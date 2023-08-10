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Официальный отдел

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа город Елец

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Приложение   2 к  постановлению администрации           городского   округа             город              Елец

от 03.08.2023 №  179

«Приложение                 11         к муниципальной           программе «Обеспечение              населения городского       округа        город Елец комфортными   условиями жизни»

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета  муниципальной программы
                                                 «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
№ п/пНаименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятийОтветственный исполнитель, соисполнительЕдиница измеренияЗначение  индикаторов, показателей и объемов финансирования 
2013 год (до начала реализации муниципальной программы)2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год2025 год2026 год 
1234567891011121314151617  18 
1Цель муниципальной программы: создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения 
2Индикатор 1 : доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значенияУправление дорог, транспорта и благоустройства%57,157,056,956,852,351,751,150,549,948,7        48,147,546,9                      46,9 
3Индикатор 2: потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам, % от общего количества рейсовУправление дорог, транспорта и благоустройства%9,18,82,53,53,7                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —        —                   —   
4Индикатор 3: общая площадь отремонтированных многоквартирных домовУправление коммунального хозяйстватыс.кв.м18,710,528,450,761,5105,963,528,3401,120,428,139,239,2      39,2 
5Индикатор 4: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым до 01.01.2012,  в общей численности населениякомитет имущественных  отношений%0,120,060,060,050,050,050,020,020,020,020,020,020,02          0,02 
6Индикатор 5: доля населения, проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, признанном таковым с 01.01.2012 до 01.01.2017,  в общей численности населениякомитет имущественных  отношений%0,750,60,530,20,10,050,02                0,02   
7Индикатор 6: увеличение количества абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведенияУправление коммунального хозяйствачеловек115953150                                     —                                         —                                     —                                             —                                        —  —           —                 — 
8Индикатор 7: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улицУправление дорог, транспорта и благоустройства%78,278,478,177,577,177,177,176,776,778,378,876,776,7        76,7 
9Индикатор 8: количество ликвидированных несанкционированных свалокУправление коммунального хозяйстваединиц88801248918917384173173205173173173      173 
10Индикатор 9: доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия за период действия Программы, в общей численности населения, из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015комитет имущественных  отношений%  1,11,61,92,32,72,83,23,53,93,93,9      3,9 
11Индикатор 10: удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельностикомитет архитектуры и градостроительства%   36912151515151515            15 
12Индикатор 11: снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения, % к предыдущему годууправление образования%      0,30,20,30,30,30,30,3          0,3 
13Индикатор 12: Перерывы в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, превышающие продолжительность, установленную законодательством            0    
14Задача 1 муниципальной программы: Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасности дорожного движения   
15Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: площадь отремонтированных дорог за счет средств городского бюджетаУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.кв.м25,69,29,39,018,412,215,917,117,434,6171717            17 
16Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы: количество рейсов внутригородского сообщения несостоявшихся по техническим причинамУправление дорог, транспорта и благоустройстваед.  606585477798                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —                       —                      —                  —           
17Подпрограмма 1 «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»  
18Задача 1 Подпрограммы 1: Развитие дорожной сети и обеспечение надлежащего технического состояния дорог, тротуаров и средств регулирования дорожного движения  
19Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям		Управление дорог, транспорта и благоустройствакм144,4144,1144,1145,0134,1132,6131130,2128,7125,6124122,4     120,9                  120,9 
20Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за счет средств городского бюджета		Управление коммунального хозяйстватыс.кв.м  2,32,72,24,8                                       —                                     —                                       —                                           —                                        —    —            —                     —        
21Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1
площадь отремонтированных тротуаров за счет средств городского бюджета		Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.кв.м  0,10,40,30,81,35,01,536,71,51,51,5          1,5 
22Показатель 4 задачи 1  подпрограммы 1
модернизация светофорных объектов, путем их замены на светодиодные, оснащенные табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала		Управление дорог, транспорта и благоустройстваединиц  8                                       —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —  —          —                          —   
23Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 1
количество комплексно обустроенных пешеходных переходов путем нанесения дорожной разметки, монтажа искусственной неровности и дорожных знаков		Управление дорог, транспорта и благоустройстваединиц  108664766666                6 
24Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 1
доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию ( городской округ город Елец)		Управление дорог, транспорта и благоустройства%     5860,271,276,587,688,694,8        99,8                          99,8 
25Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 1
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проишествий (аварийно-опасных участков)  на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец)		Управление дорог, транспорта и благоустройства%     5045393226201410                           10 
26Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 1
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции		Управление дорог, транспорта и благоустройствакм      2,33 1,48      
27Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 1  количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершенаУправление протоколашт./пм        1 / 238,27      
28Мероприятие 1 подпрограммы 1                     проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к нимУправление дорог, транспорта и благоустройства                              8 434,0                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —       —   
29в том числе из средств Дорожного фонда города ЕльцаУправление дорог, транспорта и благоустройства хозяйствутыс.руб.                             8 434,0                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —       —   
30Мероприятие 2  подпрограммы 1             обеспечение безопасности дорожного движенияУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.                             4 630,6                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —           —   
31в том числе из средств Дорожного фонда города ЕльцаУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.                             4 630,6                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —            —            —   
32Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 1                                              Дорожная деятельность                                     Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  17861,717675,23623556,72821561,6699925583,5911929 883,1140693545,16439132781,8914461610,8733436236,2076045435,00000        45435,00000 
Управление коммунального хозяйстватыс.руб  1791,75655—   
Управление протоколатыс.руб.    93,662                                     —  5 872,786 4 142,1292528 538,95901172,46  —   
33в том числе мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»  на условиях софинансирования                     Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.     4500                                       —                                     —                                        —                                             —                                        ——          — 
34мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на них на условиях софинансированияУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.      7291,460 ——   1 478,26087 920,00000 ——       —  
Управление протоколатыс.руб.      133,334 — — — ——               —  
35мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования искусственных сооружений на нихУправление протоколатыс.руб.      1392,841494,252884996,31063 — — — —               — 
36мероприятия в части строительства (реконструкции) уникальных искусственных дорожных сооружений: реконструкция автомобильного железобетонного моста через реку Быстрая Сосна в г. Елец (Мост автотранспортный пл. Победы)Управление протоколатыс.руб.      0,1122056,5643722556,64838—  — — —                   — 
37мероприятия в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значенияУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.      201                                   —  — —           —  
38мероприятия, направленные на обеспечение дорожной деятельности в части строительства (реконструкции) примыкания к автомобильной дороге общего пользованияУправление протоколатыс.руб.      4346,5591,312986,0       ——  ——               —  
39мероприятия  в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город ЕлецУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.        916,33414  —4036,47334— —           —  
40Региональный проект «Дорожная сеть»Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.      5004000  2800,000  9352,298005538,775516432,49240      — 
41Итого по подпрограмме 1 тыс.руб. 13 064,617 861,717 675,23623 650,39021 561,6699931 956,3771938 025,24331126675,87995142306,6494467149,6488542668,7000045435,00000  45435,00000 
42Подпрограмма 2 «Развитие транспортного обслуживания населения»  
43Задача 1 Подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для обеспечения транспортного обслуживания населения  
44Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
количество автобусов приобретенных в лизинг		Управление дорог, транспорта и благоустройстваед.310000                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —            —            —   
45Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на приобретение автобусов в лизинг		Управление дорог, транспорта и благоустройства%  100100100                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
46Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 2
количество садоводческих маршрутов
за период 2014 — 2018 годы		Управление коммунального хозяйсстваед.                                        3                                      3                                      3                                         3                                     3                                      3                                       —                                     —                                        —                                             —                                        —            —            —   
47Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 2
количество автобусов приобретенных в муниципальную собственность по договору купли-продажи на условиях софинансирования		Управление дорог, транспорта и благоустройстваед.                                             30— — —  —— — —  
48Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 2
количество муниципальных маршрутов		Управление дорог, транспорта и благоустройстваед.                                          18                                     18                                          18                                     18  18           18                                       18 
49Мероприятие 1  подпрограммы 2                   финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутахУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб. 19 269,9                                        —                                         —                                      —                                        —                                             —                                        —  —          —                   —                
50Мероприятие 2  подпрограммы 2 предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории  города ЕльцаУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб. 28 637,8                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                      —    —                   —            — 
51Мероприятие 3  подпрограммы 2 оптимизация внутригородской маршрутной сетиУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.                             1 177,1                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                      —    —                    —                  —   
52Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 2                                                  Организация транспортного обслуживания населенияУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  47 902,246 477,24556 198,511 333,20634 931,77711 17 242,6571010 816,84855 21588,31746 16 000,0016 000,0016 000,0        16 000,0               
53Оптимизация внутригородской маршрутной сетиУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  7 300,0—  —   
54Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятием в связи с выполнением работ, оказанием услугУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  5355,59640—  —   
55в том числе создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между муниципальными образованиями на садоводческих маршрутахУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.     580                                       —                                     —                                        —                                             —                                        —  —            —           —   
56в том числе  приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансированияУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.      14922,22221                                   —                                        —                                             —                                        —    —             —                                 —   —      —   
57Итого по подпрограмме 2 тыс.руб. 49084,847 902,246 477,24556 198,5411 333,20634 931,7771117 242,6571010 816,8485521588,3174616 000,016 000,016 000,0  16 000,0 
58Задача 2 муниципальной программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение надежности и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг  
59Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы:                                                  количество отремонтированных многоквартирных домовУправление коммунального хозяйстваед.521321324776378819123738        38 
60Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы:                                                     общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012комитет имущественных отношений        м21367,91722,98486,3188,20                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —      —                       —                       —   —       
61Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы:                                                     общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017комитет имущественных отношений        м2                                     —                                         —  2074,4795,7      3792,31985,18         —                       —   
62Показатель 4 задачи 2 муниципальной программы:                                                     количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведенияУправление коммунального  хозяйствашт.516012600                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —                       —  
63Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»  
64Задача 1 Подпрограммы 3: Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена  
65Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы		Управление коммунального хозяйства% 10,544,845,742,7          — 
66Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности		Управление коммунального хозяйства%                                       100                                     100                                 100                                   99,2                                        100                                   100  100         100                    100 
67Мероприятие 1  подпрограммы 3                              проведение капитального ремонта многоквартирных домовУправление коммунального хозяйстватыс.руб. 5177,3                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —        —   
68Мероприятие 2 подпрограммы 3                                внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственностиУправление коммунального хозяйстватыс.руб.                             1 400,0                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —    —             —               —   
69Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 3                                         обеспечение капитального ремонта многоквартирных домовУправление коммунального хозяйстватыс.руб.  12079,84800,06423,05220,04995,05705,05137,661007918,899007 000,07 000,07 000,07 000,0 
70Итого по подпрограмме 3 тыс.руб. 6 577,312 079,84 800,06 423,05 220,04 995,05705,05137,661007918,899007 000,07 000,07 000,07 000,0 
71Подпрограмма 4 «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»  
72Задача 1 Подпрограммы 4: Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации  
73Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4                         Количество
расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012		 комитет имущественных отношений       ед.3252202                                   —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —  —          —           —   
74Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4                         Количество
расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017		 комитет имущественных отношений       ед.                                     —                                         —  70           23      109 77          —            —   
75Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4                         Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01.01.2012 комитет имущественных отношений        чел.89140513                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —           —   
76Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4                         Количество переселяемых граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания с 01.01.2012 до 01.01.2017 комитет имущественных отношений       чел.                                     —                                         —  160                                     67                                          217                                   193—            —   
77Мероприятие 1 подпрограммы 4               переселение граждан, проживающих в непригодном для проживания или аварийном жилищном фонде комитет имущественных отношений       тыс.руб. 42459,210                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —      —                       —                      —   
78Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 4                                         Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фондакомитет имущественных отношений  тыс.руб.  18625,15647024,15520                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
79Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» комитет имущественных отношений  тыс.руб.         19 222,0004660,11356  63899,98822  79862,10000—  
80Итого по подпрограмме 4 тыс.руб. 42459,21018625,15647024,1552019 222,0004660,1135663899,9882279862,10000 
81Подпрограмма 5 «Чистая вода»   
82Задача 1 Подпрограммы 5: Удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах водоснабжения и водоотведения  
83Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5
количество построенных объектов водо-отведения (КНС)		Управление протоколаед.10100                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —  —       —   
84Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 5
протяженность построенных сетей канализации		Управление протоколакм1,30,33,700                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —  —         —   
85Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 5
протяженность построенных сетей водоснабжения		Управление протоколакм00,4000                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —        —        —   
86Мероприятие 1 подпрограммы 5                         Строительство объектов водоотведенияУправление протоколатыс.руб. 1731,4 — — —                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —      —                                            —      —     
Управление коммунального хозяйстватыс.руб.     —                                          —    —     
87Мероприятие 2 подпрограммы 5                           строительство самотечных и напорных сетей канализацииУправление протоколатыс.руб. 9050                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
88Мероприятие 3 подпрограммы 5 строительство сетей водоснабженияУправление протоколатыс.руб. 3042,4                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                                                                                                          
Управление протоколатыс.руб               
89Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 5                                        Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведенияУправление коммунального хозяйстватыс.руб.  1208315570,0371514919,710882,70022                                       —                                     —                                        —                                             —    —                                          2820,65934            2820,65934 
90Региональный проект «Жилье»Управление коммунального хозяйстватыс.руб.              — 
91Итого по подпрограмме 5 тыс.руб. 13823,81208315570,0371514919,710882,70022                                       —                                     —                                        —                                             —              —2820,65934  2820,65934 
92Задача 3 муниципальной программы: Поддержание в надлежащем состоянии территории городского округа город Елец  
93Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:                                                    протяженность освещенных улицУправление дорог, транспорта и благоустройствакм197,6198,1197,8197,8197,8                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —  —          —    
94Показатель 2 задачи 3 муниципальной программы:                                                    объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалокУправление коммунального хозяйстватыс.куб.м101098,19,59,42,24,6513555               5 
95Подпрограмма 6  «Содержание территории  городского округа город Елец»  
96Задача 1 Подпрограммы 6: Обеспечение содержания территории городского округа город Елец  
97Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 6              протяженность вновь проложенных сетей уличного освещения.    Управление протокола  км00,5000                                     —                                          —                                     —                                        —                                             6,08                                        —  —           —                   —   
98Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 6              количество спиленных сухих деревьевУправление дорог, транспорта и благоустройствашт.460500500500500500224191247,4207220350450450 
99Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 6             доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалокУправление коммунального хозяйства%95,795,297,696,798,998,997,798,998,998,998,9100100100 
100Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 6             срок выполнения работ по санитарной очистке территории городского округа город Елец в рамках средств, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый годУправление дорог, транспорта и благоустройствапериод  январь — ноябрьянварь — ноябрьянварь — ноябрьянварь — ноябрьянварь — ноябрьянварь — декабрьянварь — декабрьянварь — декабрьянварь — декабрьянварь — декабрьянварь — декабрьянварь — декабрь 
101Показатель 5 задачи 1 подпрограммы 6              количество мест отдыха, на которых проведены работы по благоустройству территорииУправление протоколаед.  123                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —    —                  —                  —   
102Показатель 6 задачи 1 подпрограммы 6              выполнение договорных обязательств по заключенным муниципальным контрактам на проведение благоустройства мест отдыхаУправление протокола%  100100100                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —    —               —               —   
103Показатель 7 задачи 1 подпрограммы 6              увеличение количества участников городского конкурса на  лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории городского округа город ЕлецУправление коммунального хозяйстваучастник  293233343536121515151515 
104Показатель 8 задачи 1 подпрограммы 6 количество установленных новых детских площадок на территории городского округа город ЕлецУправление коммунального хозяйстваед.015111113                                     —                                         —                                     —                                        —                                             8                                        —    —            —            —   
105Показатель 9 задачи 1 подпрограммы 6  количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»Управление коммунального хозяйстваед.    16                                     —                                         —                                     —                                        —                                           —                                        —  —           —           —   
106Показатель 10 задачи 1 подпрограммы 6  количество благоустроенных территорий общего пользования в рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»Управление коммунального хозяйстваед.    1                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
107Показатель 11 задачи 1 подпрограммы 6  количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках  реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»Управление протоколаед.    1                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                         —          —          —   
108Показатель 12 задачи 1 подпрограммы 6  количество разработанных проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребленияУправление коммунального хозяйстваед.    1                                     —                                         —                                     —                                        —                                             1                                       —    —              —                               —   
109Показатель 13 задачи 1 подпрограммы 6  доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услугУправление коммунального хозяйства%     100100100100100100100100            100 
110Показатель 14 задачи 1 подпрограммы 6         количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 1,1 м3)Управление коммунального хозяйствашт.      719        
111Показатель 15 задачи 1 подпрограммы 6         количество приобретенных и размещенных бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (объемом 8 м3)Управление коммунального хозяйствашт.      70       
112Показатель 16 задачи 1 подпрограммы 6         количество приобретенных и размещенных контейнеров раздельного  накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов  Управление коммунального хозяйствашт.       61       
113Показатель 17 задачи 1 подпрограммы 6         освоение средств, выделенных на организацию отлова и содержания безнадзорных животных в текущем финансовом годуУправление коммунального хозяйства%       100100100100100100                100 
114Показатель 18 задачи 1 подпрограммы 6         Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных расходов в рамках Регионального проекта «Комплексная  система обращения с твердыми коммунальными отходами»  Управление коммунального хозяйствашт       50                  — 
115Показатель19 подпрограммы 6         Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой областиУправление протокола  км12,5       —                                  — 
116Мероприятие 1 подпрограммы 6                         прокладка сетей уличного освещенияУправление протоколатыс.руб. 0                                        —                                         —                                     —                                        —  —                                               —                                             —                   —       
117Мероприятие 2  подпрограммы 6               поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе ЕльцеУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб. 127677,1                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —         —         —   
118Мероприятие 2 подпрограммы 6                         в том числе из средств Дорожного фонда города ЕльцаУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб. 76908                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —            —            —   
119Мероприятие 4 подпрограммы 6   благоустройство площади ПобедыУправление протоколатыс.руб. 4593,6                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —             —             —   
120Мероприятие 5 подпрограммы 6   благоустройство территории сквера им. И. А. Бунина (фонтан)Управление протоколатыс.руб. 3062,3                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
121Мероприятие 6 подпрограммы 6   приобретение и установка детских площадокУправление коммунального хозяйства  тыс.руб. 3000                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —          —   
122Мероприятие 7 подпрограммы 6   техническая инвентаризация кладбищаУправление протоколатыс.руб. 131                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —          —   
123Мероприятие 8 подпрограммы 6        благоустройство территории сквера КомсомольскогоУправление протоколатыс.руб. 621,7                                        —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —           —   
124Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 6                               Благоустройство территории городского округа город Елец Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  131083,9149 968,455  156361,02111                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —           —   
Управление протоколатыс.руб.  19801,425632,9018516367,13119                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —            —            —            —   
125 из средств Дорожного фонда городского округа город ЕлецУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.                            78 277,0  5000                                    —                                       —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —           —           —           —   
126Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 6                               Содержание городских территорий                   Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.     145470,41670141521,48815142966,51685874,06889113125,97722116820,8798785478,4000097223,70000        97223,70000 
Управление коммунального хозяйстватыс.руб.  45153,7465037404,8996110271,028779386,900009501,80000      9501,80000 
Управление протоколатыс.руб.     754,3                               3 607,02 336,400                                      —                                             7674,13154                                      376,97803 —    
комитет информационных технологий и аналитикитыс.руб.                                        375,0                                   —                                        —                                             —                                        —   —    
127в том числе мероприятия по  организации благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годовУправление коммунального хозяйстватыс.руб.     50                                    26,0                      427,21751                                      —    163,41448  
128Строительство объектов инженерной инфраструктуры(технологическое присоединение к сетям электроснабжения) в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории микрорайона Черная слобода городского округа город Елец Липецкой областиУправление протоколатыс.руб.                                     —                                         —                                     —                                        —                                       —                                         —                                     —                                        —  —  887,09339—  —        —                                        —     —   
129мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Елец на условиях софинансирования Управление коммунального хозяйстватыс.руб.                                 1 357,530                        94,30603                                      —                                             —                                        —            —                                             —   
                  
130мероприятия  в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город ЕлецУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.                                 4 482,75862  9 446,65252  4867,60946  —  —  
131предоставление муниципальному бюджетному учреждению субсидииУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.       45 200,0000053227,1887856727,1844567 418,80324 49 623,0000058 880,80000        58 880,80000 
Управление коммунального хозяйстватыс.руб        33596,90955      — 
132Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6                                               Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домовУправление  коммунального хозяйстватыс.руб.    100,46593                                     —                                         —                                     —                                        —                                             —                                        —          —                — 
133Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 6  обеспечение(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения  в общих отделениях бань                               Управление  коммунального хозяйстватыс.руб.3567,20314                
134Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 6                                      предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях баньУправление  коммунального хозяйстватыс.руб.                             3 500,0                            3 500,0                               3 500,0                           2 220,0                            4 000,0                               1 150,0                              500,0                                2907,9600,0  1000,0  1000,0  1000,0                          1000,0 
135Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 6                                      финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец/Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город ЕлецУправление дорог, транспорта и благоустройстватыс. руб.  7511,77984,2239333,8034410174,4723611824,3132012090,874273233,243885 138,899545 486,422864 884,500005 250,500005 250,50000 
Управления коммунального хозяйстватыс. руб.  8176,017535 949,466116 126,892025 295,000005 744,90000            5 744,90000 
Региональный проект « Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»Управления коммунального хозяйстватыс. руб  14,80000               — 
136Итого по подпрограмме 6 тыс.руб. 142585,7161 897,0187 085,57985184 382,42167160 399,18906158 477,80135157 893,79022145359,74880158205,00837140082,20155106044,80000118720,90000  118720,90000 
137Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец  
138Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы:                                                     число членов семей,  получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2015  комитет имущественных отношений        чел.  763628363318                                     46                                          21                                     71  —            —                                 —   
139Подпрограмма 7 «Обеспечение отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец, жилыми помещениями»  
140Задача 1 Подпрограммы 7: Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения, проживающих на территории городского округа город Елец  
141Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 7
количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан		комитет имущественных отношений  ед.  46201418157                                     15                                          11                                     25  —               —                         —   
142Задача 5 муниципальной программы: Обеспечение документацией территориального планирования городского округа город Елец         
143Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы:                                                     объем разработанной проектной документации, необходимой для градостроительной деятельностикомитет архитектуры и градостроительстваед.   3333333333                      3 
144Подпрограмма 8 «Территориальное планирование городского округа город Елец»  
145Задача 1 Подпрограммы 8: Упрощение и усовершенствование административных процедур при осуществлении строительства, начиная со стадии подготовки градостроительной документации: разработка проектов планировки территории, разработка межевых планов и перечня сформированных земельных участков, предназначенных под застройку  
146Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 8          удельный вес сформированных земельных участков для предоставления под строительство от общего количества сформированных участковкомитет архитектуры и градостроительства%   11,51,51,51,51,51,51,51,51,51,5 
147Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 8          удельный вес объема общей площади  вводимого в эксплуатацию жилья от общего количества введенного в эксплуатациюкомитет архитектуры и градостроительсва%   0,52,52,52,52,52,52,52,52,52,52,5 
148Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 8                                      подготовка проектов планировки и проектов межеваниякомитет архитектуры и градостроительстватыс.руб.   2099,21840,21341947,01773876,72602860,58582,24000213,3333377890,94800800          800 
149Проведение комплексных кадастровых работкомитет архитектуры и градостроительстватыс.руб.          509,06000    
150Региональный проект  «Жильё»комитет архитектуры и градостроительстватыс.руб.      34,225   29,4     
1 5 1Итого по подпрограмме 8 тыс.руб.   2099,21840,21341947,01773910,95102860,58582,24000242,733378400800800  800 
152Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения  
153Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы:                                                     количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движенияуправление образованияед.      18700186601861018560185101846018410            1840 
154Подпрограмма 9 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»  
155Задача 1 Подпрограммы 9: Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения  
156Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 9 количество граждан, задействованных в мероприятиях по профилактике ДТПуправление образованиячеловек      1000150020002500300035004000          4500 
157Основное мероприятие  задачи 1 Подпрограммы 9                                              информирование о правильном поведении участников дорожного движенияуправление образованиятыс.руб.      30303030303030       30 
158Итого по подпрограмме 9управление образованиятыс.руб.      30303030303030        30 
 Задача 7 муниципальной программы: Обеспечение потребителей услугами теплоснабжения 
159Показатель 1 задачи 7 муниципальной программы:                                                     сокращение перерывов в подаче тепловой энергии, теплоносителя потребителям, связанных с технологическими нарушениями на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, ед. на 1 км тепловой сетиуправление коммунального хозяйстваед./км          0,03    
160    Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство» 
161Задача 1 Подпрограмма 10 «Повышение надежности предоставления услуг теплоснабжения» 
 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 10количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей    Управление коммунального хозяйстваЕд/км          0,03    
1 6 2Основное мероприятие  задачи 1 подпрограммы 10   «Обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения»                            Управление коммунального хозяйстватыс.руб. 90 000,00000 
1 6 3Итого по подпрограмме 10Управление коммунального хозяйстватыс.руб. 90 000,00000 
1 6 4Всего по муниципальной программеВсеготыс.руб. 267 595,410270 448,8564  280 731,45320  287 414,26508  210 343,78300  231 301,90667   238 979,27563  292762,49186   394191,59586  408523,9504172543,50000190806,55934   190806,55934 
1 6 5   Управление дорог, транспорта и благоустройстватыс.руб.  202 903,8  219 939,3  230 405,159  254 193,55848  197 759,76505   220 506,16965  212 388,16138  195004,27217276848,48412  205456,95158  149031,60000  163909,2000          163909,2000 
Управление коммунального хозяйстватыс.руб. 64446,90712  45323,79861  114397,9207922681,9000026067,35934      26067,35934 
1 6 6 Комитет имущественных отношений        тыс.руб. 42459,21018625,15647024,15520                                 —                                       —                                         —     19 222,00000   4660,1135663899,9882279862,10000       —                  — 
16 7 Управление протоколатыс.руб. 22232,431884,441202,93931 380,49319   10882,700229 479,78600 6 478,52925 28 538,959017846,59154376,97803            —            — 
168 Комитет архитектуры и градостроительстватыс.руб.   2099,21840,21341947,01773910,95102860,58582,24000242,733378400800800           800 
169 Управление образованиятыс.руб.      3030303030,000030,0000  30,0000     30,0000 
170 комитет информационных технологий и аналитикитыс.руб.      375                       ».
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