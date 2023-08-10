Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023 № 179

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023 № 179

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа город Елец от 03.08.2023 № 179

«Приложение 10 к муниципальной программе «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»

ПОДПРОГРАММА 10

«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы Подпрограмма 10 «Коммунальное хозяйство» (далее – Подпрограмма 10) Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец (далее – Управление дорог, транспорта и благоустройства) Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец (далее – Управление коммунального хозяйства) Задачи подпрограммы 1. Повышение надежности предоставления услуг теплоснабжения Показатели задач подпрограммы Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 10: количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей, ед. на 1 км Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 — 2026 годы (без выделения этапов) Объем финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составит: 90 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год — 90000,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; 2025 год — 0,0 тыс. руб.; 2026 год — 0,0 тыс. руб.». Ожидаемые результаты реализации подпрограммы В результате реализации Подпрограммы 10 ожидается обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципальных унитарных предприятий, на 1 км этих тепловых сетей составит 0,03 ед. на 1 км.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Характеристика сферы реализации теплоснабжения, описание основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития

Сферой реализации Подпрограммы 10 являются объекты инфраструктуры городского округа город Елец (далее — город).

Система жизнеобеспечения города не может развиваться без осуществления планомерного строительства коммунальных систем города и обеспечения надлежащей эксплуатацией эксплуатации существующих объектов инженерной инфраструктуры.

Ежегодно в городе выявляются бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры. Данные бесхозяйные объекты создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций, устранение которых осложняется тем, что на объекты отсутствует техническая документация. Ущемляются права потребителей, присоединенных опосредованно через бесхозяйные инженерные сети к сетям сетевых организаций.

При реализации Подпрограммы 10 вполне реальны определенные риски. К наиболее серьезным можно отнести финансово-экономические риски, связанные с:

— увеличением темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

— сокращением финансирования юридическими лицами энергосберегающих мероприятий, направленных на внедрение энергоэффективных технологий;

— возможным снижением уровня инвестиционной активности хозяйствующих субъектов;

— несоответствием объемов выделяемых бюджетных средств на ресурсное обеспечение Подпрограммы 10.

Операционные риски связаны с недостатками нормативно-правового обеспечения, несвоевременным внесением назревших изменений в нормативную правовую базу по направлению проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важнейшим условием успешной реализации Подпрограммы 10 является минимизация указанных рисков.

К мерам минимизации влияния рисков относится:

— сокращение аварийных ситуаций;

— контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы 10.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 10 осуществляет Управление коммунального хозяйства.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере теплоснабжения, задачи, описание основных показателей задач Подпрограммы 10

Обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения является одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа город Елец.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 10 будет обеспечено надежное оказание услуг теплоснабжения потребителям тепловой энергии.

Реализация Подпрограммы 10 «Коммунальное хозяйство» связана с решением задачи повышения надежности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатом поставленной задачи станет количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей составит 0,03 ед. на 1 км за 2023 год.

Показателем задачи является количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, находящихся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия, на 1 км этих тепловых сетей, ед. на 1 км.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 10

Сроки реализации Подпрограммы 10 – 2023- 2026 годы без выделения этапов.

Раздел 4. Основные мероприятия подпрограммы 10 с указанием основных механизмов их реализации

Для решения поставленной в Подпрограмме 10 задачи предусмотрена реализация основного мероприятия.

Основным мероприятием Подпрограммы 10 является обеспечение потребителей тепловой энергии услугами теплоснабжения.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского округа относится организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в рамках указанного мероприятия производится обеспечение потребителей услугами теплоснабжения.

На реализацию данного мероприятия направлен механизм предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа город Елец.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 10

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 10, за счет средств городского бюджета по прогнозной оценке составит 90 000,00 тыс. руб.

Необходимый для реализации Подпрограммы 10 объем ресурсов рассчитан исходя из:

— поданных заявок от юридических лиц;

— сметной документации.

Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 10 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год.».