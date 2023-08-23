Представители Общественной палаты Липецкой области и председатель Елена Гончарова встретились со студентами Липецкого филиала РАНХиГС и московского кампуса Президентской академии Института государственной службы и управления. Они учатся на факультете «Государственное и муниципальное управление» по программе «Внутренняя политика и лидерство», а в Липецке проходят стажировку.

Большая делегация представителей московского кампуса РАНХиГС посетила Липецкую область и встретилась с губернатором Игорем Артамоновым. Приглашение московских студентов на практику в Липецк стало результатом июньской встречи. «Липецкая область – перспективный, динамично развивающийся регион как в экономических отраслях, так и в социальной сфере. Для студентов здесь есть все условия, чтобы на практике погрузиться в те сложные государственные процессы, которые они изучают в теории», – считает Игорь Артамонов.

Так как будущая профессиональная деятельность молодых людей связана с государственной службой и управлением, им интересно в деле увидеть структуру органов государственной власти, их взаимодействие с общественными организациями и жителями региона. Во время общения с представителями палаты студентам рассказали о принципах взаимодействия Общественной палаты с властью, познакомили с функционалом, а также ее целями и задачами.

Инициатором встречи стала председатель палаты и директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова. «На мой взгляд, такие встречи помогут лучше понять, какое место занимает Общественная палата в структуре институтов нашего общества, какую роль и задачи она выполняет. Кроме этого, я надеюсь, что в процессе разговора они почувствуют ту меру ответственности перед гражданами, которую им придется взять на себя за свои действия и решения, когда большинство из них после окончания вуза придет на государственную службу», – подчеркнула Елена Гончарова.