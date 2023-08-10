Прокуратура Елецкого района потребовала оборудовать 3 медицинских учреждения в соответствии с нормативными требованиями

В рамках надзора за соблюдением права граждан на получение квалифицированной медицинской помощи прокуратура Елецкого района выявила факты неудовлетворительного оборудования введенных в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Здравоохранение» 2-ух фельдшерско-акушерских пунктов и офиса общей врачебной практики.

Установлено, что оборудование указанных структурных подразделений ГУЗ «Елецкая районная больница» не в полной мере соответствовало Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

В целях устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с исковым требованием к районной больнице приобрести недостающее медицинское оборудование.

Исполнение судебного решения взято на контроль.

Прокуратура Елецкого района