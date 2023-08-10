Приложение   2 к  постановлению администрации           городского   округа             город              Елец

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»

№ п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Единица измерения Значение индикаторов, показателей и объемов финансирования

2013 год (до начала реализации муниципальной программы) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения

2 Индикатор 1 : доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Управление дорог, транспорта и благоустройства % 57,1 57,0 56,9 56,8 52,3 51,7 51,1 50,5 49,9 48,7 48,1 47,5 46,9 46,9

3 Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсов Управление дорог, транспорта и благоустройства % 9,1 8,8 2,5 3,5 3,7 — — — — — — — — —

4 Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домов Управление коммунального хозяйства тыс.кв.м 18,7 10,5 28,4 50,7 61,5 105,9 63,5 28,3 401,1 20,4 28,1 39,2 39,2 39,2

5 Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012, в общей численности населения комитет имущественных отношений % 0,12 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

6 Индикатор 5: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017, в общей численности населения комитет имущественных отношений % — — — — — — 0,75 0,6 0,53 0,2 0,1 0,05 0,02 0,02

7 Индикатор 6: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения Управление коммунального хозяйства человек 115 95 315 0 — — — — — — — — — —

8 Индикатор 7: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц Управление дорог, транспорта и благоустройства % 78,2 78,4 78,1 77,5 77,1 77,1 77,1 76,7 76,7 78,3 78,8 76,7 76,7 76,7

9 Индикатор 8: количество ликвидированных несанкционированных свалок Управление коммунального хозяйства единиц 88 80 124 89 189 173 84 173 173 205 173 173 173 173

10 Индикатор 9: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 комитет имущественных отношений % 1,1 1,6 1,9 2,3 2,7 2,8 3,2 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9

11 Индикатор 10: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности комитет архитектуры и градостроительства % 3 6 9 12 15 15 15 15 15 15 15

12 Индикатор 11: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему году управление образования % 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13 Индикатор 12: Перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством 0

14 Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения

15 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджета Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.кв.м 25,6 9,2 9,3 9,0 18,4 12,2 15,9 17,1 17,4 34,6 17 17 17 17

16 Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинам Управление дорог, транспорта и благоустройства ед. 6065 8547 7798 — — — — — — — — —

17 Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»

18 Задача 1 Подпрограммы 1: Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения

19 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям Управление дорог, транспорта и благоустройства км 144,4 144,1 144,1 145,0 134,1 132,6 131 130,2 128,7 125,6 124 122,4 120,9 120,9

20 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1

площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета Управление коммунального хозяйства тыс.кв.м 2,3 2,7 2,2 4,8 — — — — — — — —

21 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1

площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.кв.м 0,1 0,4 0,3 0,8 1,3 5,0 1,5 36,7 1,5 1,5 1,5 1,5

22 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 1

модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала Управление дорог, транспорта и благоустройства единиц 8 — — — — — — — — —

23 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1

количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков Управление дорог, транспорта и благоустройства единиц 10 8 6 6 4 7 6 6 6 6 6 6

24 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1

доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию ( городской округ город Елец) Управление дорог, транспорта и благоустройства % 58 60,2 71,2 76,5 87,6 88,6 94,8 99,8 99,8

25 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проишествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец) Управление дорог, транспорта и благоустройства % 50 45 39 32 26 20 14 10 10

26 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции Управление дорог, транспорта и благоустройства км 2,33 1,48

27 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1 количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершена Управление протокола шт./пм 1 / 238,27

28 Мероприятие 1 подпрограммы 1 проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Управление дорог, транспорта и благоустройства 8 434,0 — — — — — — — — —

29 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца Управление дорог, транспорта и благоустройства хозяйству тыс.руб. 8 434,0 — — — — — — — — —

30 Мероприятие 2 подпрограммы 1 обеспечение безопасности дорожного движения Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 4 630,6 — — — — — — — — —

31 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 4 630,6 — — — — — — — — —

32 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 Дорожная деятельность Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 17861,7 17675,236 23556,728 21561,66999 25583,59119 29 883,11406 93545,16439 132781,89144 61610,87334 36236,20760 45435,00000 45435,00000

Управление коммунального хозяйства тыс.руб — — — — — — 1791,75655 — — — —

Управление протокола тыс.руб. 93,662 — 5 872,786 4 142,12925 28 538,95901 172,46 — — —

33 в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 4500 — — — — — — — —

34 мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них на условиях софинансирования Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 7291,460 — — 1 478,26087 920,00000 — — —

Управление протокола тыс.руб. 133,334 — — — — — — —

35 мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них Управление протокола тыс.руб. 1392,84 1494,25288 4996,31063 — — — — —

36 мероприятия в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы) Управление протокола тыс.руб. 0,112 2056,56437 22556,64838 — — — — —

37 мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 201 — — — — — — —

38 мероприятия, направленные на обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользования Управление протокола тыс.руб. 4346,5 591,312 986,0 — — — — —

39 мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 916,33414 — 4036,47334 — — —

40 Региональный проект «Дорожная сеть» Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 500 4000 2800,000 9352,29800 5538,77551 6432,49240 — —

41 Итого по подпрограмме 1 тыс.руб. 13 064,6 17 861,7 17 675,236 23 650,390 21 561,66999 31 956,37719 38 025,24331 126675,87995 142306,64944 67149,64885 42668,70000 45435,00000 45435,00000

42 Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения»

43 Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения

44 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

количество автобусов приобретенных в лизинг Управление дорог, транспорта и благоустройства ед. 3 10 0 0 0 — — — — — — — — —

45 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2

выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг Управление дорог, транспорта и благоустройства % 100 100 100 — — — — — — — — —

46 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2

количество садоводческих маршрутов

за период 2014 — 2018 годы Управление коммунального хозяйсства ед. 3 3 3 3 3 3 — — — — — — — —

47 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2

количество автобусов приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования Управление дорог, транспорта и благоустройства ед. 30 — — — — — — —

48 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2

количество муниципальных маршрутов Управление дорог, транспорта и благоустройства ед. 18 18 18 18 18 18 18

49 Мероприятие 1 подпрограммы 2 финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 19 269,9 — — — — — — — — —

50 Мероприятие 2 подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 28 637,8 — — — — — — — — —

51 Мероприятие 3 подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сети Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 1 177,1 — — — — — — — — —

52 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2 Организация транспортного обслуживания населения Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 47 902,2 46 477,245 56 198,5 11 333,206 34 931,77711 17 242,65710 10 816,84855 21588,31746 16 000,00 16 000,00 16 000,0 16 000,0

53 Оптимизация внутригородской маршрутной сети Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. — — — — — — — 7 300,0 — — — —

54 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятием в связи с выполнением работ, оказанием услуг Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. — — — — — — — 5355,59640 — — — —

55 в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутах Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 580 — — — — — — — —

56 в том числе приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 14922,22221 — — — — — — — — —

57 Итого по подпрограмме 2 тыс.руб. 49084,8 47 902,2 46 477,245 56 198,54 11 333,206 34 931,77711 17 242,65710 10 816,84855 21588,31746 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0

58 Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

59 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: количество отремонтированных многоквартирных домов Управление коммунального хозяйства ед. 5 2 13 21 32 47 76 37 88 19 12 37 38 38

60 Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 комитет имущественных отношений м2 1367,9 1722,98 486,31 88,2 0 — — — — — — — — — —

61 Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы: общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 комитет имущественных отношений м2 — — — — — — — 2074,4 795,7 3792,3 1985,18 — — —

62 Показатель 4 задачи 2 муниципальной программы: количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения Управление коммунального хозяйства шт. 51 60 126 0 0 — — — — — — — — —

63 Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

64 Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена

65 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы Управление коммунального хозяйства % 10,5 44,8 45,7 42,7 — — — — — — — — —

66 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности Управление коммунального хозяйства % 100 100 100 99,2 100 100 100 100 100

67 Мероприятие 1 подпрограммы 3 проведение капитального ремонта многоквартирных домов Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 5177,3 — — — — — — — — —

68 Мероприятие 2 подпрограммы 3 внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 1 400,0 — — — — — — — — —

69 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3 обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 12079,8 4800,0 6423,0 5220,0 4995,0 5705,0 5137,66100 7918,89900 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

70 Итого по подпрограмме 3 тыс.руб. 6 577,3 12 079,8 4 800,0 6 423,0 5 220,0 4 995,0 5705,0 5137,66100 7918,89900 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

71 Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»

72 Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

73 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Количество

расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 комитет имущественных отношений ед. 32 52 20 2 — — — — — — — — — —

74 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Количество

расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 комитет имущественных отношений ед. — — — — — — — 70 23 109 77 — — —

75 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 комитет имущественных отношений чел. 89 140 51 3 — — — — — — — — — —

76 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4 Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 комитет имущественных отношений чел. — — — — — — — 160 67 217 193 — — —

77 Мероприятие 1 подпрограммы 4 переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде комитет имущественных отношений тыс.руб. 42459,210 — — — — — — — — —

78 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 4 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда комитет имущественных отношений тыс.руб. 18625,1564 7024,1552 0 — — — — — — — — —

79 Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» комитет имущественных отношений тыс.руб. 19 222,000 4660,11356 63899,98822 79862,10000 — — —

80 Итого по подпрограмме 4 тыс.руб. 42459,210 18625,1564 7024,1552 0 — — 19 222,000 4660,11356 63899,98822 79862,10000 — — —

81 Подпрограмма 5 «Чистая вода»

82 Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения

83 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5

количество построенных объектов водо-отведения (КНС) Управление протокола ед. 1 0 1 0 0 — — — — — — — — —

84 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5

протяженность построенных сетей канализации Управление протокола км 1,3 0,3 3,7 0 0 — — — — — — — — —

85 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5

протяженность построенных сетей водоснабжения Управление протокола км 0 0,4 0 0 0 — — — — — — — — —

86 Мероприятие 1 подпрограммы 5 Строительство объектов водоотведения Управление протокола тыс.руб. 1731,4 — — — — — — — — — — — —

Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — — — — — — —

87 Мероприятие 2 подпрограммы 5 строительство самотечных и напорных сетей канализации Управление протокола тыс.руб. 9050 — — — — — — — — —

88 Мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство сетей водоснабжения Управление протокола тыс.руб. 3042,4 — — — — — — — — —

Управление протокола тыс.руб

89 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 5 Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 12083 15570,03715 14919,7 10882,70022 — — — — — — 2820,65934 2820,65934

90 Региональный проект «Жилье» Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — — — — — —

91 Итого по подпрограмме 5 тыс.руб. 13823,8 12083 15570,03715 14919,7 10882,70022 — — — — — — 2820,65934 2820,65934

92 Задача 3 муниципальной программы: Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец

93 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: протяженность освещенных улиц Управление дорог, транспорта и благоустройства км 197,6 198,1 197,8 197,8 197,8 — — — — — — — —

94 Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы: объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок Управление коммунального хозяйства тыс.куб.м 10 10 9 8,1 9,5 9,4 2,2 4,6 5 13 5 5 5 5

95 Подпрограмма 6 «Содержание территории городского округа город Елец»

96 Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение содержания территории городского округа город Елец

97 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6 протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения. Управление протокола км 0 0,5 0 0 0 — — — — 6,08 — — — —

98 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6 количество спиленных сухих деревьев Управление дорог, транспорта и благоустройства шт. 460 500 500 500 500 500 224 191 247,4 207 220 350 450 450

99 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6 доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок Управление коммунального хозяйства % 95,7 95,2 97,6 96,7 98,9 98,9 97,7 98,9 98,9 98,9 98,9 100 100 100

100 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6 срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год Управление дорог, транспорта и благоустройства период январь — ноябрь январь — ноябрь январь — ноябрь январь — ноябрь январь — ноябрь январь — декабрь январь — декабрь январь — декабрь январь — декабрь январь — декабрь январь — декабрь январь — декабрь

101 Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6 количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территории Управление протокола ед. 1 2 3 — — — — — — — — —

102 Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6 выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыха Управление протокола % 100 100 100 — — — — — — — — —

103 Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6 увеличение количества участников городского конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город Елец Управление коммунального хозяйства участник 29 32 33 34 35 36 12 15 15 15 15 15

104 Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город Елец Управление коммунального хозяйства ед. 0 15 11 11 13 — — — — 8 — — — —

105 Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Управление коммунального хозяйства ед. 16 — — — — — — — — —

106 Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6 количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Управление коммунального хозяйства ед. 1 — — — — — — — — —

107 Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6 количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Управление протокола ед. 1 — — — — — — — — —

108 Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6 количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления Управление коммунального хозяйства ед. 1 — — — — 1 — — — —

109 Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 6 доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг Управление коммунального хозяйства % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

110 Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3) Управление коммунального хозяйства шт. 719

111 Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3) Управление коммунального хозяйства шт. 70 5

112 Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6 количество приобретенных и размещенных контейнеров раздельного накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов Управление коммунального хозяйства шт. 61

113 Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 6 освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом году Управление коммунального хозяйства % 100 100 100 100 100 100 100

114 Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 6 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных расходов в рамках Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Управление коммунального хозяйства шт — — — — — — — — 50 — — — — —

115 Показатель19 подпрограммы 6 Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области Управление протокола км — — — — — — — — — — 12,5 — — —

116 Мероприятие 1 подпрограммы 6 прокладка сетей уличного освещения Управление протокола тыс.руб. 0 — — — — — — — — —

117 Мероприятие 2 подпрограммы 6 поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Ельце Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 127677,1 — — — — — — — — —

118 Мероприятие 2 подпрограммы 6 в том числе из средств Дорожного фонда города Ельца Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 76908 — — — — — — — — —

119 Мероприятие 4 подпрограммы 6 благоустройство площади Победы Управление протокола тыс.руб. 4593,6 — — — — — — — — —

120 Мероприятие 5 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера им. И. А. Бунина (фонтан) Управление протокола тыс.руб. 3062,3 — — — — — — — — —

121 Мероприятие 6 подпрограммы 6 приобретение и установка детских площадок Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 3000 — — — — — — — — —

122 Мероприятие 7 подпрограммы 6 техническая инвентаризация кладбища Управление протокола тыс.руб. 131 — — — — — — — — —

123 Мероприятие 8 подпрограммы 6 благоустройство территории сквера Комсомольского Управление протокола тыс.руб. 621,7 — — — — — — — — —

124 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство территории городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 131083,9 149 968,455 156361,02111 — — — — — — — — —

Управление протокола тыс.руб. 19801,4 25632,90185 16367,13119 — — — — — — — — —

125 из средств Дорожного фонда городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 78 277,0 5000 — — — — — — — — — —

126 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Содержание городских территорий Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 145470,41670 141521,48815 142966,516 85874,06889 113125,97722 116820,87987 85478,40000 97223,70000 97223,70000

Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — 45153,74650 37404,89961 10271,02877 9386,90000 9501,80000 9501,80000

Управление протокола тыс.руб. 754,3 3 607,0 2 336,400 — 7674,13154 376,97803 —

комитет информационных технологий и аналитики тыс.руб. 375,0 — — — — —

127 в том числе мероприятия по организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 50 26,0 427,21751 — 163,41448 — — —

128 Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой области Управление протокола тыс.руб. — — — — — — — — — 887,09339 — — — — —

129 мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец на условиях софинансирования Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 1 357,530 94,30603 — — — — — —

130 мероприятия в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 4 482,75862 9 446,65252 4867,60946 — —

131 предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидии Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 45 200,00000 53227,18878 56727,18445 67 418,80324 49 623,00000 58 880,80000 58 880,80000

Управление коммунального хозяйства тыс.руб 33596,90955 — — — — —

132 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 100,46593 — — — — — — — — —

133 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 обеспечение(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих отделениях бань Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — — — 3567,20314 — — — —

134 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань Управление коммунального хозяйства тыс.руб. 3 500,0 3 500,0 3 500,0 2 220,0 4 000,0 1 150,0 500,0 2907,9 600,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

135 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6 финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец/Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс. руб. 7511,7 7984,223 9333,80344 10174,47236 11824,31320 12090,87427 3233,24388 5 138,89954 5 486,42286 4 884,50000 5 250,50000 5 250,50000

Управления коммунального хозяйства тыс. руб. — — — — — — 8176,01753 5 949,46611 6 126,89202 5 295,00000 5 744,90000 5 744,90000

Региональный проект « Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Управления коммунального хозяйства тыс. руб — — — — — — 14,80000 — — — — —

136 Итого по подпрограмме 6 тыс.руб. 142585,7 161 897,0 187 085,57985 184 382,42167 160 399,18906 158 477,80135 157 893,79022 145359,74880 158205,00837 140082,20155 106044,80000 118720,90000 118720,90000

137 Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец

138 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015 комитет имущественных отношений чел. 76 36 28 36 33 18 46 21 71 — — —

139 Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями»

140 Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец

141 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7

количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан комитет имущественных отношений ед. 46 20 14 18 15 7 15 11 25 — — —

142 Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец

143 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельности комитет архитектуры и градостроительства ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

144 Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец»

145 Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку

146 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участков комитет архитектуры и градостроительства % 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

147 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8 удельный вес объема общей площади вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатацию комитет архитектуры и градостроительсва % 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

148 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 8 подготовка проектов планировки и проектов межевания комитет архитектуры и градостроительства тыс.руб. 2099,2 1840,21341 947,01773 876,72602 860,585 82,24000 213,333337 7890,94 800 800 800

149 Проведение комплексных кадастровых работ комитет архитектуры и градостроительства тыс.руб. 509,06000

150 Региональный проект «Жильё» комитет архитектуры и градостроительства тыс.руб. 34,225 29,4

1 5 1 Итого по подпрограмме 8 тыс.руб. 2099,2 1840,21341 947,01773 910,95102 860,585 82,24000 242,73337 8400 800 800 800

152 Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

153 Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения управление образования ед. 18700 18660 18610 18560 18510 18460 18410 1840

154 Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

155 Задача 1 Подпрограммы 9: Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

156 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП управление образования человек 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

157 Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 9 информирование о правильном поведении участников дорожного движения управление образования тыс.руб. 30 30 30 30 30 30 30 30

158 Итого по подпрограмме 9 управление образования тыс.руб. 30 30 30 30 30 30 30 30

Задача 7 муниципальной программы: Обеспечение потребителей услугами теплоснабжения

159 Показатель 1 задачи 7 муниципальной программы: сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, ед. на 1 км тепловой сети управление коммунального хозяйства ед./км 0,03

160 Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство»

161 Задача 1 Подпрограмма 10 «Повышение надежности предоставления услуг теплоснабжения»

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 10количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей Управление коммунального хозяйства Ед/км 0,03

1 6 2 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 10 «Обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения» Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — — — 90 000,00000 — — —

1 6 3 Итого по подпрограмме 10 Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — — — 90 000,00000 — — —

1 6 4 Всего по муниципальной программе Всего тыс.руб. 267 595,410 270 448,8564 280 731,45320 287 414,26508 210 343,78300 231 301,90667 238 979,27563 292762,49186 394191,59586 408523,9504 172543,50000 190806,55934 190806,55934

1 6 5 Управление дорог, транспорта и благоустройства тыс.руб. 202 903,8 219 939,3 230 405,159 254 193,55848 197 759,76505 220 506,16965 212 388,16138 195004,27217 276848,48412 205456,95158 149031,60000 163909,2000 163909,2000

Управление коммунального хозяйства тыс.руб. — — — — — — — 64446,90712 45323,79861 114397,92079 22681,90000 26067,35934 26067,35934

1 6 6 Комитет имущественных отношений тыс.руб. 42459,210 18625,1564 7024,15520 — — — 19 222,00000 4660,11356 63899,98822 79862,10000 — — —

16 7 Управление протокола тыс.руб. 22232,4 31884,4 41202,939 31 380,49319 10882,70022 9 479,78600 6 478,52925 28 538,95901 7846,59154 376,97803 — — —

168 Комитет архитектуры и градостроительства тыс.руб. 2099,2 1840,21341 947,01773 910,95102 860,585 82,24000 242,73337 8400 800 800 800

169 Управление образования тыс.руб. 30 30 30 30 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000