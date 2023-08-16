В МФЦ Липецкой области начали принимать заявления от многодетных семей на компенсацию оплаты среднего профессионального образования. Соответствующий закон вступил в силу, он дает право детям из многодетных семей компенсировать 50% стоимости за учебу в училищах, техникумах и колледжах.

При этом есть ряд условий, чтобы претендовать на получение льготы. Она предоставляется только на первое среднее профессиональное образование, на очную форму обучения в Липецкой области, по специальности, включенной в список востребованных. Семья должна иметь статус многодетной на момент заключения договора об образовании или подачи заявления, оно принимается от человека, заключившего договор об образовании.

Льгота оформляется в любом МФЦ области. Кроме заявления необходим пакет документов: договор на обучение, квитанция об оплате, документ, подтверждающий перевод на следующий курс или диплом об окончании, паспорт и заявление. Компенсация перечисляется ежегодно за прошедший учебный год, заявление нужно подать не позднее трёх месяцев с момента перевода на следующий курс или завершения учебы.

«Вступивший в силу закон — еще одна мера поддержки, которую мы включили в наш социально ориентированный бюджет. Дети из многодетных семей получат возможность стать высококлассными специалистами, уровень заработной платы которых сейчас — один из самых высоких в регионе. А на предприятия придут молодые кадры, в которых мы сейчас нуждаемся», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.