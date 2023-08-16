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Подрядчик, ремонтирующий Сокольский мост в Липецке, обещает в ближайшие дни приступить к ремонту второй части путепровода. Большой объём работ выполнен под мостом. Здесь отремонтировали опоры и пролётные балки.

Сокольский мост ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Закончить планируют до конца года.

«Это важный объект как для жителей микрорайона «Свободный Сокол», так и для тех, кто часто ездит за город. После ремонта путепровод станет надёжнее и безопаснее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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