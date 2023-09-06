В фокусе внимания

Очередной рабочий визит на елецкую землю председателя Липецкого облсовета депутатов Д. Л. Аверова предусматривал обширную программу. И прежде всего Дмитрий Львович побывал в микрорайоне Александровском. Жителям ул. Городской требовалось содействие в решении важного вопроса.

Председатель облсовета Д. Л. Аверов и глава Ельца Е. В. Боровских на встрече с жителями ул. Городской.



Асфальт есть. Нужен тротуар

Дело в том, что на одном из участков улицы не оборудованы тротуары, а значит, здесь неудобно ходить в дождливую погоду, трудно передвигаться с детской коляской, а для школьников и вовсе опасно: некоторые из ребят, игнорируя правила дорожного движения, добирались к месту учебы по проезжей части.

В начале учебного года эта проблема особенно актуальна. И глава г. Ельца Е. В. Боровских, который присутствовал на встрече, отметил, что вопрос выделения средств на этот участок находится под контролем местных властей, а значит, до конца октября необходимые работы тут будут выполнены.

Кстати сказать, то, что уже сделано, жители тоже отметили. Это и асфальтированные улицы, и установленный лежачий полицейский возле школы.

— Безопасность детей и нужды горожан всегда в фокусе нашего с коллегами внимания, — отметил Д. Л. Аверов. — Для благоустройства дорог вокруг школ и детских садов создан специальный проект губернатора Игоря Георгиевича Артамонова «Путь к школе». Программа реализуется уже несколько лет в Липецке. Считаю, что необходимо распространить этот положительный опыт и на другие муниципалитеты.



Что волнует работников культуры?

О необходимости уделять больше внимания обустройству дворовых территорий говорили и на встрече с работниками культуры, которая состоялась в здании театра «Бенефис». Неравнодушные горожане задавали вопросы представителям власти и получили на них развернутые, исчерпывающие ответы.

Как привлечь в Елец туристов, когда уберут сухие деревья в Петровском парке и будет ли открыт в центре общественный туалет? Все это интересовало ельчан, ведь в деле преобразования города к лучшему нет мелочей. Результат уже проделанной работы собравшиеся увидели в видеоролике, посвященном Ельцу и заметным достижениям в деле благоустройства за последние годы.



За высокий профессионализм

Завершила встречу церемония награждения. Год педагога и наставника работники культуры города по праву считают и своим. Ведь благодаря им открываются новые таланты, приумножается копилка творческих побед.

Более двадцати человек получили в этот день благодарности и благодарственные письма. Отметили также высокий уровень организации Всероссийского музыкального фестиваля им. Т. Н. Хренникова.