коммунального хозяйства
|шт.
|719
|111
|Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3)
|Управление коммунального хозяйства
|шт.
|70
|5
|112
|Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
|Управление коммунального хозяйства
|шт.
|61
|113
|Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 6 освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году
|Управление коммунального хозяйства
|%
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|114
|Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 6 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных расходов в рамках Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
|Управление коммунального хозяйства
|шт
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|50
|—
|—
|—
|—
|—
|115
|Показатель19 подпрограммы 6 Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области
|Управление протокола
|км
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12,5
|—
|—
|—
|116
|Мероприятие 1 подпрограммы 6 прокладка сетей уличного освещения
|Управление протокола
|тыс.руб.
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|117
|Мероприятие 2 подпрограммы 6 поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|127677,1
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|118
|Мероприятие 2 подпрограммы 6 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|76908
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|119
|Мероприятие 4 подпрограммы 6 благоустройство площади Победы
|Управление протокола
|тыс.руб.
|4593,6
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|120
|Мероприятие 5 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера им. И. А. Бунина (фонтан)
|Управление протокола
|тыс.руб.
|3062,3
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|121
|Мероприятие 6 подпрограммы 6 приобретение и установка детских площадок
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|3000
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|122
|Мероприятие 7 подпрограммы 6 техническая инвентаризация кладбища
|Управление протокола
|тыс.руб.
|131
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|123
|Мероприятие 8 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера Комсомольского
|Управление протокола
|тыс.руб.
|621,7
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|124
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство территории городского округа город Елец
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|131083,9
|149 968,455
|156361,02111
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Управление протокола
|тыс.руб.
|19801,4
|25632,90185
|16367,13119
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|125
|из средств Дорожного фонда городского округа город Елец
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|78 277,0
|5000
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|126
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Содержание городских территорий
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|145470,41670
|141521,48815
|142966,516
|85874,06889
|113125,97722
|116820,87987
|85478,40000
|97223,70000
|97223,70000
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|45153,74650
|37404,89961
|10271,02877
|9386,90000
|9501,80000
|9501,80000
|Управление протокола
|тыс.руб.
|754,3
|3 607,0
|2 336,400
|—
|7674,13154
|376,97803
|—
|комитет информационных технологий и аналитики
|тыс.руб.
|375,0
|—
|—
|—
|—
|—
|127
|в том числе мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|50
|26,0
|427,21751
|—
|163,41448
|—
|—
|—
|128
|Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области
|Управление протокола
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|887,09339
|—
|—
|—
|— —
|129
|мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец на условиях софинансирования
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|1 357,530
|94,30603
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|130
|мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|4 482,75862
|9 446,65252
|4867,60946
|—
|—
|131
|предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|45 200,00000
|53227,18878
|56727,18445
|67 418,80324
|49 623,00000
|58 880,80000
|58 880,80000
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб
|33596,90955
|—
|—
|—
|—
|—
|132
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|100,46593
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|133
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 обеспечение(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бань
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3567,20314
|—
|—
|—
|—
|134
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|3 500,0
|3 500,0
|3 500,0
|2 220,0
|4 000,0
|1 150,0
|500,0
|2907,9
|600,0
|1000,0
|1000,0
|1000,0
|1000,0
|135
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец/Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс. руб.
|7511,7
|7984,223
|9333,80344
|10174,47236
|11824,31320
|12090,87427
|3233,24388
|5 138,89954
|5 486,42286
|4 884,50000
|5 250,50000
|5 250,50000
|Управления коммунального хозяйства
|тыс. руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8176,01753
|5 949,46611
|6 126,89202
|5 295,00000
|5 744,90000
|5 744,90000
|Региональный проект « Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
|Управления коммунального хозяйства
|тыс. руб
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14,80000
|—
|—
|—
|—
|—
|136
|Итого по подпрограмме 6
|тыс.руб.
|142585,7
|161 897,0
|187 085,57985
|184 382,42167
|160 399,18906
|158 477,80135
|157 893,79022
|145359,74880
|158205,00837
|140082,20155
|106044,80000
|118720,90000
|118720,90000
|137
|Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец
|138
|Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015
|комитет имущественных отношений
|чел.
|76
|36
|28
|36
|33
|18
|46
|21
|71
|—
|—
|—
|139
|Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями»
|140
|Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец
|141
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан
|комитет имущественных отношений
|ед.
|46
|20
|14
|18
|15
|7
|15
|11
|25
|—
|—
|—
|142
|Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец
|143
|Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности
|комитет архитектуры и градостроительства
|ед.
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|144
|Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|145
|Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку
|146
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков
|комитет архитектуры и градостроительства
|%
|1
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|1,5
|147
|Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию
|комитет архитектуры и градостроительсва
|%
|0,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|2,5
|148
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8 подготовка проектов планировки и проектов межевания
|комитет архитектуры и градостроительства
|тыс.руб.
|2099,2
|1840,21341
|947,01773
|876,72602
|860,585
|82,24000
|213,333337
|7890,94
|800
|800
|800
|149
|Проведение комплексных кадастровых работ
|комитет архитектуры и градостроительства
|тыс.руб.
|509,06000
|150
|Региональный проект «Жильё»
|комитет архитектуры и градостроительства
|тыс.руб.
|34,225
|29,4
|1 5 1
|Итого по подпрограмме 8
|тыс.руб.
|2099,2
|1840,21341
|947,01773
|910,95102
|860,585
|82,24000
|242,73337
|8400
|800
|800
|800
|152
|Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
|153
|Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения
|управление образования
|ед.
|18700
|18660
|18610
|18560
|18510
|18460
|18410
|1840
|154
|Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|155
|Задача 1 Подпрограммы 9: Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
|156
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП
|управление образования
|человек
|1000
|1500
|2000
|2500
|3000
|3500
|4000
|4500
|157
|Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9 информирование о правильном поведении участников дорожного движения
|управление образования
|тыс.руб.
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|158
|Итого по подпрограмме 9
|управление образования
|тыс.руб.
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|30
|Задача 7 муниципальной программы: Обеспечение потребителей услугами теплоснабжения
|159
|Показатель 1 задачи 7 муниципальной программы: сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, ед. на 1 км тепловой сети
|управление коммунального хозяйства
|ед./км
|0,03
|160
|Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство»
|161
|Задача 1 Подпрограмма 10 «Повышение надежности предоставления услуг теплоснабжения»
|Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 10количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей
|Управление коммунального хозяйства
|Ед/км
|0,03
|1 6 2
|Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 10 «Обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения»
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|90 000,00000
|—
|—
|—
|1 6 3
|Итого по подпрограмме 10
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|90 000,00000
|—
|—
|—
|1 6 4
|Всего по муниципальной программе
|Всего
|тыс.руб.
|267 595,410
|270 448,8564
|280 731,45320
|287 414,26508
|210 343,78300
|231 301,90667
|238 979,27563
|292762,49186
|394191,59586
|408523,9504
|172543,50000
|190806,55934
|190806,55934
|1 6 5
|Управление дорог, транспорта и благоустройства
|тыс.руб.
|202 903,8
|219 939,3
|230 405,159
|254 193,55848
|197 759,76505
|220 506,16965
|212 388,16138
|195004,27217
|276848,48412
|205456,95158
|149031,60000
|163909,2000
|163909,2000
|Управление коммунального хозяйства
|тыс.руб.
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|64446,90712
|45323,79861
|114397,92079
|22681,90000
|26067,35934
|26067,35934
|1 6 6
|Комитет имущественных отношений
|тыс.руб.
|42459,210
|18625,1564
|7024,15520
|—
|—
|—
|19 222,00000
|4660,11356
|63899,98822
|79862,10000
|—
|—
|—
|16 7
|Управление протокола
|тыс.руб.
|22232,4
|31884,4
|41202,939
|31 380,49319
|10882,70022
|9 479,78600
|6 478,52925
|28 538,95901
|7846,59154
|376,97803
|—
|—
|—
|168
|Комитет архитектуры и градостроительства
|тыс.руб.
|2099,2
|1840,21341
|947,01773
|910,95102
|860,585
|82,24000
|242,73337
|8400
|800
|800
|800
|169
|Управление образования
|тыс.руб.
|30
|30
|30
|30
|30,0000
|30,0000
|30,0000
|30,0000
|170
|комитет информационных технологий и аналитики
|тыс.руб.
|375
|».